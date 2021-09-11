好玩！微信状态支持全民K歌一键分享功能

站长之家（ChinaZ.com）9月11日 消息: 除了可以展示自己当下的生活状态，微信状态新增了一项功能，支持全民K歌一键分享功能。
根据微信官方介绍，用户只需将微信升级到最新版本，就能在微信好友前一展你的歌喉图片。
那具体怎么设置呢?步骤其实也很简单，如下:
在全民K歌选择歌声，点击「分享」，就可以一步直接分享到「设为状态」。成功设置为微信状态后，只要下拉微信个人主页即可播放。
大家觉得这个这个功能好玩吗。
站长之家（ChinaZ.com）9月11日 消息: 除了可以展示自己当下的生活状态，微信状态新增了一项功能，支持全民K歌一键分享功能。
根据微信官方介绍，用户只需将微信升级到最新版本，就能在微信好友前一展你的歌喉图片。
那具体怎么设置呢?步骤其实也很简单，如下:
在全民K歌选择歌声，点击「分享」，就可以一步直接分享到「设为状态」。成功设置为微信状态后，只要下拉微信个人主页即可播放。
大家觉得这个这个功能好玩吗。
9 月 8 日，实时互动云服务商声网Agora 在北京举办主题为“K歌有声 · 想唱就唱”的发布会，正式发布了在线 K 歌房场景化解决方案，开发者与企业可一站式接入海量正版曲库与K歌组件、场景功能，快速构建在线 K 歌房，并广泛应用在在线音乐、语聊房、直播、视频相亲等各类社交泛娱乐场景，为产品带来更多创新与增长空间。在线 K 歌受 Z 世代追捧 却难掩音乐版权痛点伴随移动互联网的高速普及与数字音乐市场的发展，在线 K 歌行业正?
人们的消费模式随着互联网和科技的发展而不断演变，各个电商平台也顺应着消费群体的需求，对购物模式进行不断调整。在“先消费，后分期付款”理念的推动下，消费金融服务应运而生。消费金融领域的参与者众多，各方都依托自身优势发力，寻求市场立足点。其中全民钱包作为以技术见长的金融科技公司，积极投入场景化技术研发，使消费金融服务更加智能化，突破了信用评估、用户体验等行业瓶颈。数字化场景提升服务体验场景驱动是消费金
家里的OPPO电视只拿来追剧，也太单调了吧。今天，小编就来教教大家它的更多玩法，比如怎么用OPPO电视K歌，需要什么设备，又要下载什么K歌软件。入门玩法：OPPO电视、当贝酷狗音乐、麦克风进阶玩法：OPPO电视、当贝酷狗音乐、麦克风、音响/功放K歌前，需要先准备一款电视K歌软件，推荐当贝酷狗音乐。如果电视自带的应用市场没有这款软件，可以通过U盘进行安装。①把下载好的当贝酷狗音乐apk文件拷贝到U盘里，插入电视安装即可。②通
随着各种新兴技术在日常生活中的普及应用，诈骗也出现了许多新套路，活动中奖、高息理财等诈骗手段层出不穷。在个人提高警惕之余，多方联动构筑全民反诈格局也成为保障用户生命财产安全的关键。省呗作为一款为用户提供温暖服务的一站式服务平台，始终积极履行企业社会责任，深入展开多方反诈合作，在反诈宣传与反诈技术上为用户打造一个绿色安全的消费环境。2021 年 6 月 22 日，最高人民法院刑三庭副庭长李睿懿就《关于办理电信网
由360主办的《坦克世界》唯一官方赛事——《坦克世界》国际冠军赛（WCI）正式落地中国。依托于世界知名军武游戏《坦克世界》，通过精良的设计、制作，完美模拟了坦克战车战斗场景，在此基础上，《坦克世界》国际冠军赛(WCI)汲取传统体育赛事系统，打造了一套“全民竞技赛事”体系，让每一个喜欢《坦克世界》的玩家都有机会参与其中。在疫情防控允许的前提下，更有机会与自己的战队一起，前往线下登上国际竞技舞台，享受比赛的紧张?
