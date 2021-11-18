DNF像素勇士传说攻略 像素勇士传说玩法奖励汇总

DNF在11月18日开启了新的像素活动——像素勇士传说，这个活动很多玩家还不清楚怎么玩，下面就来为大家分享一下DNF像素勇士传说攻略。

活动时间:2021年11月18日维护后2021年12月30日维护前

来像素世界冒险吧!

这一次，轮到我们自己控制像素勇士在像素世界里冒险啦!冒险家控制的像素勇士可以在像素世界中自由活动，攻击怪物什么的都需要冒险家自己动手啦，击杀怪物就会消耗疲劳值，但是被怪物击倒的话就要回城休养咯~在休养结束前只能在城里活动。除了手动控制外，还可以让像勇士自动战斗，方便各位想偷懒的冒险家!



这一次，像素勇士需要在地下城中进行冒险并收集各种结局与成就，城镇里会有各种建筑帮助像素勇士进行冒险，不过其中有些建筑物里好像可以触发特别的结局?



在城镇内像素勇士可以在各个商店内购买基础装备和材料，

商城升级后会出售更高等级的装备和特别剧情结局相关的材料，

需要特别注意，部分不起眼的城镇装饰也隐藏了相关的结局信息!

在地下城获得的不要的材料可以在公会管理处出售。

另外在地下城或城镇里会出现宝箱，每天只会出现1次。

说到冒险，自然要进入地下城啦!这一次共有7种地下城可以进入探险，但是每个地下城都有最低进入等级，必须达到等级后可以进入。每个地下城中都有地下城首领，首领被击败后需要次日凌晨6点后才会重新出现。当然在各个地下城里也会有各种触发结局的隐藏剧情哦!最后两个95级以上的地图需要完成对应结局才可以进入。

地下城名称等级区间

格兰之森1~25Lv

克洛诺斯岛26~40Lv

魔界41~60Lv

智慧的引导61~75Lv

流放者山脉76~94Lv

德洛斯矿山95Lv ~

像素的最底端95Lv ~

这一次，像素勇士在冒险中也需要专用的装备和金币，装备可以通过购买及合成来获得，

金币可以在完成成就和出售道具来获得。合成系统可不只能用来合成武器，也能用来合成一些剧情道具哦!

特别提示，己经穿上的装备是无法取下的，因此身上的装备无法参与合成!

活动奖励

每天完成各种成就后，即可领取对应的奖励，每日成就每天凌晨6点重置，每周成就每周四凌晨6点重置，

此外还有累积成就与区域成就可以完成，都只能完成1次。使用像素碎片可以在NPC购买奖励。

每日成就 奖励

[像素勇士传说]消耗150点疲劳值 20像素碎片

[像素勇士传说]消耗250点疲劳值 像素勇士传说专用抗疲劳秘药

[像素勇士传说]消耗300点疲劳值 40像素碎片

[地下城与勇士]通关5次推荐地下城 像素勇士传说专用抗疲劳秘药

每日成就达成率达到100%奖励 抗疲劳秘药 （5点）

每周成就 奖励

[像素勇士传说]消耗700点疲劳值 50像素碎片

[像素勇士传说]消耗1200点疲劳值 像素勇士传说专用抗疲劳秘药

[像素勇士传说]消耗1700点疲劳值 125像素碎片

[地下城与勇士]通关20次推荐地下城 像素勇士传说专用抗疲劳秘药 x2

达成15个每日成就 125像素碎片

每周成就达成率达到100%奖励 抗疲劳秘药 （20点）

区域成就 奖励

在格兰之森消灭120只像素哥布林 20像素碎片

在格兰之森消灭120只像素凯诺 25像素碎片

在格兰之森消灭120只像素牛头怪 30像素碎片

在格兰之森消灭像素牛头械王 10000像素金币

格兰之森成就完成100% 像素勇士神器附魔卡片冒险需谨慎

在克洛诺斯岛消灭120只像素鸟 30像素碎片

在克洛诺斯岛消灭120只像素扳手 35像素碎片

在克洛诺斯岛消灭像素卢克 15000像素金币

克洛诺斯岛成就完成100% 像素勇士神器附魔卡片冒险必备药水

在魔界消灭120个像素剑士 35像素碎片

在魔界消灭120个像素脚脚 40像素碎片

在魔界消灭160个像素夏勒·弗兹 55像素碎片

在魔界消灭像素伊希斯 30000像素金币

魔界成就完成100% 像素勇士神器附魔卡片小心宝箱

在智慧的引导消灭160只像素被召唤的生物 80像素碎片

在智慧的引导消灭160个像素咕噜米 100像素碎片

在智慧的引导消灭像素希洛克 45000像素金币

智慧的引导成就完成100% 像素勇士神器附魔卡片与咕噜米一起

在流放者山脉消灭160个像素终末的气息 100像素碎片

在流放者山脉消灭160个像素圣痕的失败作 150像素碎片

在流放者山脉消灭160个像素德鲁伊·弥雅 200像素碎片

在流放者山脉消灭像素德瓦斯特 70000像素金币

流放者山脉成就完成100% 像素勇士神器附魔卡片冒险开始!

在像素的最底端消灭200个像素终末的气息 150像素碎片

在像素的最底端消灭200个像素贝尔法斯特 200像素碎片

在像素的最底端消灭300个像素厄伽勒 250像素碎片

在像素的最底端消灭像素安徒恩 120000像素金币

像素的最底端成就完成100% 像素勇士神器附魔卡片我是大富翁!

