特斯拉美股盘前跌超6% 此前马斯克拟出售10%特斯拉股票

持股多年后，马斯克终于要卖特斯拉股票了。11月7日，特斯拉CEO马斯克发起了网络投票，其写道，最近有很多人认为未实现收益是一种避税手段，所以我建议出售10%的特斯拉股票。你们是否支持这项提议？”截止到今日，已经有超过350万次有效投票，最终结果57.9%的网友支持马斯克出售股票。对此，马斯克也表示接受最终结果，将会出售手中的股票。马斯克还表示，注意，我没有从任何地方拿现金工资或奖金。我只有股票，所以我个人纳税的唯?