统计显示，我国 65 岁以上的老人规模超过1.7亿，机构预测到 2050 年，这一数字将突破3. 7 亿，届时每三个国人中就会有一个65岁以上的老人。另根据去年年底中国保险行业协会发布的《中国养老金第三支柱研究报告》，未来5-10年内，我国预计会有8-10万亿的养老金缺口，这个缺口还会随着时间的推移进一步扩大。当老龄化加剧叠加养老金缺口，如何体面养老成为必答题。配置商业养老保险，可以多一份保障，让晚年生活衣食无忧。投保全民保
随着《全民健身计划(2021- 2025 年)》的公布，体育产业在 5 万亿红利的感召下热度空前。与此同时，至 2025 年经常参与体育锻炼人口占比提升至38.5%的目标也激励着中国体育行业需要携手带动更多国人参与到运动健身中来。近期，运动健身品牌FITURE在2021 ChinaFIT晚宴上参与了由ChinaFIT健康公益基金会主办的慈善义卖，用于支持公益项目“ 365 晨光宝贝”项目、灵山慈善基金会“泰北华文教育”项目。模式创新，FITURE领跑智能健身赛?
随着生活、工作节奏的加快，智能科技虽然给生活带来了许多便捷，但人们睡眠、饮食以及工作状态也受到影响，不规律的作息饮食，让健康亮起了红灯，工作压力和工作状态也向身体发出警告。大环境也转向了全民养生，越来越多的年轻人也加入养生行列中去。但现实中大家对于养生更偏向于表面，大多都是补偿性的伪养生，对身体的健康并无明显益处。在众多养生模式中，也开始应运而生更多医疗健康产品，大家在为健康消费是要明确自己想要改
近期，郑州暴雨牵动每一位国人的心，国货品牌鸿星尔克低调捐款后引发的“野性消费”带动了新的一轮国货热潮。在这次事件中，我们看到了国货品牌所肩负的社会责任和企业使命，也看到了在“野性消费”的背后，是消费者对良心企业的尊重，对中国制造的认同，更是对国潮品牌新一轮的追捧。连接你我 全民直播时代来临在这一次“鸿星尔克式消费”中，我们可以发现最为热门的传播渠道还是直播。 7 月 22 号晚鸿星尔克抖音官方直播间在线?
提起泰捷这个品牌，想必对电视盒子稍有了解的朋友都不会陌生，作为深耕电视盒子领域数十年的业界翘楚，泰捷凭借着丰富的功能、扎实的品质以及高超的性价比优势，俘获了一大批拥趸。借助在电视盒子领域的深度技术积累，泰捷近几年推出了系列投影仪产品，凭借性价比以及超精致外观，也俘获了不少粉丝。今天，小编就针对泰捷投影仪做个分享。教教大家，怎么用泰捷投影仪听歌、K歌。文末会附上详细的教程~听歌与K歌，虽然都跟音乐有关?
30日，微信支付服务商助手公众号发文宣布上线微信支付物料商城，向商家打包出售计算器、经营贴牌套装、招财营业挂牌&门贴、户外遮阳大伞以及展示小黑板等微信官方工具，以帮助商户高效经营。
日常生活中，微信的重要性越来越高变得越来越重要。为了保证使用的安全性，我们很有必要知道自己实名认证的微信绑定了多少个微信号?那么如何查询你的实名绑定了多少个微信号呢?其实方法非常简单，不需要杂七杂八的软件，。步骤如下:首先打开微信，依次点击【我】---【支付】---【钱包】接着找到最下方的【帮助中心】，点击进入。然后再选择【实名问题】---点击【查询名下账户】。接着根据操作提示，是一连串的认证身份流程。输入身
自 2017 年小程序发布以来，经过 4 年的快速发展，小程序已然成为企业互联网布局不可或缺的一环。无论是互联网企业还是拥抱互联网的传统企业，无论是服务导向型企业还是产品导向型企业，小程序都为用户提供了一种轻量化的产品体验方式。 微信小程序面临的三类安全风险 无论是社交电商、O2O模式以及游戏、社区，抑或是其他形式的小程序开发，其终极目的是提升用户体验、更好地帮助商家连接线上线下服务获取客户。小程序的安全稳定?
