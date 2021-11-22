站长之家（ChinaZ.com）11月22日 消息:据上海第三中院公众号消息，2021年11月22日，上海市第三中级人民法院公开开庭审理了被告人人人影视创始人梁永平涉嫌犯侵犯著作权罪一案，并当庭作出一审判决，以侵犯著作权罪判处被告人梁永平有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一百五十万元。

上海第三中院称，自2018年起，被告人梁永平先后成立武汉链世界科技有限公司、武汉快译星科技有限公司，指使王某航（另案处理）雇佣万某某等人作为技术、运营人员，开发“人人影视字幕组”网站及Android、IOS、Windows、MacOSX、TV等客户端，由谢某洪(另案处理)等人组织翻译人员，从境外网站下载未经授权的影视作品，翻译、制作、上传至相关服务器，通过所经营的“人人影视字幕组”网站及相关客户端向用户提供在线观看和下载服务。

2020 年 9 月，上海警方历经三个月侦查，抓获以梁某为首的犯罪嫌疑人 14 名。

上海第三中院表示，经审计及鉴定，“人人影视字幕组”网站及相关客户端内共有未授权影视作品32，824部，会员数量共计约683万。期间，被告人梁永平以接受“捐赠”的名义通过涉案网站及客户端收取会员费;经审计，自2018年1月至案发，通过上述各渠道，非法经营额总计人民币1，200余万元。

上海三中院经审理认为，被告人梁永平以营利为目的，未经著作权人许可，复制发行他人作品，属于有其他特别严重情节，其行为已构成侵犯著作权罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人梁永平起主要作用，系主犯，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

目前，人人影视资源下载站（rrys.tv）以及字幕组资源站(zmz2019.com)已无法访问。