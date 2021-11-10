金铲铲之战双城之战宝典及魔典系统内容奖励汇总

金铲铲之战在最近开启了双城传说的玩法，其中还上线了宝典和魔典的内容，很多玩家还不清楚本次的宝典及魔典系统，下面就来为大家详细的介绍一下。

各位弈士们:

欢迎来到《金铲铲之战》的【双城传说】赛季，这里有疯狂的试验、神秘的魔法和突破性的科技，也有我们的最新小小英雄、竞技场和更多内容!

有关【双城传说】宝典和新的时空魔典系统，一起来看看吧!

以下是来自全新的【双城传说】宝典道具集锦!

可以通过获取经验值来获得宝典的免费奖励， 要解锁下方列出的专属道具，则需要升级为豪华宝典。

宝典满级为80级，超出满级的经验可在宝典兑换中兑换更多奖励（至臻点、时空魔典徽章盒、发条河灵头像、威老板头像以及局内互动礼物）

【双城传说】宝典，售卖至2022年2月16日23:59，价格:7900点券。

l 小小英雄:【威老板】和【发条河灵】。

l 进攻特效:【烈焰射线】、【充能导弹】、以及更多。

l 竞技场:【学庭屋顶】、【齿轮工坊】以及【议事大厅】。

l 头像:【威老板头像】和【发条河灵头像】。

l 小小英雄蛋:【双城幻灵小小英雄蛋】以及更多。

l 星之碎片:用于将你最爱的小小英雄们升至更高星级。

l 至臻点:能够兑换至臻瑞兽系列的小小英雄。

l 时空魔典徽章盒:开启徽章盒，能够获得时空魔典英雄徽章，完成魔典徽章的收集目标，解锁双城传说 蔚/双城传说 爆爆。

【赛季专属表情包】

【赛季专属小小英雄:发条河灵、威老板】

【攻击特效:充能导弹、发条冲刺、废铁凝聚、烈焰射线】

【双城幻灵小小英雄蛋】可有机会开出下列小小英雄:

【小小英雄:战斗学院 小妮、甲龙 小妮、科学狂 小妮】

【小小英雄:战斗学院 威老板、天青玉白 威老板、橘大 威老板】

【竞技场:学庭屋顶】

【竞技场:齿轮工厂】

【竞技场:议事大厅】

【小小英雄:小小金克丝、小小蔚 上架商城】

【竞技场:金克丝的卧室 上架商城】

魔典系统

你可以在时空魔典系统里收集英雄徽章，提升徽章星级，完成收集目标，获取赛季专属的英雄淘汰播报、皮肤特效，以及永久的头像框、聊天气泡和小小英雄奖励。

【小小英雄:双城传说 蔚、双城传说 爆爆】

【时空魔典徽章盒】

每个徽章盒能够随机获取3个英雄徽章，概率为:

每次抽奖的最后一个徽章有3选1的机会，可以从三个相同费用的不同结果中选择一个作为最终的抽奖结果。

【徽章升星】

对于一个英雄徽章，获得1个，可以将徽章升到1星，再获得2个，可以升到2星，再获得6个，可以升到3星。

升星英雄徽章，可以获取英雄对应的赛季专属奖励:

1星-淘汰播报

2星-海克斯播报

3星-主宰时刻

特别的，对于5费的英雄，升级到3星之后，还可以额外获取升级英雄皮肤、技能特效的奖励。

完成羁绊收集以及全局收集目标，还可以获得魔尘、徽章盒等奖励。

当前赛季界面可以看到所有可收集的徽章

【徽章升星奖励】

徽章升星奖励包括淘汰播报、海克斯播报、主宰时刻、英雄皮肤和技能特效等。

淘汰播报&主宰时刻:淘汰播报会在英雄完成三杀、四杀、五杀和终结时触发，在英雄完成六杀时，他的主宰时刻会在战场上播出，局内对战双方都可以看到。

皮肤特效:对于五费的英雄，可以解锁新的皮肤和技能特效，局内对战双方都可以看到。

《金铲铲之战》新赛季【双城传说】包含这么多令人期待的内容，将于11月10日正式上线，【双城传说】宝典也将于当天与各位见面，。

祝各位弈士在《金铲铲之战》玩得开心!