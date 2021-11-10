金铲铲之战新赛季时空裂痕更新内容汇总 时空裂痕更新内容一览

金铲铲之战在最近更新了新版本时空裂痕，很多玩家还不清楚此次的更新内容是什么，下面就来为大家分享一下金铲铲之战新赛季时空裂痕更新内容汇总。

【英雄退场】

驱邪圣枪

虚空遁地兽

南天之怒

【英雄登场】

激流之鳞（1费）:狂野|秘术师

为血量最低的友军回复150/250/400点生命值，之后对距离其最近的敌人造成100/200/400点魔法伤害。

虚空重炮（2费）:虚空|枪手

在3秒的持续时间里，虚空重炮获得无限攻击距离，80%攻击速度，并且他的攻击会造成相当于目标3%/4%/6%最大生命值的额外魔法伤害。

光元素使（2费）:神将|秘术师

朝相距最远的友军掷出她的魔杖，然后将魔杖召回到自己手中。魔杖会对沿途的所有友军提供持续3秒的100/175/300护盾，光元素使会强化她的下次普通攻击，来造成额外的200/300/500魔法伤害。

【英雄羁绊变动】

仙灵女巫:约德尔人|法师|秘术师

驭影双生:暗影|游侠|秘术师

【羁绊改动】

秘术师（2）(3)(4):为全体友军增加40/80/150魔抗。

换形师（3）(6):获得15/30攻击力和15%/30%法术强度，变身时获得40%/80%额外最大生命值。

护卫（2）(3):新增(3)在战斗环节开始时，所有护卫为临近友军提供40护甲和200点护盾，此效果可以叠加。

龙（2）(3):获得100/150点魔抗，在受到魔法伤害时回复自身5%/8%最大生命值(最小生效间隔为2秒)。

豪侠（3）(5):

（3）在与另一名玩家的战斗环节结束时，宝箱提供0-4枚额外的金币。

（5）在与另一名玩家的战斗环节结束时，宝箱会获得额外的金币，并有几率获得各类物品。

约德尔人（3）(6):约德尔人闪避他们每场战斗受到的前3/前10次攻击。

斗士（2）(4):斗士获得250/500额外的最大生命值。

【英雄技能重制】

臻冰之箭:在5秒的持续时间里，臻冰之箭获得50%/60%/70%攻击速度，并且每次普攻会发射5发箭矢，每发造成30%/35%/40%攻击力的物理伤害。

【异界包裹】会在4-2阶段出现，随机掉落一些特殊的稀有装备或消耗品，您可以获得来自不同时空的远古装备，重温美好的旧时光，也为阵容构筑带来意想不到的效果。

装备:红霸符、荆棘之甲、肃静、巨型九头蛇、降星之刀、神圣之刃、幻影之舞、卢登的回声

消耗品:

快速成长培养皿:使用后会对商店进行一次特殊刷新，出现5张2星英雄。

再来一次:使用后会对商店进行一次特殊刷新，出现与上一次商店刷新相同的5个英雄。

基兰的时光之瓶:无法直接使用，经过5个回合后变为“基兰的时光之瓶2”。

基兰的时光之瓶2:使一个英雄直接升为2星。

装备拆卸器:用在英雄身上，取下其所有装备。

重铸器:用在英雄身上，取下其所有装备，并将这些装备都随机转换为新装备。