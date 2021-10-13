首页 > 热点 > 关键词  > 快手最新资讯  > 正文

快手起诉场控软件获赔

2021-10-13 11:41 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:据杭州互联网法院公众号消息，近日，杭州互联网法院对一起涉及提供直播场控软件服务侵害作品信息网络传播权及不正当竞争纠纷案作出判决，认定被告行为构成不正当竞争，责令其停止不正当竞争行为并赔偿损失100万元。

QQ截图20211013114229.jpg

原告快手公司是“快手APP”的运营主体。被告A公司是一款直播场控软件的服务提供者。

快手诉称，被告提供的直播场控软件服务能够集中控制大量手机，批量使用“快手”账号对指定直播间进行点赞、送礼物、评论、关注等操作。使用该软件的主播可以人为操纵直播间中的“粉丝”，从而制造出虚假的热度和人气。被告行为侵害了消费者的知情权和选择权，危害公共利益，构成不正当竞争，故要求被告立即停止不正当竞争行为，立即注销其为实现增加虚假人气侵权行为所使用的全部相关快手账号并赔偿损失456万余元。

对此，法院认为，快手公司通过运营快手软件获取用户访问量、点赞数、评论数等数据，形成用户对快手软件和产品的使用时间和黏性，聚集用户流量并通过流量变现获益等，均属于快手取得的竞争优势，此类商业利益应当受到法律保护。

被告利用被诉侵权软件帮助快手主播对其直播关注数、粉丝数、点赞量及评论次数等进行虚假宣传，使消费者受到明显误导，对虚构数据及用户评价产生错误认知，影响快手平台数据真实性，破坏快手平台直播间算法评价推荐体系以及快手软件所打造的真实、诚信的互动生态系统，损害其他经营者和消费者的合法权益，扰乱市场竞争秩序，其行为构成不正当竞争。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 打击网络黑灰产！快手起诉直播场控服务商获赔100万

    近日，杭州互联网法院对快手公司诉某款直播场控服务提供商侵害作品信息网络传播权及不正当竞争纠纷案作出判决，认定被告A公司行为构成不正当竞争，责令其停止不正当竞争行为并赔偿损失 100 万元。

    ​快手 ​直播场控服务商

  • 爱唱歌的她，把每一快手直播都当成演唱会

    一把吉他，一个麦克风，广州塔的夜景再加上甜美的歌声，在快手的直播间，这就是“弹唱小蓉大兵户外歌手”（快手号：xiaorongdabing）所说的演唱会。今天手君介绍一位爱唱歌的姑娘小蓉。小蓉因为对吉他、音乐的热爱找到了自己生活的方向，抱着吉他唱歌的她笑容满面，自信满满。 每一场直播都是一场演唱会手君的快手关注了几位爱唱歌的老铁，小蓉是其中一位。小蓉的视频作品多是弹唱的片段，每一段弹唱，她都在深情演绎，享受其中。?

    ​快手 ​快手直播

  • 基层抗疫记：用快手直播助力疫情防

    新冠肺炎疫情暴发初期正值春运。随着人口的大量流动，疫情防控的隐患与压力也从城市转移到了乡村。与此同时，相比于一线城市，农村人口众多、医疗条件有限、民众防范意识薄弱等客观条件，也使得工作在乡村的基层干部群体，面临着一场严峻挑战。作为内蒙古多伦县县长，自疫情暴发以来，刘建军坚持下基层，并沿途利用快手直播部署各项防疫工作：从普及防疫知识、发布政令和监督，到在线解答村民提出的各种问题。(图：刘建军快手直播?

    ​快手直播

  • 快手怎么直播？ 狗仔直播手把手教您成为快手主播

    快手怎么直播？可能很有人心里都有这么一个疑问，今天小编手把手教您如何成为时下非常火爆的快手主播！首先你需要手机下载一个APP，申请账号后，在设置里面绑定手机号。 然后在设置里找到手机通讯录，点击打开并且允许访问通讯录。完了以上步骤之后，您要耐心等待一段时间，点开录制右下角有一个带锁的直播，点击打开。最后选择验证方式，通过审核之后就可以开始直播啦。那么除了快手直播呢，相信大家平时也会选择收看斗鱼，熊猫，

    ​快手怎么直播？ ​直播APP

  • 如何玩转快手直播电商？快手直播带货技巧有哪些？

    在互联网时代，没有人不想当网红。 今年受疫情的影响，直播带货这种新型的电商模式开始真正爆发。随着李佳琦、薇娅、辛巴等头部网红带货效应显现，直播带货已经成为这个疫情年的新风口，也对传统零售带来了实实在在的颠覆。董明珠、梁建章、张朝阳、丁磊等商界大佬也纷纷走进直播间，而风口的代名词罗永浩同样没有缺席。据商务部统计， 2020 年一季度，全国电商直播超过 400 万场。另一方面，主播已经成功“转正”，教育部最新的?

    ​快手直播电商 ​快手直播

  • 11明星名人直播快手抖音打响电商GMV大战

    抖音和快手的竞争，从DAU变成了GMV。近日，抖音年中直播带货活动“ 515 王牌直播间”落幕，热度第一的陈赫单场直播卖了 8000 万。据不完全统计，抖音的名人明星直播场次已不低于 6 场;快手同样不甘示弱，名人明星直播场次也有 5 场。

    ​快手 ​抖音 ​电商直播

  • 快手入局游戏直播，推出“电喵直播

    快手正式进军游戏直播，并推出独立App“电喵直播”。快手相关负责人告诉蓝鲸TMT，电喵是快手新研发的一款以游戏直播为主，集合游戏推荐、游戏视频的泛游戏类APP。推出电喵可以更好地服务快手平台上的游戏类主播和游戏爱好者。目前该App只登陆了安卓商店。

    ​快手 ​游戏直播 ​电喵直播

  • 揭秘快手直播江湖：一直播带货1.3亿，打赏超千万！

    在快手的江湖里，是直播时代的来临还是又一把镰刀挥下。“老铁双击666”“来!给xxx点波关注”“感谢xxx送的穿云箭”，这是在快手直播上较为常见的一个画面。快手主播们在直播间说着闲话、喊着麦、卖着货，粉丝们为喜欢的主播豪掷千金，欲罢不能。

    ​快手 ​直播 ​直播带货

  • 快手直播选品需要注意哪些问题？怎么进行直播带货选品？

    相比于抖音，快手平台无论是粉丝粘性、直播互动数据，还是购买转化率都要更强，而在快手直播带货的过程中最主要的工作就是做好快手直播产品的选品工作，那么快手直播带货选品要注意哪些问题呢？又该如何进行选品呢？一、快手直播选品需注意2大问题（1）产品的价格要与粉丝的承受能力相对应不同主播粉丝的消费能力也有所差异，如果产品的价格高于预算或远低于预期，粉丝就很难对此买账。比如：播主徐小米教搭配通过飞瓜快手-带货商?

    ​快手 ​快手直播

  • 快手推出“快手新知播”IP 主打知识直播

    快手宣布将推出大型直播活动“快手新知播”。在接下来的3个月（6月24日——9月24日）的时间里，该活动将带来上万场知识直播。

    ​快手 ​快手直播 ​知识直播

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM