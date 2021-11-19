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浙江省消保委公开7家视频网站整改承诺及进展情况

2021-11-19 16:37 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月19日 消息:此前，因视频平台会员存在对会员广告特权事前事后告知不充分、取消自动续费操作繁琐、会员观看部分影视剧要另外花钱，观影时间有限制、不能按影片价格充值，充值金额固定等问题，浙江省消保委约谈了爱奇艺、优酷、腾讯视频、搜狐视频、PPTV、芒果TV、乐视等平台。

今日，浙江消保委公布了上述各视频网站的整改承诺及整改进展。

腾讯视频方面:

自动续费退订方法繁琐。已反馈苹果公司，苹果公司答应将于今年12月完成优化，支持用户直接在腾讯视频里关闭自动续费，无需再跳转至苹果界面关闭。

会员观看部分影视剧要另外花钱，观影时间有限制。对已购买未在有效期内观看的用户，增加及时观看提醒功能，与版权方沟通，争取增加有效观影时长。

不能按影片价格充值，充值金额固定。已与苹果公司沟通，新增1元充值选项（苹果公司无2元价格选项），供用户按需选择充值，预计于12月上线支持。

爱奇艺方面:

1、自动续费退订方法繁琐。将对安卓设备终端的自动续费取消入口进行优化，将其入口设置在用户会员资产卡面位置，预计上线时间为2021年12月中旬。苹果用户，因苹果公司规则要求，我司将积极沟通苹果公司，争取优化路径。

2、会员观看部分影视剧要另外花钱，观影时间有限制。对已购买未在有效期内观看的用户，增加及时观看提醒功能，与版权方沟通，争取增加有效观影时长。

3、不能按影片价格充值，充值金额固定。已与苹果公司沟通，新增1元充值选项（苹果公司无2元价格选项），供用户按需选择充值，预计于11月底上线支持。

4、新增问题，片内广告，容易误点，难以退出。扩大关闭按键的同时扩张广告的区域（热区）范围，减少消费者误操作的可能。

优酷方面:

1、会员广告特权事前事后告知不充分。将更新PC端的购买页面，更新“广告特权详情”页面说明。预计11月30日前完成上述整改工作。

2、自动续费退订方法繁琐。在安卓，打开优酷app我的一会员中心—管理入口—完成解约，将积极沟通苹果公司，争取优化路径。

3、会员观看部分影视剧要另外花钱，观影时间有限制。在后续的内容合作中，与版权方积极沟通，逐步减少点播内容合作量及时长限制。

4、不能按影片价格充值，充值金额固定。将在安卓系统中的充值页面增加自定义金额，预计12月31日前完成。

5、新增问题:片内广告，容易误点，难以退出。后续版本中优化，增大取消键操作区。让广告主在广告中添加返回键。预计12月15日前完成整改。

浙江消保委表示，从7家视频网站的整改进展情况来看，不少网站整改迅速;从承诺情况来看，大部分网站整改事项将于11月底或12月中旬完成，请广大消费者共同监督。

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