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DNF像素勇士传说攻略 像素勇士传说玩法奖励汇总

2021-11-18 11:05 · 稿源：站长之家

DNF在11月18日开启了新的像素活动——像素勇士传说，这个活动很多玩家还不清楚怎么玩，下面就来为大家分享一下DNF像素勇士传说攻略。

image.png

活动时间:2021年11月18日维护后2021年12月30日维护前

来像素世界冒险吧!

  • 这一次，轮到我们自己控制像素勇士在像素世界里冒险啦!冒险家控制的像素勇士可以在像素世界中自由活动，攻击怪物什么的都需要冒险家自己动手啦，击杀怪物就会消耗疲劳值，但是被怪物击倒的话就要回城休养咯~在休养结束前只能在城里活动。除了手动控制外，还可以让像勇士自动战斗，方便各位想偷懒的冒险家!

  • 这一次，像素勇士需要在地下城中进行冒险并收集各种结局与成就，城镇里会有各种建筑帮助像素勇士进行冒险，不过其中有些建筑物里好像可以触发特别的结局?

在城镇内像素勇士可以在各个商店内购买基础装备和材料，

商城升级后会出售更高等级的装备和特别剧情结局相关的材料，

需要特别注意，部分不起眼的城镇装饰也隐藏了相关的结局信息!

在地下城获得的不要的材料可以在公会管理处出售。

另外在地下城或城镇里会出现宝箱，每天只会出现1次。

说到冒险，自然要进入地下城啦!这一次共有7种地下城可以进入探险，但是每个地下城都有最低进入等级，必须达到等级后可以进入。每个地下城中都有地下城首领，首领被击败后需要次日凌晨6点后才会重新出现。当然在各个地下城里也会有各种触发结局的隐藏剧情哦!最后两个95级以上的地图需要完成对应结局才可以进入。

地下城名称等级区间

  • 格兰之森1~25Lv

  • 克洛诺斯岛26~40Lv

  • 魔界41~60Lv

  • 智慧的引导61~75Lv

  • 流放者山脉76~94Lv

  • 德洛斯矿山95Lv ~

  • 像素的最底端95Lv ~

这一次，像素勇士在冒险中也需要专用的装备和金币，装备可以通过购买及合成来获得，

金币可以在完成成就和出售道具来获得。合成系统可不只能用来合成武器，也能用来合成一些剧情道具哦!

特别提示，己经穿上的装备是无法取下的，因此身上的装备无法参与合成!

