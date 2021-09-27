黄子韬投资成立花的爽汽车销售公司

站长之家(ChinaZ.com) 9月27日 消息:企查查APP显示，9月26日，珠海花的爽汽车销售服务有限公司成立，法定代表人武芮。
该公司经营范围包含汽车新车销售、洗车服务、二手车鉴定评估、信息咨询服务、电车销售、润滑油销售、国内贸易代理等等。
从股权穿透图可以看到，该公司由黄子韬持股公司珠海市横琴赤火发展集团有限公司、武芮共同持股。
站长之家(ChinaZ.com) 9月27日 消息:企查查APP显示，9月26日，珠海花的爽汽车销售服务有限公司成立，法定代表人武芮。
该公司经营范围包含汽车新车销售、洗车服务、二手车鉴定评估、信息咨询服务、电车销售、润滑油销售、国内贸易代理等等。
从股权穿透图可以看到，该公司由黄子韬持股公司珠海市横琴赤火发展集团有限公司、武芮共同持股。
【TechWeb】企查查APP显示，近日，广东龙龙天娱互动科技有限公司发生工商变更，新增股东海南永恒星龙娱乐集团有限公司，后者由黄子韬持股99%。企查查信息显示，该公司成立于2021年5月，法定代表人为梁思维，注册资本1000万元人民币，经营范围包含：数字文化创意内容应用服务；动漫游戏开发；集成电路芯片设计及服务；虚拟现实设备制造等。
当下，新能源汽车正以乘胜之势一路“高歌猛进”。在公认的行业风口下，各路老牌车企、新锐品牌纷纷加入造车战场。业界分析，当下新能源消费市场已经顺利度过了用户教育的阶段，新能源汽车在以多重性能颠覆传统汽车的同时，若能达成更亲民的价格降低准入门槛，必然能够快速地占领市场份额。近来，以“智能汽车价格”为关键词的“汽车平权”话题迅速走红，一定程度上也预示着新能源汽车发展里程中的“拐点”已经来临。如何让智能电动
昨天上午，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军激动的在微博宣布，小米汽车正式完成了工商注册，公司名称为小米汽车有限公司”，注册资金100亿元人民币，雷军被人担任法人。此前曾多次传闻各地都在争抢的小米汽车落户地也终于明确，并不是此前爆料中提到的合肥、武汉等地，而是在首都北京。小米汽车落户北京根据国家企业信用信息公示系统显示，小米汽车有限公司注册地址为北京，登记机关为北京经济技术开发区市场监督管理局。需要注意
俄罗斯作为一个重工业强国，但是对于汽车、服饰、食品这类的轻工业，也没有重工业那般发达。目前，俄罗斯最知名的汽车品牌为拉达，不过与世界主流汽车品牌相比，拉达似乎落后了一个时代。而注重性价比的中国自主品牌汽车，凭借着过硬的质量以及产品力，开始在俄罗斯市场大放异彩，甚至赶超日系、德系汽车。9月14日消息，据报道，新冠疫情给全球汽车产业供应链造成影响，汽车零件供应不足，影响产量和销售。然而，中国车企在俄罗斯?
据nikkei报道，丰田汽车日前举行了有关电池业务的线上说明会，在纯电动汽车领域，丰田计划在 2025 年之前新建 10 条生产线，2026- 2030 年还将以每年 10 条以上的速度不断增建，到 2030 年要确保电池产能较此前计划提高 1 成，力争达到 2 亿千瓦时以上。
就在刚刚，小米宣布小米汽车正式完成了工商注册，公司名:小米汽车有限公司，注册资金100亿元人民币，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军亲自出任法人代表。
2021年9月1日，车腾科技旗下专注汽车行业人才招聘平台“汽车直聘”正式上线。汽车直聘的创始团队深耕汽车行业多年，在产业上下游有非常丰富人脉资源和实践经验。汽车直聘希望通过技术、产品创新为汽车行业人才招聘与求职带来全新价值体验。早在汽车直聘上线前夕就得到了来自多家投行机构的青睐和关注，大家一致看好公司的创始团队和商业模式。更重要的是汽车直聘本身在技术、产品和服务模式上有很多独到之处，相信公司在一个垂直?
上周日，在慕尼黑国际汽车展正式开幕活动中大众汽车集团首席执行官赫伯特·迪斯(Herbert Diess)表示，汽车行业“真正的游戏变革者”是自动驾驶汽车，而不是电动汽车。他表示：“自动驾驶将真正改变我们的行业，这是前所未有的”。Diess 表示，相对而言，汽车向电气化转变“有点容易”。他补充道：“正在改变游戏规则的是软件和自动驾驶”。Diess 表示公司的目标是超越特斯拉，在 2025 年将大众集团打造成为全球最大的电动汽车销售?
