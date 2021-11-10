广东消委会约谈七大电商平台 要求治理三无产品等问题

声明:本文来自于微信公众号 深燃（ID:shenrancaijing），作者:唐亚华，授权站长之家转载发布。一年一度的双11落下帷幕，商家们几家欢喜几家愁。一边是中小商家大吐苦水，哭诉自己降了价，参加了平台活动，最后赔本没赚来吆喝。另一边，也有商家掌握了流量密码，捷报频传。以往，双11是国际大牌“秀肌肉”的时刻，大牌在这时财大气粗地投放广告，大刀阔斧地打折促销，给了用户“走过路过错过一年”的印象。国货品牌在这样的环境下拼