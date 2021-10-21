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呆萝卜App停运

2021-10-21 11:21 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月21日 消息:昨日晚间，生鲜电商平台呆萝卜App发布停运公告称，自2020年1月23日菜菜公司进入破产重整程序以来，因最终没能引入重整投资人，将从即日起停止营业，所有与公司经营有关的采购、销售、支付、营收等业务停止开展。

同时，“呆萝卜APP”停止向消费者提供服务。各线下门店停止营业，并在近期内陆续关闭。

QQ截图20211021111647.jpg

站长之家获悉，2019年11月，由于经营不善导致资金紧张，呆萝卜被曝出存在拖欠供应商货款、裁员欠薪等情况。

不过就在当年的12月，生鲜电商呆萝卜宣布回归，从发源地合肥再度出发。

但好景不长，2020年3月，呆萝卜向合肥市中级人民法院申请破产重组，启动案债权人申报。

资料显示，呆萝卜创立于2015年10月，是一家互联网生鲜电商平台。为消费者提供涵盖蔬菜水果、米面粮油、肉禽蛋奶、日用百货等万种热门商品。通过原产地直采、自建仓储、冷链配送、物流。

QQ截图20211021111658.jpg

以下为呆萝卜公告全文:

尊敬的广大消费者、合作伙伴:

自2020年1月23日菜菜公司进入破产重整程序以来。在近21个月的时间里，公司全体员工倾尽所有力量，试图扭亏为盈、重整旗鼓，给广大消费者以及合作伙伴一个全新的菜菜公司。

但是，由于菜菜公司最终没能引入重整投资人，公司的经营也每况愈下，目前已经难以为继。我们不得不遗憾的告知大家，从即日起:

菜菜公司停止营业，所有与公司经营有关的采购、销售、支付、营收等业务停止开展。“呆萝卜APP”停止向消费者提供服务。各线下门店停止营业，并在近期内陆续关闭。

在此，菜菜公司向给予我们巨大信任和理解的消费者、始终不离不弃的合作伙伴表示由衷的感谢和深深的歉意!

安徽菜菜电子商务有限公司

2021年10月20日

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