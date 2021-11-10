首页 > 业界 > 关键词  > 电商最新资讯  > 正文

广东消委会约谈七大电商平台 要求治理三无产品等问题

2021-11-10 11:18 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月10日 消息:据证券时报报道，近日，广东省消委会约谈了淘宝、快手、拼多多、抖音、京东、天猫、唯品会七家大型电商平台。

网购，电商

会议通报了各平台在“网售‘三无产品’及商品标签标识问题调查”中的情况，指出电商平台企业存在“三无产品”及关键信息缺失、虚假标注、标签标识不符合国家标准、商品销售页面信息与实物不符、“好评返现”等问题，督促电商企业加强平台治理，严格产品质量管理。

对此，上述平台表示，将对照调查结果逐一落实整改。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 抖音群内已可以打开淘宝、京东、拼多多的商品链接了

    大型乃至超级互联网平台的屏蔽、封禁行为，一直饱受争议。9月初，工信部要求9月17日前各平台必须按标准解除屏蔽网址链接。

    ​抖音 ​淘宝 ​京东

  • 阿里、京东、拼多多之后 百度电商宣布技术服务收费

    日前，百度电商对外发布《平台技术服务费收费标准调整公告》，公告称，度小店将调整平台技术服务费的收费标准，由原标准调整为百分之五，新标准于2021年10月9日00:00:00开始执行。据悉，此前百度度小店不收取平台技术服务费。公告还提到，为鼓励商家提高服务质量、扩大经营规模，度小店有条件地向商家给予技术服务费的商业折扣，折扣形式和标准将另行通知。据悉，互联网平台针对技术服务进行收费早已是行业惯例。早在2014年，淘宝?

    ​百度 ​京东 ​拼多多

  • 国货攻占拼多多

    声明:本文来自于微信公众号 深燃（ID:shenrancaijing），作者:唐亚华，授权站长之家转载发布。一年一度的双11落下帷幕，商家们几家欢喜几家愁。一边是中小商家大吐苦水，哭诉自己降了价，参加了平台活动，最后赔本没赚来吆喝。另一边，也有商家掌握了流量密码，捷报频传。以往，双11是国际大牌“秀肌肉”的时刻，大牌在这时财大气粗地投放广告，大刀阔斧地打折促销，给了用户“走过路过错过一年”的印象。国货品牌在这样的环境下拼

    ​拼多多,百亿补贴,苹果,营销

  • 双11今日开启，抖快、拼多多淘宝、小红书打响“混战”

    ​一年一度的双11，又拉开了帷幕。早在10月1日，天猫双11就开始了预热;薇娅、李佳琦更是早早就开始为双11直播做推广。细看下来，今年的“参赛选手”好像比往年都要丰富:

    ​双11 ​小红书 ​拼多多

  • 拼多多双11狂欢来袭，跃洋州在线助力电商发展梦

    四川跃洋州电商服务有限公司（以下简称：跃洋州），是一家专注于打造一站式拼多多电商创业孵化的平台，助力于创业者从理论到实践开店成功。近几年随着电商市场的不断扩大，电商人也开始有了属于自己的节日， 11 月 11 日这一天全民狂欢，一个个尾款人将优惠抢到底，那么在今年，大型电商平台拼多多又有着怎样的优惠福利呢？2021 年 11 月 5 日，拼多多平台就宣布，本次双十一平台将加码百亿补贴力度，继续延续“好货不用等，好价就

    ​拼多多

  • 继阿里拼多多京东后 百度电商宣布对API接口调用进行收费

    【TechWeb】10月24日消息，日前，百度电商对外发布《平台技术服务费收费标准调整公告》（以下简称“公告”），称度小店将调整平台技术服务费的收费标准，由原标准调整为百分之五。（本平台上全品类的技术服务费为5%，技术服务费的收取基数为“消费者实付金额（含运费）+平台优惠券/红包金额”）。据悉，此前百度度小店不收取平台技术服务费。公告内容显示，新标准于2021年10月9日00:00:00开始执行;为了避免您的经营受到影响,请您阅

    ​百度 ​京东 ​拼多多

  • 监测了抖音、快手、淘宝拼多多等19个APP的数据后，我们发现了这些....

    ​日活/月活是每个产品经理和互联网创业者都熟悉的用户粘性指标，也是是衡量 PMF（Product Market Fit，产品 - 市场匹配） 的一个重要参数。

    ​淘宝 ​抖音 ​快手

  • 杀死双11的，不是李佳琦和拼多多

    ​今年从10月21号开始的双11已经接近尾声了。网友每年都说理性消费，但今年双11还是把淘宝服务器挤爆了。媒体每年都说阿里该焦虑了，但每年 GMV 都创新高。

    ​双11 ​李佳琦 ​拼多多

  • 双11，拼多多在做一件「大事」

    ​最近，水果涨价的声音甚嚣尘上。在一线城市的超市里，红富士苹果甚至可以卖到二十多元一斤……在上海工作的烟台女孩小秋却表示，自己从来不在线下店买水果，“去线下买苹果，这不是等着被宰嘛”。

    ​双11 ​拼多多 ​拼多多双11

  • 拼多多补贴新MacBook Pro

    昨日，搭载 M1 Pro 或 M1 Max 芯片的4款新 MacBook Pro在拼多多百亿补贴上架。补贴后，每款新MacBook Pro的售价均比官网少了1000元。

    ​百亿补贴 ​MacBookPro ​拼多多

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM