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北京一公司开发APP帮人打卡作弊CEO获刑 2019年已经营异常

2021-11-01 15:43 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月1日 消息:用企业微信、钉钉上班打卡已经成为很多公司的常态，不过市面上却出现了一些APP可以帮人打卡作弊，而这显然是违法行为。

近日，北京海淀法院对一起利用虚拟定位破解打卡软件的案件作出判决。34岁的张某杰经营一家科技公司，该公司开发出一款名叫“大牛助手”的App，帮10万人次钉钉打卡作弊狂赚500万，最终该公司CEO被判刑5年半。

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据介绍，该App通过虚拟定位技术将虚假的位置，信息传送至钉钉系统，以达到“打卡”的目的。该软件为收费软件，年费89元、月费25元，用户达10万余人次，该公司通过该款App一共赚了四五百万元。

法院认定，该软件通过虚拟位置实现打卡，经鉴定为破坏性程序。张某杰行为已构成破坏计算机信息系统罪，一审判处有期徒刑五年六个。

企查查APP显示，“大牛助手”APP隶属于北京得牛科技有限公司，该公司成立于2017年，法定代表人为张信辉，注册资本10万元人民币，经营范围包含:计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计等，由张信辉100%控股。

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信息显示，2019年7月，该公司被北京市工商行政管理局海淀分局列入经营异常名录，原因为“通过登记的住所或者经营场所无法联系”。

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  • 开发APP帮人打卡作弊CEO获刑，企查查显示其公司2019年已经营异常

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