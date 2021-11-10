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水滴筹回应筹款资金入公司资金池；字节跳动将停止多闪旧版维护；虎牙发布2021第三季度财报

2021-11-10 08:07 · 稿源：站长之家
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水滴筹回应筹款资金入公司资金池

昨日，针对“筹款资金入公司资金池”相关传闻，水滴筹发布声明回应称，严重违背事实，诋毁并侵害了水滴筹品牌，已第一时间取证留存相关证据，并已向公安报案，将通过司法手段严肃打击恶意造谣的自媒体，捍卫品牌声誉。

水滴筹表示，早已与相关银行达成合作，爱心人士在水滴筹平台上赠与患者的每一笔爱心资金，都将直接进入水滴筹在银行的专管账户中，与水滴筹平台自有资金隔离，并专门管理、专门使用。不受平台运营状况影响。

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字节跳动将停止多闪旧版维护

近日，字节跳动旗下多闪发布公告称，已在2021年10月27日起发布10.0.0版本的多闪，将在2021年11月30日24:00正式停止对旧版本（即6.8.0及以下版本）的维护，届时用户的动态、IM、视频发布等功能将会无法使用。

多闪表示，如用户希望继续使用，可在2021年12月30日24:00前将原多闪帐号升级为抖音与多闪融合帐号，将多闪帐号及信息同步至指定的抖音帐号中，即可直接使用抖音通用帐号登录并使用新版本的多闪。如不想继续使用多闪，也提供了导出个人数据或直接注销原多闪帐号等多种选择。用户可以在注销后，直接以抖音帐号继续使用新版本多闪。

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虎牙发布2021第三季度财报

昨日晚间，虎牙发布了2021Q3财报，财报显示，该季度虎牙总营收为29.755亿元，同比增长5.7%。归属于虎牙的净利润为5.244亿元，去年同期为2.530亿元。

其中，直播服务营收为26.019亿元（约合4.038亿美元），与2020年同期的26.572亿元相比增长2.1%。广告和其他收入为3.737亿元(约合5800万美元)，与2020年同期的1.576亿元相比增长137.1%。

用户数方面，该季度，虎牙移动端平均MAU（移动端月活用户数）为8510万，总付费用户数为600万。

虎牙直播 (2)

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