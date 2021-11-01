百度宣布罗戎任集团CFO 前任CFO余正钧将轮岗

站长之家（ChinaZ.com）11月1日 消息:今日，百度宣布，任命罗戎为集团公司首席财务官（CFO），向百度CEO李彦宏汇报。前任CFO余正钧将轮岗，担任集团公司首席战略官(CSO)。
资料显示，罗戎于2004年获得北京大学管理学和经济学双学士学位，于2006年获得清华大学管理学硕士学位。此前曾在微软、联想、艺龙、好未来等公司工作。
站长之家（ChinaZ.com）11月1日 消息:今日，百度宣布，任命罗戎为集团公司首席财务官（CFO），向百度CEO李彦宏汇报。前任CFO余正钧将轮岗，担任集团公司首席战略官(CSO)。
资料显示，罗戎于2004年获得北京大学管理学和经济学双学士学位，于2006年获得清华大学管理学硕士学位。此前曾在微软、联想、艺龙、好未来等公司工作。
百度今天发布全员信，宣布罗戎（Julius）今天正式加盟百度，任集团公司首席财务官（CFO），向百度CEO李彦宏汇报。
日前，百度电商对外发布《平台技术服务费收费标准调整公告》称度小店将调整平台技术服务费的收费标准，由原标准调整为百分之五。（本平台上全品类的技术服务费为5%，技术服务费的收取基数为“消费者实付金额(含运费）+平台优惠券/红包金额”)。
一直以来，短视频内容“泛娱乐化”情况严重，导致泛娱乐产能过剩。各大巨头为了培育新增长点，提升差异化竞争力，满足碎片化时代人们对知识内容的需求，开始纷纷布局“泛知识”短视频领域。但当下主流的短视频内容创作平台，对于泛知识内容创作者来说存在诸多不便：模版大多偏娱乐化，与泛知识垂类内容无法完全匹配，创作者在前期搜找素材需要耗费大量时间;后期添加字幕、音效、更换背景教程繁琐等，导致内容制作周期过长、创作效?
日前，百度电商对外发布《平台技术服务费收费标准调整公告》，公告称，度小店将调整平台技术服务费的收费标准，由原标准调整为百分之五，新标准于2021年10月9日00:00:00开始执行。据悉，此前百度度小店不收取平台技术服务费。公告还提到，为鼓励商家提高服务质量、扩大经营规模，度小店有条件地向商家给予技术服务费的商业折扣，折扣形式和标准将另行通知。据悉，互联网平台针对技术服务进行收费早已是行业惯例。早在2014年，淘宝?
小程序开发现在是企业的热门话题，但是大家大多提及的都是微信小程序，殊不知还有百度小程序，今天，天眼企服就跟大家聊聊百度小程序。一、百度智能小程序是什么？百度智能小程序是百度研发的产品，全面接入百度大脑，于 2018 年正式上线。百度小程序寄存在百度平台的轻应用，无需下载安装，相比H5 页面体验功能更顺畅，而且具有用户留存触达作用，比APP更轻，成本更低。二、百度小程序支持哪些功能？百度小程序支持多种原生化组件
随着网页版的上线，近期陆续有站长，百度已经开始收录部分抖音页面，进入链接后就可以直接观看抖音视频。这让不少站长期待，抖音视频内容有望成为一种做百度排名的新渠道。
2021 年，各大内容平台对于视频生态的探索和竞争加速进入白热化。在爱优腾一片娱乐明星扎堆混战中，定位于百度内容生态旗舰的百家号出品不走寻常路，坚持以『泛知识』为核心，在平台『视频化』的大考中交出了一份漂亮的答卷。泛知识，是百度内容的破局之钥。结果也证明，百家号出品的泛知识道路走对了。自今年 7 月上线以来收获 6000 万播放量的达人职业技能挑战纪实微综艺《师傅请赐教》，价格探秘类趣味科普微综艺《为什么这么贵
近段时间，元宇宙概念持续火热，火到什么程度？连Facebook名字都可以不要，直接更名为Meta”，以此来显示其对元宇宙的关注和决心。据媒体报道，11月2日，百度副总裁马杰在某科技沙龙活动上表示，目前从元宇宙角度来讲，可以做一个非常现实但不负责任的预测，元宇宙概念正在走向过度预期的顶点。马杰表示，在明年下半年或者后年，相信这个泡沫一定会破灭。对于什么是元宇宙的问题，马杰在活动上分享了自己的看法：元宇宙本质上是对?
