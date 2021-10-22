2021腾讯云服务器双十一优惠活动地址 双11打折促销活动入口

2021年的双十一马上就要到了，腾讯云服务器在最近开启了双十一的预热活动，很多爆款的服务器都进行打折处理，很多朋友还不清楚在哪参加活动，下面就来为大家分享一下。

11.11主会场11月1日开启，敬请期待!

爆品秒杀

11.11爆款商品提前购，1核2G云服务器首年58元

2021腾讯云服务器双十一打折优惠活动地址

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活动时间

2021年10月18日 -2021年10月31日23:59:59;

活动对象腾讯云官网已注册的国内站用户均可参与（协作者与子用户账号除外）;

活动说明

1、活动页面展示的折扣仅供参考，实际以最终活动价格为准;

2、秒杀活动优惠不能与其他优惠叠加，不能使用代金券;

3、60分钟内未完成支付，订单将自动过期;若取消订单，5分钟内恢复对应产品的购买资格;

4、秒杀商品中，产品首单特惠仅限腾讯云产品新用户（该产品无订单记录或累计订单金额为0）购买，每类产品限购1个;非首单特惠产品，单个配置限购1个;

5、处于不同地域的云产品内网不通，购买后不支持更换地域，请您谨慎选择;若需跨地域内网通信，详细请了解云联网;

6、秒杀商品购买完成后不允许降配，也不支持先升级再降配;配置调整后的实例价格高于原实例价格则称为配置升级，配置调整后的实例价格低于原实例价格则称为配置降级。配置升级和续费按官网正常购买流程执行;购买产品到期后，参照官网刊例价格进行续费;

7、若发生退款，按资源实际使用情况折算为产品原价再退还剩余金额，详细请参照云服务退货说明。若产品不支持自助退款，您可在对应的产品工单分类中提交工单申请退货退款。退货退款前，请先确定是否满足退货说明的条件，且请确保数据已迁移，发生退款后不再恢复对应的购买数量资格;

8、参与页面任何活动需要注册并实名认证真实信息，包含邮箱、手机号、身份证等个人信息。未达到认证标准的用户，会显示账号有风险;

9、为保证活动的公平公正，腾讯云有权对恶意刷抢活动资源、长期资源闲置、利用资源从事违法违规行为的用户收回云资源。

双十一活动订单10%满返

每满1000返100，单个账号封顶发放5000元无门槛代金券;折扣低于20%的商品不参与、续费活动不参与、云市场商品不参与、DNSPOD会场不参与;12月15日统计有效订单，统一发放。

举例:小云在11.11活动页面有效订单共11887元，则在12月15日会收到1100元无门槛代金券。