昨日下午，小鹏汽车宣布取消大小周，并且将工作日的上班时间向前延长了半小时，由原本的早10晚7改为 早9晚6点半。报道称，蔚来、小鹏、理想三家造车新势力中，小鹏是唯一一家规定大小周的公司。
丰田汽车公司表示，将在未来十年内投入 90 亿美元建造电动汽车电池工厂，眼下该公司的目标是在这十年结束前每年销售 200 万辆电动汽车。最近随着各国开始实施更严格的排放法规，再加上电动汽车销量增长，丰田汽车已加大了对电动汽车的支出。丰田汽车不予透露将建造多少个电池工厂，但表示，计划到 2025 年建设 10 条相关生产线，最终建设约 70 条生产线。一家工厂可包含多条生产线。
去年曾称准备赴A股创业板上市，并将最多集资389亿人民币的中国恒大汽车回A梦碎。9月26日晚间，港股恒大汽车发布《终止建议根据特别授权发行人民币股份》公告，恒大汽车在公告中称，经慎重考虑后，公司与海通证券股份有限公司双方同意终止上市辅导协议，并将会向中国证券监督管理委员会深圳监管局报告。因此，建议发行人民币股份将不再继续进行。恒大汽车由恒大健康更名而来，恒大集团借其开展跨界造车，通过一连串收购完成对整车、
今日，小米汽车总部、工厂选址之谜正式尘埃落定。据国家企业信用信息公示系统显示，小米汽车有限公司注册地址为北京，登记机关为北京经济技术开发区市场监督管理局。登记住所为北京市北京经济技术开发区科创十街15号院5号楼8层816室。
现代汽车日前在慕尼黑开幕的「2021德国汽车及智慧出行展」（IAA Mobility2021）新闻发布会上公布电动化战略蓝图，决定从2035年起在欧洲只推纯电动汽车，并争取到2040年前将在全球市场销售的电动化车型比重升至80%。
今日开盘，恒大汽车港股股价下跌12.11%，报1.960港元，总市值191.47亿港元。去年9月，恒大汽车曾发布公告称，拟发行人民币股份及于上海证券交易所科创板上市。但就在昨日晚间，恒大汽车发布公告称，经慎重考虑后，公司与海通证券股份有限公司双方同意终止上市辅导协议，并将会向中国证券监督管理委员会深圳监管局报告。<br/>
小米已正式宣布其新公司小米电动汽车有限公司的注册。顾名思义，小米电动汽车有限公司将在电动汽车市场上展开竞争。这一消息是在该公司收购从事自动驾驶技术的DeepMotion后不久发布的看起来小米有一些严肃的意图，因为最初的投资约为15亿美元，并且已经雇佣了300多名新员工。它计划在未来十年左右再增加15亿美元然而，这家中国科技巨头并没有透露太多关于其新电动汽车部门的信息，因此我们不知道未来我们是否应该期待一款成熟的电?
近日，多个小米汽车商标状态变更为驳回复审中，商标国际分类涉运输工具、广告销售等。据悉，小米2021年共申请79个小米汽车相关商标，包括小米车联网、小米造车等。
2021 成都车展期间，沃尔沃围绕“唯爱与生命不可辜负“这一主题举办了新闻发布会。会后，老司机对沃尔沃汽车大中华区销售公司售后服务副总裁方锡智进行了采访，内容围绕售后六大服务承诺进行展开。图为此次受访的沃尔沃领导——沃尔沃汽车大中华区销售公司售后服务副总裁方锡智去年 7 月，沃尔沃在 2020 成都车展上以“让安全，更周全”为理念，发布了售后六大服务承诺。 2021 成都车展上，有在场媒体便对这些服务政策是否获得了预
极光(Aurora Mobile， NASDAQ:JG)发布《双存量时代，汽车营销如何破局内卷—汽车行业“新造节”营销趋势研究报告》，从互联网“造节”营销热潮的背景，到汽车行业“造节”营销的发展现状，剖析汽车行业数字化营销的最新趋势。极光观点互联网“造节”最早由电商行业发起，经历了爆发式增长，目前是各行业品牌营销的“标配”；但随着互联网“增量流量”转变为“存量流量”，互联网“造节”向多功能、多模式、多渠道的发展形态进化。2
恒大表示，其研发的恒驰汽车量产正进入最后冲刺阶段，但恒大集团仍然面临现金流的挑战。假如在短期内缺乏进一步资金投入，新能源汽车量产时间表有可能需要推迟。恒大还表示，将继续努力推进恒驰系列产品的量产工作，并争取持续开发拓展车型矩阵，以满足国内外不同汽车市场以及广大客户群体的差异化需求。
恒大汽车发布公告称，经慎重考虑后，公司与海通证券股份有限公司双方同意终止科创板上市辅导协议，并将会向中国证券监督管理委员会深圳监管局报告。因此，建议发行人民币股份将不再继续进行。
凤凰网科技讯 9月29日消息，9月27日，小米在小米科技园举办发布会，发布面向女性的新机小米Civi。随后，雷军在社交平台发布小米Civi宣传视频，三名..
