Facebook CEO 扎克伯格：元宇宙的投资在近期都不会产生盈利

站长之家(ChinaZ.com) 10月26日消息:Facebook 今天发布了2021年第三季度财报。财报显示，Facebook 第三季度营收达到290.1亿美元，同比增长35%。

根据财报显示，Facebook 第三季度净利润达91.9亿美元，同比增长17%。每股收益3.22美元。营业利润为104.2亿美元，同比增长30%。第三季度中广告收入达到282.8亿美元，同比增长33%，其他收入达到7.3亿美元，同比增长195%。第三季度总成本和支出达到185.9亿美元。其中收入成本达57.7亿美元，研发成本达63.2亿美元，营销成本达35.5亿美元，其他和行政支出达到29.5亿美元。

从第四季度开始，Facebook 将把 Facebook Reality Labs 作为单独部门披露业绩表现和投资活动。Facebook Reality Labs 包括与AR和VR相关的硬件、软件和内容。据预测，第四季度Facebook的总收入将达到315亿美元到340亿美元之间。

财报发布后，Facebook 公司董事长兼首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）等高管回答了分析师提问。

Facebook CEO马克·扎克伯格表示，预计元宇宙将在接近本世纪20年代末时产生商业影响。元宇宙的投资在近期任何时候都不会产生盈利。