活动奖励

每天完成各种成就后，即可领取对应的奖励，每日成就每天凌晨6点重置，每周成就每周四凌晨6点重置，

此外还有累积成就与区域成就可以完成，都只能完成1次。使用像素碎片可以在NPC购买奖励。

  • 每日成就

    奖励

  • [像素勇士传说]消耗150点疲劳值

    20像素碎片

  • [像素勇士传说]消耗250点疲劳值

    像素勇士传说专用抗疲劳秘药

  • [像素勇士传说]消耗300点疲劳值

    40像素碎片

  • [地下城与勇士]通关5次推荐地下城

    像素勇士传说专用抗疲劳秘药

  • 每日成就达成率达到100%奖励

    抗疲劳秘药 （5点）

  • 每周成就

    奖励

  • [像素勇士传说]消耗700点疲劳值

    50像素碎片

  • [像素勇士传说]消耗1200点疲劳值

    像素勇士传说专用抗疲劳秘药

  • [像素勇士传说]消耗1700点疲劳值

    125像素碎片

  • [地下城与勇士]通关20次推荐地下城

    像素勇士传说专用抗疲劳秘药 x2

  • 达成15个每日成就

    125像素碎片

  • 每周成就达成率达到100%奖励

    抗疲劳秘药 （20点）

  • 区域成就

    奖励

  • 在格兰之森消灭120只像素哥布林

    20像素碎片

  • 在格兰之森消灭120只像素凯诺

    25像素碎片

  • 在格兰之森消灭120只像素牛头怪

    30像素碎片

  • 在格兰之森消灭像素牛头械王

    10000像素金币

  • 格兰之森成就完成100%

    像素勇士神器附魔卡片冒险需谨慎

  • 在克洛诺斯岛消灭120只像素鸟

    30像素碎片

  • 在克洛诺斯岛消灭120只像素扳手

    35像素碎片

  • 在克洛诺斯岛消灭像素卢克

    15000像素金币

  • 克洛诺斯岛成就完成100%

    像素勇士神器附魔卡片冒险必备药水

  • 在魔界消灭120个像素剑士

    35像素碎片

  • 在魔界消灭120个像素脚脚

    40像素碎片

  • 在魔界消灭160个像素夏勒·弗兹

    55像素碎片

  • 在魔界消灭像素伊希斯

    30000像素金币

  • 魔界成就完成100%

    像素勇士神器附魔卡片小心宝箱

  • 在智慧的引导消灭160只像素被召唤的生物

    80像素碎片

  • 在智慧的引导消灭160个像素咕噜米

    100像素碎片

  • 在智慧的引导消灭像素希洛克

    45000像素金币

  • 智慧的引导成就完成100%

    像素勇士神器附魔卡片与咕噜米一起

  • 在流放者山脉消灭160个像素终末的气息

    100像素碎片

  • 在流放者山脉消灭160个像素圣痕的失败作

    150像素碎片

  • 在流放者山脉消灭160个像素德鲁伊·弥雅

    200像素碎片

  • 在流放者山脉消灭像素德瓦斯特

    70000像素金币

  • 流放者山脉成就完成100%

    像素勇士神器附魔卡片冒险开始!

  • 在像素的最底端消灭200个像素终末的气息

    150像素碎片

  • 在像素的最底端消灭200个像素贝尔法斯特

    200像素碎片

  • 在像素的最底端消灭300个像素厄伽勒

    250像素碎片

  • 在像素的最底端消灭像素安徒恩

    120000像素金币

  • 像素的最底端成就完成100%

    像素勇士神器附魔卡片我是大富翁!