近日，北京百度网讯科技有限公司新增一条软件著作权登记信息，软件全称为“度宇宙终端软件”，简称“度宇宙”，登记号2021SR1442480，当前版本号为V1.0。
就在大家纷纷看好元宇宙，大力布局的时候，百度副总裁马杰却表示看衰。11月2日，百度副总裁马杰在某科技沙龙活动上表示，元宇宙概念正在走向过度预期的顶点，在明年下半年或者后年，相信这个泡沫一定会破灭。
周五晚上，一场破坏性网络攻击使巴基斯坦国家银行运营陷入瘫痪。该事件影响了该银行的自动取款机、内部网络和移动应用程序。目前，该事件被定为抹..
英国自行车手Jay Dixon说，如果不是他的AppleWatch检测到他的跌倒，并自动召唤救援，他可能不会活着了。杰伊-迪克森是英格兰东北部克莱索普斯的一..
摩托罗拉预计将在印度市场推出三款新功能手机。Moto 10、Moto 50和Moto70它们都内置1750毫安时的电池，支持双卡，并有两年的故障包换计划。Moto A..
人类历史上最大的问题之一是我们在宇宙中是否孤独。寻找地外生命的工作已经进行了几十年，到目前为止，还没有发现任何生命。在未来的某个时刻，我..
近日，据媒体报道，拉丁美洲NCAP对铃木Baleno进行碰撞测试，但是碰撞结果并不能让人满意，获得了零星。同时由于缺乏标准的侧面安全气囊系统，丰田..
7月22日，自身经营状况已然 岌岌可危 的鸿星尔克，却在河南水灾中捐资5000万元，而意外爆火。接下来，直播间成了粉丝释放情绪的集散地，高峰期在天..
Arm表示，如果买家还没有订购他们的设备，他们可能无法在圣诞节前及时得到它们，因此原本打算买来送出去或者希望从某亲友处收到的礼物可能会落空。..
近日发表于《英国皇家学会学报 A 刊》上的一项新研究指出，潮汐发电有望在该国政府推动净零排放的过程中发挥重要作用。来自英国各地的科学家表示，..
现在是像素3和3 XL向更新挥手告别的时候了。这两款手机于2018年10月推出，因此按照谷歌在安全补丁发布3年时的政策，他们将不再获得这些手机事实上..
愿意用顺风车的人越来越多了。然而，一些用户又有了新的烦恼。最近，有车主向深燃爆料，他注册了一款名字似曾相识的顺风车APP，结果被强制收取车主..
根据阿塔卡马大型毫米波/亚毫米波阵列（ALMA）的新观测，在早期宇宙中质量最大的星系中检测到了水。研究SPT0311-58的科学家们在这个距离地球近128..
11月3日晚，哪吒V Pro新车上市，推出长续航智趣版（补贴后指导价7.69万元）和长续航智享版（补贴后8.09万）。新车定位紧凑型SUV，尺寸4070x1690x1..
三星在去年11月推出了价格合理的Galaxy A12，现在是时候推出新的Galaxy A13了。根据来自韩国的消息来源，主摄像机将配备一个新的50MP传感器，而其..
11月3日是中国长征五号火箭首飞成功五周年，2016年的今天这个被称为胖五的火箭首发，这是目前国产火箭中运力最强的。11月3日20时43分，中国最大推..
近日，有消息称特斯拉第二座超级工厂将选址青岛引发了不少网友关注。对此，特斯拉全球副总裁陶琳表示，信息不实。..
你知道吗?“音乐+健身”正在成为运动领域的新潮流，并且有科学依据背书。尤其是在全球防疫的局面下，音乐和健身有了更多的交集。很多喜欢健身的小..
导语:华为智慧屏双十一开门红，首日即斩获多个平台电视品类单品排名TOP1!双十一的优惠活动仍在持续进行中，更多惊喜等你来发现。要想了解更多活动..
2016年“共享”这一概念被提出，一时间涌出共享单车、共享充电宝、共享雨伞、共享办公室等等，形成万物皆可共享的时代。到现在，有些已经名存实亡..
何同学一条视频，直接让A股上市公司乐歌股份市值上涨5.46亿元。最近，三个月前采访苹果CEO库克的B站UP主“老师好我叫何同学”再次登上微博热搜。1..
今天下午（11月3日），《三体》电视剧公布了首支预告片，主演张鲁一、于和伟、陈瑾、王子文等均在片中出镜现身。就在刚刚，小说原著作者刘慈欣也通..