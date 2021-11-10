广东消委会约谈七大电商平台 要求治理三无产品等问题

站长之家（ChinaZ.com）11月10日 消息:据证券时报报道，近日，广东省消委会约谈了淘宝、快手、拼多多、抖音、京东、天猫、唯品会七家大型电商平台。
会议通报了各平台在“网售‘三无产品’及商品标签标识问题调查”中的情况，指出电商平台企业存在“三无产品”及关键信息缺失、虚假标注、标签标识不符合国家标准、商品销售页面信息与实物不符、“好评返现”等问题，督促电商企业加强平台治理，严格产品质量管理。
对此，上述平台表示，将对照调查结果逐一落实整改。
站长之家（ChinaZ.com）11月10日 消息:据证券时报报道，近日，广东省消委会约谈了淘宝、快手、拼多多、抖音、京东、天猫、唯品会七家大型电商平台。
会议通报了各平台在“网售‘三无产品’及商品标签标识问题调查”中的情况，指出电商平台企业存在“三无产品”及关键信息缺失、虚假标注、标签标识不符合国家标准、商品销售页面信息与实物不符、“好评返现”等问题，督促电商企业加强平台治理，严格产品质量管理。
对此，上述平台表示，将对照调查结果逐一落实整改。
大型乃至超级互联网平台的屏蔽、封禁行为，一直饱受争议。9月初，工信部要求9月17日前各平台必须按标准解除屏蔽网址链接。
日前，百度电商对外发布《平台技术服务费收费标准调整公告》，公告称，度小店将调整平台技术服务费的收费标准，由原标准调整为百分之五，新标准于2021年10月9日00:00:00开始执行。据悉，此前百度度小店不收取平台技术服务费。公告还提到，为鼓励商家提高服务质量、扩大经营规模，度小店有条件地向商家给予技术服务费的商业折扣，折扣形式和标准将另行通知。据悉，互联网平台针对技术服务进行收费早已是行业惯例。早在2014年，淘宝?
声明:本文来自于微信公众号 深燃（ID:shenrancaijing），作者:唐亚华，授权站长之家转载发布。一年一度的双11落下帷幕，商家们几家欢喜几家愁。一边是中小商家大吐苦水，哭诉自己降了价，参加了平台活动，最后赔本没赚来吆喝。另一边，也有商家掌握了流量密码，捷报频传。以往，双11是国际大牌“秀肌肉”的时刻，大牌在这时财大气粗地投放广告，大刀阔斧地打折促销，给了用户“走过路过错过一年”的印象。国货品牌在这样的环境下拼
一年一度的双11，又拉开了帷幕。早在10月1日，天猫双11就开始了预热;薇娅、李佳琦更是早早就开始为双11直播做推广。细看下来，今年的“参赛选手”好像比往年都要丰富:
四川跃洋州电商服务有限公司（以下简称：跃洋州），是一家专注于打造一站式拼多多电商创业孵化的平台，助力于创业者从理论到实践开店成功。近几年随着电商市场的不断扩大，电商人也开始有了属于自己的节日， 11 月 11 日这一天全民狂欢，一个个尾款人将优惠抢到底，那么在今年，大型电商平台拼多多又有着怎样的优惠福利呢？2021 年 11 月 5 日，拼多多平台就宣布，本次双十一平台将加码百亿补贴力度，继续延续“好货不用等，好价就
【TechWeb】10月24日消息，日前，百度电商对外发布《平台技术服务费收费标准调整公告》（以下简称“公告”），称度小店将调整平台技术服务费的收费标准，由原标准调整为百分之五。（本平台上全品类的技术服务费为5%，技术服务费的收取基数为“消费者实付金额（含运费）+平台优惠券/红包金额”）。据悉，此前百度度小店不收取平台技术服务费。公告内容显示，新标准于2021年10月9日00:00:00开始执行;为了避免您的经营受到影响,请您阅
日活/月活是每个产品经理和互联网创业者都熟悉的用户粘性指标，也是是衡量 PMF（Product Market Fit，产品 - 市场匹配） 的一个重要参数。
今年从10月21号开始的双11已经接近尾声了。网友每年都说理性消费，但今年双11还是把淘宝服务器挤爆了。媒体每年都说阿里该焦虑了，但每年 GMV 都创新高。
最近，水果涨价的声音甚嚣尘上。在一线城市的超市里，红富士苹果甚至可以卖到二十多元一斤……在上海工作的烟台女孩小秋却表示，自己从来不在线下店买水果，“去线下买苹果，这不是等着被宰嘛”。
昨日，搭载 M1 Pro 或 M1 Max 芯片的4款新 MacBook Pro在拼多多百亿补贴上架。补贴后，每款新MacBook Pro的售价均比官网少了1000元。
伴随着智能家居、智能安防的发展，智能门锁行业得以快速崛起，一些像耶鲁电子锁之类的锁具品牌，也逐渐被大众所熟悉，耶鲁电子锁让家更安全、让开..
