诺基亚推出首款平板电脑T20 售价约1753元

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诺基亚推出首款平板电脑T20 售价约1753元

2021-10-09 15:33 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月9日 消息:诺基亚T20 平板电脑设计专利已获得欧盟知识产权局 (EUIPO)的诺基亚T20平板电脑设计专利。该专利申请于2021年4月16日提交，在2021年10月8日获得授权。

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该专利的设计编号为008506182-0001，该设计来自Miika Mahonen，他之前还设计过其他诺基亚智能手机，如诺基亚7.2。

诺基亚 T20是该品牌的首款安卓平板电脑，定位的是亲民便宜的入门款产品，但在设计上毫不妥协。该设备是几天前发布的，它具有一些吸引人的功能，例如立体声扬声器、OZOAudio播放器和时尚的设计。

该平板电脑配备10.4英寸屏幕，2K分辨率，1200 x2000像素和超薄边框。T20平板显示屏采用5:3比例和400尼特峰值亮度。该设备采用铝制背面，喷砂处理，它还具有IP52等级。

在规格方面，诺基亚 T20 平板电脑配备了一个八核Unisoc T610处理器，带有两个主频为1.8GHz 的 Cortex-A75 内核和六个主频为1.8GHz 的 Cortex-A55 内核，另外搭配4GB内存，同时还有64GB的存储空间，可以通过 MicroSD 卡扩展到额外的512GB。

在横向模式下，平板的正面有一个中央500万像素摄像头，位于顶部边框处。后部有一个800万像素的传感器，并配有 LED 闪光灯。其他功能包括采用 OZO Audio 技术的立体声扬声器和强大的放大器。它还带有人脸解锁功能，但设备上没有指纹传感器。

诺基亚 T20 在英国的起价为199.99 英镑（约合1753元人民币）。

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