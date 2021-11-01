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百度宣布罗戎任集团CFO 前任CFO余正钧将轮岗

2021-11-01 17:20 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月1日 消息:今日，百度宣布，任命罗戎为集团公司首席财务官（CFO），向百度CEO李彦宏汇报。前任CFO余正钧将轮岗，担任集团公司首席战略官(CSO)。

百度，搜索 (3)

资料显示，罗戎于2004年获得北京大学管理学和经济学双学士学位，于2006年获得清华大学管理学硕士学位。此前曾在微软、联想、艺龙、好未来等公司工作。

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