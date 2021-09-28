阿里巴巴港股收涨6.34% 总市值达3.27万亿港元

站长之家（ChinaZ.com）9月28日 消息:截至今日港股收盘，阿里巴巴股票上涨6.34%，报150.9港元，总市值约达3.27万亿港元。
今日早些时候，有媒体曾报道，阿里旗下饿了么、优酷、大麦、考拉海购、书旗等应用均已接入微信支付。而淘特、闲鱼、盒马等App也已申请接入微信支付，正在等待微信审核。
同时，淘宝全量用户已支持使用银联云闪付付款。
对此，阿里方面回应称，消息属实，会继续与其他平台一起面向未来，相向而行。
站长之家（ChinaZ.com）9月28日 消息:截至今日港股收盘，阿里巴巴股票上涨6.34%，报150.9港元，总市值约达3.27万亿港元。
今日早些时候，有媒体曾报道，阿里旗下饿了么、优酷、大麦、考拉海购、书旗等应用均已接入微信支付。而淘特、闲鱼、盒马等App也已申请接入微信支付，正在等待微信审核。
同时，淘宝全量用户已支持使用银联云闪付付款。
对此，阿里方面回应称，消息属实，会继续与其他平台一起面向未来，相向而行。
凤凰网科技讯 9月10日消息，今天下午，在阿里巴巴集团第七届“客户日”活动现场，阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇表示：“为客户创造价值，是我们存在的意义。以价值创造为基础的共同成长，是我们感恩客户、回馈客户和社会的最好方式。”和每年5月10号的“阿里亲友日”不同，每年9月10号既是阿里巴巴的成立日，也是阿里一年一度的“客户日”。今年是阿里巴巴成立22周年，也是第七届“客户日”。据了解，在阿里内部，“客户第一
阿里巴巴称，“我们关注到司法机关对王某文相关案件的情况通报。事实已经澄清,司法已有定论。整个事件的过程对阿里巴巴、对每位阿里人都已经产生了深刻触动。我们会以此为鉴,不断提升和完善自己。公司的成长与发展不会一帆风顺,坚守理想和信念,超越一时颠簸,才能更好地走向未来。我们始终相信正义的力量,始终相信善意。”
此前阿里巴巴集团宣布，将于2025年之前，在科技创新、经济发展、高质量就业、弱势群体关爱、设立共同富裕发展基金等五个方向上累计投入1000亿元，与全社会共享发展成果，助力推动共同富裕。
互联网巨头之间长期以来的壁垒终于慢慢在打破：微信逐步解除外链访问，支付宝、微信支付也不再形同水火。在淘宝的阿里新社区电商品牌淘菜菜”中，支付方式已经不再仅限于支付宝，新增了找好友微信代付”的支付入口。不过，目前也只有好友代付，还不支持直接使用自己的微信账户来支付。
阿里巴巴发布2021年度股东大会投票表决结果，股东大会选举蔡崇信、J.Michael EVANS及E.Brje EKHOLM担任公司第一组董事，三人均将任职三年或至其继任人获推选委任并获得适当资格为止。
在2021世界互联网大会上，阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇代表阿里巴巴宣布围绕社会责任制定的两大全新战略——ESG（环境、社会、公司治理）和助力共同富裕，称阿里希望真正跨出业务边界，思考如何以平台的力量，为社会发展带来更多美好、更多亮色。
阿里巴巴称，「我们关注到司法机关对王某文相关案件的情况通报。事实已经澄清，司法已有定论。整个事件的过程对阿里巴巴、对每位阿里人都已经产生了深刻触动。我们会以此为鉴，不断提升和完善自己。公司的成长与发展不会一帆风顺，坚守理想和信念，超越一时颠簸，才能更好地走向未来。我们始终相信正义的力量，始终相信善意。感谢大家。」
近日，开课吧宣布任命孤尽为首席技术官(CTO)。孤尽的加入将进一步推动开课吧产研技术的发展，全方位提升公司的技术实力及数字化水平，巩固其在在线职业教育领域的独角兽地位。孤尽，本名杨冠宝， 2011 年在浙江工业大学计算机及应用专业获硕士学位。“孤尽”取自“孤帆远影碧空尽”，是刚调动到淘宝时取的花名，之后在发布《码出高效》时的自我介绍改成了“独孤九剑，迫破尽天下武功”，圆自己在技术领域的“武侠梦”。刚毕业的孤?
