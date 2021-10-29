红米note11系列手机发布；自如将承担跑路二房东损失500余万；顺丰发布Q3财报

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自如将承担跑路二房东损失500余万

顺丰发布Q3财报

红米note11系列手机发布

10月28日晚间，红米召开note11系列发布会，发布了Redmi Note11、Note11Pro以及Note11Pro+三款手机。

售价方面，

Redmi Note11 4GB+128GB 售价1199元、6GB+128GB 售价1299元、8GB+128GB 售价1499元、8GB+256GB 售价1699元。 Redmi Note 11 Pro 6+12GB版到手1599元，8+128GB版1899元，8+256GB版2099元。 Redmi Note 11 Pro + 6+128GB到手1899元，8+128GB版到手2099元，8+256GB版到手2299元。

其中，Note11搭载天玑810处理器，配备了6.6寸LCD屏，支持90Hz高刷，前置1600万像素美颜相机，后置5000万像素超清主摄+800万像素超广角，内置5000mAh电池，支持33W快充。

Note11Pro系列全系首发联发科天玑9205G处理器，采用6.67寸三星AMOLED高刷屏，支持120Hz高刷，后置1亿像素超清相机，具体为108MP 主摄 +8MP 超广角 +2MP 微距三摄。

Note11Pro配备5160mAh电池，支持67W快充。Note11Pro+配备4500mAh电池，支持120W快充，这是Redmi首次将4000元档高端机型采用的120W快充下放至2000元档。

自如将承担跑路二房东损失500余万

不久前，有媒体报道称，张某在望京租房圈精心布局三年以上，通过从自如、链家、我爱我家等知名中介租来房屋，以低于市场价20%的价格出租给租户。张某收取下游年付的租金，月付给上游渠道，以此方式套取资金后跑路，涉案金额达500万以上。受害者大多为互联网工作人员，主要以美团、阿里、华为等员工为主。

昨日下午，针对此事，自如表示，已陆续收到受害租客的反馈，累计有50余人。针对这一事件涉及的相关租客，决定将全额承担损失，预计约500余万元。具体到每个租客的沟通安置，将组成专项团队，委派专人跟进。

站长之家获悉，此前，链家以及我爱我家也对此进行了回应。

链家表示，经核查，其中涉及链家房源2套，将垫付该房源所涉客户的全部损失。

爱我家方面则表示，已第一时间成立专项小组协助调查，不会强行要求租客搬离。会积极履行企业社会责任，协助相关部门帮助租客渡过难关。

顺丰发布Q3财报

昨日晚间，顺丰控股发布2021年第三季度报告称，第三季度实现营收475.17亿元，同比增长23.35%，归母净利润10.38亿元，同比下降43.49%。

三季度末，顺丰完成了对嘉里物流51.5%股份收购，总资产增加71.44%，达到1905.69亿元。

财报还显示，2021年前三季度，顺丰实现速运物流业务量77.36亿票，同比增长36.39%。9月，顺丰单票价格达到17.6元/票，环比提升10.14%。