  • 在德洛斯矿山消灭200个像素吞噬之灵

    150像素碎片

  • 在德洛斯矿山消灭200个寻找主人的像素野兽

    200像素碎片

  • 在德洛斯矿山消灭300个像素阿斯特罗斯

    250像素碎片

  • 在德洛斯矿山消灭像素奥兹玛

    500像素碎片，200000像素金币

  • 德洛斯矿山成就完成100%

    像素勇士神器附魔卡片哥布林公主

  • 累积成就

    奖励

  • 达成冒险家Lv150

    像素勇士传说传说卡片

  • 2个区域的成就达成率达到100%

    像素勇士传说传说卡片

  • 消灭1500只怪物

    昔日时光武器自选礼盒

  • 达成15个每周成就

    怀旧老唱片光环装扮礼盒

  • 消灭领主像素奥兹玛

    昔日时光伤害字体

  • 达成所有区域成就

    装备增幅保护券

  • 收集5个结局

    像素勇士传说表情套装（一）+5000像素金币

  • 收集10个结局

    像素勇士传说表情套装（二）+15000像素金币

  • 收集15个结局

    像素勇士传说表情套装（三）+50000像素金币

  • 收集20个结局

    像素勇士传说表情套装（四）+150000像素金币

  • 累积成就达成率达到100%奖励

    像素勇士传说冒险家宠物自选礼盒

  • 商城出售

    所需材料

    购买限制

  • 绝望矿石礼盒 （100个）

    20像素碎片

    每账号每周3次

  • +10装备增幅券

    1500像素碎片

    每账号1次

  • 华丽的绿色/黄色徽章自选礼盒

    150像素碎片

    每账号4次

  • 纯净的黄金增幅书

    300像素碎片

    每账号2次

  • +7装备增幅券

    250像素碎片

    每账号2次

  • 异界气息净化书

    200像素碎片

    每账号1次

  • 变异的扭转书

    200像素碎片

    每账号1次

  • 昔日时光脸部装扮自选礼盒

    700像素碎片

    每账号1次

  • 道具名

    详细说明

    交易类型

  • 绝望矿石礼盒（100个）

    开启后，可以获得100个绝望矿石。

    账号绑定

  • +10装备增幅券

    使用后， 可以把选择的装备增幅到+10，

    但会覆盖该装备原有的增幅等级。

    只能对被赋予异次元属性的装备使用。

    账号绑定

  • 华丽的绿色/黄色徽章

    自选礼盒

    开启后，可以选择获得华丽的绿色/黄色徽章。

    获得的徽章无法交易。

    获得的徽章将于2021年12月30日删除，但镶嵌到装备后徽章效果不会消失。

    账号绑定

  • 纯净的黄金增幅书

    使用后，可以定向扭转装备的异次元属性 （无法选择与之前相同的属性），并随机增幅到+3~+6之间，但会覆盖该装备原有的强化等级。

    感染了异界气息的装备无法使用该道具。

    （只有Lv55以上的稀有及以上的装备，才能使用此增幅书!）

    账号绑定

  • +7装备增幅券

    使用后，可以把选择的装备增幅到+7，但会覆盖该装备原有的增幅等级。

    只能对被赋予异次元属性的装备使用。

    账号绑定

  • 异界气息净化书

    用于被异界气息污染的装备，使用时装备可以穿戴。

    异界气息被净化时，可以对装备赋予1种异次元属性（异次元力量、智力、体力、精神）。赋予异次元属性后，只能进行增幅。

    只有被异界气息污染，并且不低于Lv55的稀有及以上装备才可使用;无法用于已经净化过的装备。

    账号绑定

  • 变异的扭转书

    只能用于被净化了异界气息的装备。

    使用后可以选择变更异次元力量、智力、体力及精神中的1种。

    只有Lv55以上的稀有及以上的装备才可使用;不可用于强化后的装备。

    账号绑定

  • 昔日时光脸部装扮

    自选礼盒

    开启后，可以选择获得1个昔日时光脸部装扮。

    获得的脸部装扮没有属性，无法合成、分解和染色，可以永久使用。

    账号绑定

  • 像素勇士传说专用

    抗疲劳秘药

    使用后，为[像素勇士传说]活动中的像素冒险家恢复156点疲劳值。

    没有每日使用数量限制。

    账号绑定

  • 抗疲劳秘药（5点）

    使用后，恢复5点疲劳值。

    账号绑定

  • 抗疲劳秘药（20点）

    使用后，恢复20点疲劳值。

    账号绑定

  • 装备增幅保护券

    持有该保护券，增幅+11及以上失败时，装备不会被销毁。

    只有增幅失败时，保护券才会消失。

    不适用于强化。增幅失败时，装备的增幅等级归零。

    账号绑定

  • 像素勇士传说传说卡片

    只能用作卡片的升级材料。

    只能用于升级传说卡片 ，且升级成功率与其他传说卡片相

    同。

    账号绑定

  • 像素勇士传说神器卡片

    可以在完成各区域所有成就后获得。

    只能用作卡片的升级材料。

    只能用于升级神器卡片，且升级成功率与其他神器卡片相同。

    账号绑定

  • 像素勇士传说冒险家

    宠物自选礼盒

    开启后，可以从像素勇士传说小小像素勇士（男）和小小像素勇士(女)宠物中，选择获得1个。

    获得的宠物无法交易，没有属性。

    账号绑定

  • 昔日时光伤害字体

    使用后，将该伤害字体添加到皮肤仓库的伤害字体目录。

    （伤害字体只适用于使用了该道具的角色）可在皮肤仓库中，选择要使用的伤害字体。

    账号绑定

  • 像素勇士传说表情套装

    共有4种像素勇士表情套装，开启后可以获得不同的像素勇士传说表情。

    使用后，可以将表情添加到皮肤仓库的表情目录。

    可在皮肤仓库中， 选择要使用的表情。

    添加到皮肤仓库后，表情可以永久使用。

    账号绑定

  • 怀旧老唱片光环装扮

    礼盒

    开启后，可以获得1个[怀旧老唱片]光环装扮。

    获得的光环装扮没有徽章镶嵌栏，无法合成、分解和染色，没有属性，可以永久使用。

    账号绑定

  • 昔日时光武器装扮

    自选礼盒

    开启后，可以选择获得1个昔日时光武器装扮。

    获得的光环装扮没有徽章镶嵌栏，无法合成、分解和染色，没有属性，可以永久使用。

    账号绑定

温馨提示

  • 1.以上活动礼盒均为账号绑定，且将于2021年12月30日更新维护后统一删除，请注意使用。所有像素勇士传说卡片均没有删除时间。

  • 2.活动中每日任务将于每天凌晨6点重置，每周任务每周四凌晨6点重置，累计成就只能完成1次。

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