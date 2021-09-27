黄子韬投资成立花的爽汽车销售公司

小米已正式宣布其新公司小米电动汽车有限公司的注册。顾名思义，小米电动汽车有限公司将在电动汽车市场上展开竞争。这一消息是在该公司收购从事自动驾驶技术的DeepMotion后不久发布的看起来小米有一些严肃的意图，因为最初的投资约为15亿美元，并且已经雇佣了300多名新员工。它计划在未来十年左右再增加15亿美元然而，这家中国科技巨头并没有透露太多关于其新电动汽车部门的信息，因此我们不知道未来我们是否应该期待一款成熟的电?