如果用一个公式来概括中国创新药的模式，它大致是这样的：自带项目的海归科学家+风投+CRO。目前，中国创新药正是红火的时候。但这个红火究竟是不是..
近来，郑州、广州、阿拉善、北京、大连等地陆续发生本土确诊病例，不少地区宣布进入疫情防控关键期，国家卫健委每天的最新“疫情速报”，也时时牵..
截至11 月11 日24 时，双11 最后一波完美收官!从全网数据来看，在快速增长的智能锁类目中，德施曼品牌全程领跑全面夺冠，仅线上总销售突破了14.2 ..
MR迷睿COO 陈浩 通过近年来社会的不断发展与进步，大众用户的消费水平与责任意识也在不断增强，用户在注重及改善自身健康情况的同时，也在寻找着可..
随着社会的发展，租房成为当下年轻人的一种生存新方式，年轻租客对品质的追求、对个性的理解成为长租市场发展的重要参考。“做全世界受人尊重和喜..
西瓜视频作为是最早进军国内中视频领域的平台，一直以“点亮对生活的好奇心”作为Slogan，创作优质视频，吸引用户。但面对市面上层出不穷的视频AP..
近日，野小兽正式宣布与中国科学院计算所下属机构厦门数字智能研究院达成战略合作。一个是国内知名居家健身科技品牌，专注于探索居家健康管理方案..
11月12日消息，今日，华为官方宣布，将于11月17日举办全场景智慧生活新品发布会，届时，华为首款专业跑步运动手表华为Watch GT Runner将正式登场。..
11 月12 日，荣耀官方发布双11 战报，为独立后的首个双11 交出了一份令行业瞩目的答卷。其中，荣耀平板荣获天猫11 月1 日-11 日累计安卓平板品类销..
双十一喜报式实时成交额不见了是什么原因?11月11日，双11的购物高潮已经开启，但双11当天未见平台公布实时成交额。知情人士表示，天猫、京东今年..
剑网三中是有一个度人心奇遇任务，很多玩家还不清楚这个任务怎么触发又要怎么做想，下面就来为大家分享一下攻略。..
双11狂欢即将落幕，从20天前就开始买买买的“剁手党”，快递早已拆了不少，拆开发现，小样比正装多。这届双11，“买正装送小样、加量不减价”，成..
剑侠归来，以和为贵。由西山居原班人马打造的剑侠情缘复刻手游《剑网1：归来》，自 10 月 15 日开启全平台不删档测试以来得到玩家群体的积极反馈。..
数字长风起，商业智能兴！在IDC发布的《中国商业智能软件市场数据跟踪报告》中显示， 2020 年中国商业智能软件市场规模为5. 8 亿美元，同比增长17..
由国家反诈中心指导下，中国青年报社、中国政法大学、中国支付清算协会、中国经济传媒协会、中青校媒、蚂蚁集团等共同发起的“无诈校园——校园防..
随着今日零点敲响，天猫双11总交易额定格在5403亿，京东累计下单金额超3491亿，二者合计达成8894亿的成绩，再创新纪录。数据显示，天猫双11开售第..
日前，特斯拉官网对Model Y进行了更新，此前的标准续航版车型，变为了后轮驱动”版本，同时，车辆的百公里加速为6.9秒。相较于此前的标准续航版本..
凤凰网科技讯 北京时间11月12日消息， 美国宇航局(NASA)的直播显示，美国东部时间周四18:32分(北京时间周五7:32分)，美国太空探索技术公司(SpaceX..
随着双11购物节落下帷幕，各厂商已经迫不及待的展示了自己的成绩单。魅族也在第一时间在官方微博上公布了战果：魅族依然被年轻人钟爱，旗舰系列手..