【TechWeb】9月29日消息，据国外媒体报道，据一份最新报告称，苹果取消了与三星的一个合作，即将推出的10.9英寸iPad Air将不再采用三星开发的OLED..
亚马逊昨日正式发布了多人线上角色扮演（MMO）游戏《新世界》（New World），尽管 Steam 上的早期评价有些复杂，但它还是迅速吸引了数十万愿意为之..
【TechWeb】9月29日消息，据国外媒体报道，市场研究机构的数据显示，为特斯拉等厂商供应电池的国内电池制造商宁德时代，在今年前8个月是全球最大的..
在昨日的最新一期视频中，油管 MLID 频道谈到了英特尔 Meteor Lake 架构，据说这代芯片还会配备苹果风格的神经引擎（VPU）处理器。考虑到苹果 Neu..
737 MAX是波音最受欢迎的机型之一，但是在2018年10月新加坡狮航、2019年3月埃塞俄比亚航空各有一架737 MAX飞机坠毁，两次空难导致346人遇难。据悉..
【TechWeb】9月29日消息，据国外媒体报道，半导体设备制造商阿斯麦（ASML）预计，2025年，该公司的年营收将达到240亿至300亿欧元，高于此前预计的..
【TechWeb】据每日经济新闻消息，9月28日，税务总局公开表示，近期，税务部门在“双随机、一公开”抽查中，通过税收大数据分析发现，有两名主要从..
据此前报道，近日有网友在网络上发文称，一位车主驾驶小鹏P7，在高速路上使用NGP辅助驾驶功能时与大货车发生追尾，事故人员轻度受伤已送往医院。该..
随着科技时代的不断发展，现如今人们的生活质量也日益提高，愈来愈多的人开始考虑使用投影以便在家就能够大屏观影，打造专属自己的私人影院。相比..
【TechWeb】9月29日消息，据国家邮政局发布的数据显示，2021年8月，国家邮政局和各省（区、市）邮政管理局通过“12305”邮政业用户申诉电话和申诉..
【TechWeb】9月29日消息，据国外媒体报道，产业链方面的人士透露，全球LCD面板的价格，在10月份仍不乐观，预计仍将下滑。这一产业链方面的人士还提..
引言： 2021 年 9 月，荷小鱼正式上线两周年。在两年的时间里，荷小鱼迅速成长为家长和学员、业界都认可的素质教育品牌。目前，荷小鱼的用户总数突..
你好，我是田掌柜。看到个朋友账号运营的不错，数据好看，但不赚钱。问他，为什么不赚钱?他说，不着急，等我粉丝多了再去变现。..
作者：iebrun扩大消费人群、释放专业价值，抖音电商成为二手行业发展的沃土。“正品保证”、“假一赔三”、“支持复检”、“一年质保免费检修”…..
航海王热血航线中是有罗宾小课堂的活动，需要回答正确问题能得到奖励，下面就来为大家分享一下航海王热血航线罗宾小课堂答案汇总。..
在这个年头，网红是让人最羡慕的工作之一，有名气，来钱快。但作为普通人，成为网红的概率太低了，做不成网红，可以试着做一个圈红。微信视频号社..
工作日的城市中心，每天有数以万计的上班族乘公共交通出行，早晚高峰期的城市交通就像一场战争。和时间赛跑、地上地下来回换乘、被挤在公交车厢里..
小米印度发布了最新的5G midranger–11Lite NE5G。它与全球小米11Lite5G NE完全相同，具有匹配的规格和NFC板载。6/128GB的内饰售价为23499卢比（3..
9月30日10点，小米全新潮流系列小米Civi将在全渠道开启首销，售价2599元起。小米Civi自发布后即被誉为行业最轻薄的自拍旗舰，前置3200万双柔光自拍..