腾讯微信：外链管理措施将分阶段分步骤实施

前不久，工信部宣布网址屏蔽是重点整治的问题之一，称无正当理由进行限制，严重影响了用户的体验，损害了用户的权益，扰乱了市场秩序。对此，国内互联网大厂腾讯、阿里巴巴等方面也公开回应称，将积极配合工信部要求整改。9月17日，腾讯官方通过鹅厂黑板报发布了一则关于《微信外部链接内容管理规范》调整的声明”。其中指出，近期，工信部对外链管理提出了专项指导意见。微信将落实以安全为底线”的互联互通，为确保高质量的平台?