在德洛斯矿山消灭200个像素吞噬之灵 150像素碎片

在德洛斯矿山消灭200个寻找主人的像素野兽 200像素碎片

在德洛斯矿山消灭300个像素阿斯特罗斯 250像素碎片

在德洛斯矿山消灭像素奥兹玛 500像素碎片，200000像素金币

德洛斯矿山成就完成100% 像素勇士神器附魔卡片哥布林公主

累积成就 奖励

达成冒险家Lv150 像素勇士传说传说卡片

2个区域的成就达成率达到100% 像素勇士传说传说卡片

消灭1500只怪物 昔日时光武器自选礼盒

达成15个每周成就 怀旧老唱片光环装扮礼盒

消灭领主像素奥兹玛 昔日时光伤害字体

达成所有区域成就 装备增幅保护券

收集5个结局 像素勇士传说表情套装（一）+5000像素金币

收集10个结局 像素勇士传说表情套装（二）+15000像素金币

收集15个结局 像素勇士传说表情套装（三）+50000像素金币

收集20个结局 像素勇士传说表情套装（四）+150000像素金币

累积成就达成率达到100%奖励 像素勇士传说冒险家宠物自选礼盒

商城出售 所需材料 购买限制

绝望矿石礼盒 （100个） 20像素碎片 每账号每周3次

+10装备增幅券 1500像素碎片 每账号1次

华丽的绿色/黄色徽章自选礼盒 150像素碎片 每账号4次

纯净的黄金增幅书 300像素碎片 每账号2次

+7装备增幅券 250像素碎片 每账号2次

异界气息净化书 200像素碎片 每账号1次

变异的扭转书 200像素碎片 每账号1次

昔日时光脸部装扮自选礼盒 700像素碎片 每账号1次

道具名 详细说明 交易类型

绝望矿石礼盒（100个） 开启后，可以获得100个绝望矿石。 账号绑定

+10装备增幅券 使用后， 可以把选择的装备增幅到+10， 但会覆盖该装备原有的增幅等级。 只能对被赋予异次元属性的装备使用。 账号绑定

华丽的绿色/黄色徽章 自选礼盒 开启后，可以选择获得华丽的绿色/黄色徽章。 获得的徽章无法交易。 获得的徽章将于2021年12月30日删除，但镶嵌到装备后徽章效果不会消失。 账号绑定

纯净的黄金增幅书 使用后，可以定向扭转装备的异次元属性 （无法选择与之前相同的属性），并随机增幅到+3~+6之间，但会覆盖该装备原有的强化等级。 感染了异界气息的装备无法使用该道具。 （只有Lv55以上的稀有及以上的装备，才能使用此增幅书!） 账号绑定

+7装备增幅券 使用后，可以把选择的装备增幅到+7，但会覆盖该装备原有的增幅等级。 只能对被赋予异次元属性的装备使用。 账号绑定

异界气息净化书 用于被异界气息污染的装备，使用时装备可以穿戴。 异界气息被净化时，可以对装备赋予1种异次元属性（异次元力量、智力、体力、精神）。赋予异次元属性后，只能进行增幅。 只有被异界气息污染，并且不低于Lv55的稀有及以上装备才可使用;无法用于已经净化过的装备。 账号绑定

变异的扭转书 只能用于被净化了异界气息的装备。 使用后可以选择变更异次元力量、智力、体力及精神中的1种。 只有Lv55以上的稀有及以上的装备才可使用;不可用于强化后的装备。 账号绑定

昔日时光脸部装扮 自选礼盒 开启后，可以选择获得1个昔日时光脸部装扮。 获得的脸部装扮没有属性，无法合成、分解和染色，可以永久使用。 账号绑定

像素勇士传说专用 抗疲劳秘药 使用后，为[像素勇士传说]活动中的像素冒险家恢复156点疲劳值。 没有每日使用数量限制。 账号绑定

抗疲劳秘药（5点） 使用后，恢复5点疲劳值。 账号绑定

抗疲劳秘药（20点） 使用后，恢复20点疲劳值。 账号绑定

装备增幅保护券 持有该保护券，增幅+11及以上失败时，装备不会被销毁。 只有增幅失败时，保护券才会消失。 不适用于强化。增幅失败时，装备的增幅等级归零。 账号绑定

像素勇士传说传说卡片 只能用作卡片的升级材料。 只能用于升级传说卡片 ，且升级成功率与其他传说卡片相 同。 账号绑定

像素勇士传说神器卡片 可以在完成各区域所有成就后获得。 只能用作卡片的升级材料。 只能用于升级神器卡片，且升级成功率与其他神器卡片相同。 账号绑定

像素勇士传说冒险家 宠物自选礼盒 开启后，可以从像素勇士传说小小像素勇士（男）和小小像素勇士(女)宠物中，选择获得1个。 获得的宠物无法交易，没有属性。 账号绑定

昔日时光伤害字体 使用后，将该伤害字体添加到皮肤仓库的伤害字体目录。 （伤害字体只适用于使用了该道具的角色）可在皮肤仓库中，选择要使用的伤害字体。 账号绑定

像素勇士传说表情套装 共有4种像素勇士表情套装，开启后可以获得不同的像素勇士传说表情。 使用后，可以将表情添加到皮肤仓库的表情目录。 可在皮肤仓库中， 选择要使用的表情。 添加到皮肤仓库后，表情可以永久使用。 账号绑定

怀旧老唱片光环装扮 礼盒 开启后，可以获得1个[怀旧老唱片]光环装扮。 获得的光环装扮没有徽章镶嵌栏，无法合成、分解和染色，没有属性，可以永久使用。 账号绑定

昔日时光武器装扮 自选礼盒 开启后，可以选择获得1个昔日时光武器装扮。 获得的光环装扮没有徽章镶嵌栏，无法合成、分解和染色，没有属性，可以永久使用。 账号绑定

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