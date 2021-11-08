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特斯拉美股盘前跌超6% 此前马斯克拟出售10%特斯拉股票

2021-11-08 17:10 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月8日 消息:今日盘前，特斯拉股价下跌超6%。

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此前，有媒体报道称，特斯拉CEO埃隆·马斯克将面临超过150亿美元的股票期权税单。

为此，马斯克在推特上发起投票，征询网友意见称“是否要出售10%的特斯拉股票”。

投票结果显示，有过半网友支持马斯克卖股票。

数据显示，马斯克持有1.705亿股特斯拉股票，10% 约为210亿美元 。

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