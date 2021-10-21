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DNF最强大作战奖励汇总 10月21日最强大作战奖励

2021-10-21 14:01 · 稿源：站长之家

DNF在最近开启了最强大作战的活动，很多玩家还不清楚本次最强大作战的活动奖励是什么，下面就来为大家分享一下。

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活动时间 :2021年10月14日维护后~2021年11月18日维护前活动期间，冒险家只要每周都完成任务就可以领取每周奖励，如果每周都完成任务的话，还可以提高累积奖励，最多4级。在活动期间，只要连续完成4周任务，就可以获得最好的累积奖励。

如果在活动期间无法完成4次每周任务，那么也可以在最后2周领取对应等级的奖励。

每周任务奖励奖励详情
通关3次推荐地下城最强大作战礼盒开启后， 可以获得3个凝视之光礼盒 （10000） ，1个[期限]时间引导石礼盒 (300个)和1个抗疲劳秘药 (30点)

活动期间，随着冒险家完成每周任务的次数增加，就可以获得更高级的奖励，当奖励累积到最高级4级时，即可领取奖励，如果在最后2周时还没有累积到4级，也可以直接领取奖励。

累积等级奖励奖励详情
1级最强大作战补给礼盒 （阶段1）开启后， 可以获得1个Lv100史诗自选礼盒 （武器除外）。
2级最强大作战补给礼盒 （阶段2）开启后， 可以获得2张+7装备增幅券。
3级最强大作战补给礼盒 （阶段3）开启后， 可以获得2个纯净的增幅书。
4级最强大作战补给礼盒 （阶段4）开启后， 可以获得1个白金徽章礼盒。
奖励奖励详情
凝视之光礼盒 （10000）开启后， 可以获得10000点凝视之光。
[期限]时间引导石礼盒 （300个）开启后， 可以获得300个[期限]时间引导石。

获得的[期限]时间引导石无法交易， 并将于2021年11月18日凌晨6点删除。

抗疲劳秘药 （30点）使用后， 恢复30点疲劳值。
Lv100史诗自选礼盒 （武器除外）开启后， 可以从智慧的引导、 裂缝注视者和终末的引导的无法交易的Lv100史诗装备中， 选择获得一件。 （武器除外）

获得的装备无法分解， 且无法用于黑暗灵魂转换器。

+7装备增幅券使用后， 可以将所选装备增幅至+7， 但会覆盖该装备原有的增幅等级。

只能用于被赋予异次元属性的装备。

纯净的增幅书使用后， 可以定向扭转装备的异次元属性 （只能用于增幅）。

只有Lv55以上的稀有及以上的装备才可使用; 不可用于感染了异界气息的装备和强化后的装备。

白金徽章礼盒开启后， 可以随机获得1个符合当前角色转职职业的白金徽章。

获得的徽章无法交易， 没有删除时间。

  • 1.以上活动礼盒均为账号绑定，且将于2021年11月18日更新维护后删除，请注意使用。
  • 2.累积任务的奖励在累积到最高级后即可领取，如果无法累积到最高级，可以在活动最后2周领取。
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