阿里巴巴港股收涨6.34% 总市值达3.27万亿港元

凤凰网科技讯 9月10日消息，今天下午，在阿里巴巴集团第七届“客户日”活动现场，阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇表示：“为客户创造价值，是我们存在的意义。以价值创造为基础的共同成长，是我们感恩客户、回馈客户和社会的最好方式。”和每年5月10号的“阿里亲友日”不同，每年9月10号既是阿里巴巴的成立日，也是阿里一年一度的“客户日”。今年是阿里巴巴成立22周年，也是第七届“客户日”。据了解，在阿里内部，“客户第一