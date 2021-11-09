广东规范双11促销活动

站长之家(ChinaZ.com) 11月9日 消息:据广东市场监管公众号消息，为引导广东平台企业进一步规范网络促销行为，11月5日，广东省市场监督管理局召集阿里巴巴华南公司、唯品会、美团优选等16家广东辖区的重点电子商务平台企业召开行政指导会，对企业存在的违规行为进行通报，予以提醒告诫，并就规范开展“双11”网络集中促销活动进行行政指导。

会议指出平台企业在经营活动中普遍存在的不公平竞争、产品以假充真、以次充好、虚假广告和虚假宣传、售后服务差、虚标价格等问题。相关业务处室就平台企业存在的上述行为逐一进行了行政指导，并就防范上述经营风险提出具体要求。

会议重点围绕平台企业的合规建设、公平交易、消保维权及诉求解决、价格监管、广告治理、产品质量、诚信合法经营、知识产权保护等方面的工作要求，并提醒消费者在“双11”网购高峰期，要在消费购物前，选择那些证照齐全、亮证亮照、公示相关商品和服务标准的商家开展交易，做一个精明的消费者。

align: center">

在“双11”网络集中促销活动期间和平台企业日常经营活动中，市场监管部门要求企业：

一、做到全面落实主体责任，建立合规管理制度，亮照亮证经营。

二、做到公平竞争，不限制、排斥经营者参加其它网络交易平台开展的促销活动。

三、做到建立ODR等投诉举报处理机制，及时处理消费者投诉举报。

四、做到明码标价，不得利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者进行交易。

五、做到履行广告核验义务，不发布虚假违法广告。

六、做到健全完善平台内产品质量管控机制，不因促销降低商品质量，不销售假冒伪劣商品，切实履行平台的法定责任与义务。

七、做到诚信经营，不得利用虚假商业信息、虚构交易或者评价等方式作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者或者相关公众。

八、做到合法经营，不在平台、网店售卖野生动植物、“电子烟”、“专供”“特供”商品、军警服等禁售商品。

九、做到采取措施，确保消费者信息安全，不随意收集、使用、泄露消费者个人信息。

十、做到建立知识产权保护规则，加强知识产权保护。