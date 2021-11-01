百度宣布罗戎任集团CFO 前任CFO余正钧将轮岗

近段时间，元宇宙概念持续火热，火到什么程度？连Facebook名字都可以不要，直接更名为Meta”，以此来显示其对元宇宙的关注和决心。据媒体报道，11月2日，百度副总裁马杰在某科技沙龙活动上表示，目前从元宇宙角度来讲，可以做一个非常现实但不负责任的预测，元宇宙概念正在走向过度预期的顶点。马杰表示，在明年下半年或者后年，相信这个泡沫一定会破灭。对于什么是元宇宙的问题，马杰在活动上分享了自己的看法：元宇宙本质上是对?