据介绍，这是迄今为止大湾区商家参与数量最多、规模最大的一次线上活动。购物节期间，在淘宝天猫上，粤港澳三地将有29.8万个品牌，超100个产业带商家带来1300多万件商品。薇娅、李佳琦等92位淘宝主播也将在20天内持续直播，为消费者推荐湾区好物。
【TechWeb】企查查APP显示，9月26日，江苏忽然间影视文化有限公司成立，法定代表人为尹雷，注册资本1000万元人民币，经营范围包含：广播电视节目制作经营；电视剧制作；电影发行；电影放映；演出经纪等。企查查股权穿透显示，该公司由阿里巴巴关联公司厦门云尚汇影影视文化有限公司100%控股。
此次调整内容主要包括取消合并RTS商品和直接下单品的概念，以及取消RTS商品挂起功能。新创建或者修改已发布的商品，对现有发布流程中的“产品类型”选项进行变更。
阿里已启动“阿里巴巴助力共同富裕十大行动”，将在2025年前累计投入1000亿元，围绕科技创新、经济发展、高质量就业、弱势群体关爱和共同富裕发展基金，助力共同富裕。为此，阿里将成立一个专门的常设机构。
今天阿里巴巴集团副总裁、达摩院自动驾驶实验室负责人王刚宣布，达摩院正在研发L4级自动驾驶卡车「大蛮驴」，目前已与菜鸟合作，开始小范围路测。
凤凰网科技讯 9月26日消息，2021世界互联网大会在乌镇召开。阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇出席并在全体大会发言。会上，张勇代表阿里巴巴宣布围绕社会责任制定的两大全新战略——ESG（环境、社会、公司治理）和助力共同富裕，称阿里希望真正跨出业务边界，思考如何以平台的力量，为社会发展带来更多美好、更多亮色。张勇在发言中透露两个具体行动方案：一是阿里巴巴将推出“技术普惠人才培养计划”，面向广大县域的中职学生?
9月13日，工信部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国在国新办发布会上表示，已要求企业能够按照整改要求，务实推动即时通信屏蔽网址链接等不同类型的问题，能够分步骤、分阶段得到解决。赵志国表示，保障合法的网址正常访问，是互联网发展的基本要求，无正当理由进行限制，严重影响了用户的体验，损害了用户的权益，扰乱了市场秩序。用户反映强烈，投诉也比较多。为此，工信部通过行政指导会等多种形式，进一步帮助企业认识到互?
【TechWeb】9月18日消息，昨日晚间，阿里巴巴在港交所发布公告，股东大会选举蔡崇信、J.MichaelEVANS及E.BrjeEKHOLM各自担任公司第一组董事，三人均将任职三年或至其继任人获推选委任并获得适当资格为止。此外，股东大会还批准委聘罗兵咸永道会计师事务所为公司截至2022年3月31日止财政年度的独立注册会计师事务所。据公告显示，本次股东大会由合计持有约190亿股普通股（包括美国存托股对应的普通股）（占截止2021年8月4日（登记日
日前，扬州市商务局致信阿里巴巴社区电商，称赞其在疫情关键时期做实做优物资保供，保质保量完成各项任务。
阿里巴巴发布在港交所发布公告称，股东大会选举蔡崇信、J.Michael EVANS及E.Brje EKHOLM担任公司第一组董事，三人均将任职三年或至其继任人获推选委任并获得适当资格为止。
你现在年薪多少？对于初入职场00后来说，他们信心满满。最新一份调查显示，6成大学生认为毕业10年内会年入百万，其中互联网行业最受欢迎。中青校媒的调查问卷显示，在各个行业中，互联网行业最受欢迎，64.33%大学生希望毕业后能进入互联网行业工作，其中近八成工科生将其作为自己的求职目标。此外，文体产业(42.55%)和教育行业(40.59%)仅次于互联网行业，分别排在最受欢迎行业的第二三位。企业好感度方面，调查结果显示，受访00后?
作为国内两大互联网巨头，腾讯和阿里巴巴在很多事情上的步伐总是出奇的一致，前不久腾讯刚刚宣布追加500亿启动共同富裕专项计划”，共计投入1000亿元。据媒体报道，阿里巴巴集团目前也已启动阿里巴巴助力共同富裕十大行动”，将在2025年前累计投入1000亿元，助力共同富裕。同时，为促进十大行动落地，阿里还将成立一个专门的常设机构。据了解，阿里助力共同富裕十大行动将围绕五大方向展开，分别是科技创新、经济发展、高质量就业?
今日，腾讯官方宣布，为促进支付服务市场发展，基于用户交易安全与互信可靠的合作，腾讯微信支付正与银联云闪付在支付、服务两个层面推进更深入的..
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【TechWeb】9月30日，蔚来ES8在挪威上市并开启用户交付。蔚来中心|奥斯陆将于10月1日正式开业。蔚来采用全球统一定价。综合运费、当地税费和运营成..
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以前的互联网，要获取的是「远方」的用户，而现在，互联网产品越来越重视「附近」功能。比如，大众点评的第二个tab在2020年末直接改为地图，抖音..
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