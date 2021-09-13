一张图看懂 | 全世界各种语言的使用情况

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一张图看懂 | 全世界各种语言的使用情况

2021-09-13 17:26 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) :语言是了解文化和历史的窗口，它们也是绘制“世界地图”的独特方式——不是通过陆地或地缘政治边界，而是通过母语。

下面这张来自 Alberto Lucas Lopez 的信息图将当今7，102种已知的生活语言整理成一张简单易懂的可视化图片，颜色可用来区分每个世界区域。

world-of-languages-large_副本.png

数据显示，有23种语言至少每种有5000万人用来作为母语。更重要的是，地球上有超过一半的人至少使用这23种语言中的一种。

中国汉语在使用人数上占主导地位，当然中文也由多种语言组成，包括普通话、粤语（包括粤语）、闽语、吴语和客家话等，一共涵盖了200多种不同的方言，这些方言因地理位置而异。

西班牙语和英语在全球流行度方面分列第二和第三位。这些语言的迅速扩散可以追溯到美洲的西班牙征服者和世界各地的英国殖民地的历史。

如今，以西班牙语作为母语的有3.99亿人，大多集中在拉丁美洲。将英语作为母语的有3.35亿人士，其影响力遍及全球。

英语是通用语言——被不同母语的人作为共同语言采用。然而，随着人口趋势的继续，这种状态可能很快就会变得模糊。

中国的崛起是一个显而易见的考虑因素。随着中国经济实力和影响力的不断增强，使用中文的地区也将激增。

站长之家注:文章数据来自visualcapitalist

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