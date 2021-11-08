特斯拉美股盘前跌超6% 此前马斯克拟出售10%特斯拉股票

站长之家（ChinaZ.com）11月8日 消息:今日盘前，特斯拉股价下跌超6%。
此前，有媒体报道称，特斯拉CEO埃隆·马斯克将面临超过150亿美元的股票期权税单。
为此，马斯克在推特上发起投票，征询网友意见称“是否要出售10%的特斯拉股票”。
投票结果显示，有过半网友支持马斯克卖股票。
数据显示，马斯克持有1.705亿股特斯拉股票，10% 约为210亿美元 。
站长之家（ChinaZ.com）11月8日 消息:今日盘前，特斯拉股价下跌超6%。
此前，有媒体报道称，特斯拉CEO埃隆·马斯克将面临超过150亿美元的股票期权税单。
为此，马斯克在推特上发起投票，征询网友意见称“是否要出售10%的特斯拉股票”。
投票结果显示，有过半网友支持马斯克卖股票。
数据显示，马斯克持有1.705亿股特斯拉股票，10% 约为210亿美元 。
昨日晚间，特斯拉再度创造了一历史时刻，总市值突破万亿美元关口，股价暴涨12.66%，突破1千美元。美股收盘报价1024.86美元，总市值高达1.03万亿美元。对于特斯拉的股价暴涨，与其斩获全球史上最大的电动车订单有关。日前报道显示，美国百年租车巨头赫兹，向特斯拉下定了10万辆Model 3的订单。这也是有史以来最大的一笔电动汽车采购交易，将为特斯拉带来约42亿美元的收入。对于特斯拉市值提升，马斯克也在推特上表示了自己的看法。?
11月7日，马斯克在推特上表示，很多人认为未实现收益是一种避税手段，所以我建议出售10%的特斯拉股票。对此，马斯克向用户发起投票称“你支持吗?”，马斯克表示，无论结果如何，都将遵守这次投票的结果。
据国外媒体报道，德国国家环境局和勃兰登堡行政法院重新启动对特斯拉柏林工厂的讨论，其建设工作再次被推迟。马斯克发推表示遗憾，并表示他们的做法不对。
特斯拉柏林工厂再次受阻。日前，据媒体报道，特斯拉柏林工厂已经进入生产测试与试产阶段，理论上不久后将正式开始生产。但由于当地法规要求，德国环境部门需要重复向曾经反对建设该工厂的公民进行一次线上问卷咨询，然后才能向工厂发放生产许可。当地时间10月21日，德国勃兰登堡州(Brandenburg)环境部门表示，将在11月2日至22日启动二次公众意见征集，以便让当地公民表达对特斯拉柏林工厂的反对意见。同时，德国当局需要审查最新提
今日，数码博主Blood旌旗”爆料，官方部门开始现场核查享受新能源推广补贴的新能源汽车，其特斯拉Model 3被抽中。特斯拉发布的消息显示：2021年11月起，官方部门将对2019-2020年度享受国家补贴的新能源汽车开展现场核查。特斯拉公司现按照要求全面配合官方开展相关工作。我们特别提醒您，您的车辆已被抽中，需要完成现场核查。特斯拉项目成员将在近期联系您，帮助您顺利完成相关核查。不过，关于具体的抽查项目，目前还没有官方消?
作为当前最明星的科技公司代表，苹果和特斯拉经常占据媒体头版。而事实上，两家公司曾经有机会在一起。这要说回2020年12月，特斯拉CEO马斯克自曝，数年前特斯拉公司遭遇困境时（Model 3项目），曾寻求苹果收购，但结果沮丧，他连库克的面都没见到。马斯克还表示，彼时特斯拉的市值还只有现在的十分之一不到。日前出席DealBook活动时，库克再次被媒体问及这件事，他重申自己的确没有和马斯克见过面。对于收购，他指出，苹果会在不同
持股多年后，马斯克终于要卖特斯拉股票了。11月7日，特斯拉CEO马斯克发起了网络投票，其写道，最近有很多人认为未实现收益是一种避税手段，所以我建议出售10%的特斯拉股票。你们是否支持这项提议？”截止到今日，已经有超过350万次有效投票，最终结果57.9%的网友支持马斯克出售股票。对此，马斯克也表示接受最终结果，将会出售手中的股票。马斯克还表示，注意，我没有从任何地方拿现金工资或奖金。我只有股票，所以我个人纳税的唯?
据彭博报道，汽车租赁公司通常要求对大宗车辆订单给予大幅折扣。周一晚间，马斯克在推特上表示卖给赫兹的电动汽车没有打折:「明确地说，卖给赫兹的汽车没有折扣。与消费者的价格相同。」
据国外媒体报道，上周六，特斯拉首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，特斯拉担心无法为柏林超级工厂招到足够的人。柏林超级工厂是特斯拉的第四座超级工厂，另外三座分别是位于上海的超级工厂、位于内华达州的超级电池工厂，以及位于纽约水牛城的超级工厂。
11月7日凌晨3点17分，特斯拉CEO马斯克在Twitter发起了一项24小时的投票意见征询，表示:“最近有很多人认为未实现收益是一种避税手段，所以我建议出售10%的特斯拉股票。你们是否支持这项提议?”
众所周知，在抗击新冠肺炎疫情斗争中，中医药彰显了其独特的优势，这其中，以河北省石家庄以岭药业生产的连花清瘟胶囊最具代表性。连花清瘟在海外..
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双十一再过几个小时就要迎来真正的发力期了，而作为存储行业老品牌的朗科也带来了众多惊喜活动，让屏幕前的你在活动期间能够感受到狂欢的气氛，实..
凤凰网科技讯 11月10日消息，腾讯发布了2021年三季报。2021年Q3腾讯实现净利润(Non-IFRS）317.5亿元，出现回落。腾讯在财报中指出，将积极拥抱监管..
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11月10日，腾讯发布了2021年第三季度业绩报告，金融科技与企业服务板块表现亮眼，Q3实现收入433.2亿元，同比增长30%，总收入占比提升至30%，成为腾..
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