近日，微信支付正在内测全新支付功能“刷掌支付”。据悉，刷掌支付是由腾讯优图和微信支付合作推出的新支付方式，目前还处于内测阶段，用户可在刷脸支付设备上体验刷掌支付。
已删除的微信聊天记录怎么恢复?从前车马很慢，一生只够爱一个人，现在科技越发的发达，我们的沟通成本越来越低，但是人与人之前的沟通却越来越少，有时候说不到两句，就像互删拉黑再也不联系，但是冷静下来之后，又觉得不至于，所以我们时常在删除和恢复之间较着劲，但是不是所有删除的东西都有个“最近删除”功能可以供你恢复，比如微信聊天记录。删除了微信聊天记录之后，我们可能通过自己的能力就真的恢复不了了，这时候应该怎?
不久前，微信珊瑚内容安全助手发布了一篇关于微信“鉴黄师”工作内容的文章，就在文章发布后的不久，珊瑚安全小助手的微信被加爆。就在昨日，微信官方正在宣布了“鉴黄师”招聘计划，工作地点主要位于成都。
英雄联盟的云顶之弈在最近开启了云顶之弈全民幸运赛享通行证活动，很多玩家还不清楚活动的地址，下面就来为大家详细的介绍一下。
5G发牌已经2年多时间了，国内的5G建设也覆盖了300多个城市，三大运营商已经建设了约100万个5G基站，5G终端连接数也近4亿个，中国5G妥妥的全球第一。但很多人也抱怨5G没什么实际体验，现在没有什么杀手级应用。对于这个问题，高通中国董事长孟樸日前接受了媒体采访，谈到了5G的杀手级应用。孟樸表示，随着5G网络的部署越来越广，以及毫米波等新技术的采用，我相信消费者将能够得到更多更好的应用体验。比如，现在不少手机能拍4K、8K
百度还发布全新升级的无人车出行服务平台——“萝卜快跑”。百度表示，自动驾驶下半场的角逐已经开启，规模化商业运营将成为行业发展的重点。百度此次推出的萝卜快跑，结合了Apollo过去两年的运营实践，能向大众提供商业运营和多元化增值服务，加速全民无人化出行时代到来。
一则关系到微信12亿活跃用户的消息，在这个略显沉闷的初秋周末突然成为热点。根据中国日报报道，腾讯正在计划为微信个人用户推出付费的云存储服务，这将意味着此前没有云端保存功能，换设备时无法自动同步的微信聊天记录，在将来有望实现自动保存和恢复能力。
路要通了相关信息显示，近日有关单位就召开了针对部分平台网址链接开放的指导说明，以下简称“开放互通”。..
报告称，由于5G 出货量增加和半导体短缺，整体模块平均售价同比增长5%。2021年第二季度5G 模组的平均售价首次低于150美元。今年下半年5G 模组的..
美团对此表示，将严格按照文件精神，采取更大力度，积极保障不同形态下的劳动者权益。将从保障骑手薪酬发放、科学确定劳动强度、落实安全卫生责任..
9 月 8 日，中怡康发布了第 36 周洗衣机市场监测数据。数据显示，卡萨帝洗衣机线下1W+市场份额达80.1%。因为产品可靠，卡萨帝洗衣机连续 2 周在高..
今年7月，工信部宣布开展互联网行业专项整治行动。其中，重点整治恶意屏蔽网址链接和干扰其他企业产品或服务运行等问题，包括无正当理由限制其他网..
2011 年，肖先生在经历了结婚生子等一系列生活的洗礼磨炼之后，并已无意再自主创业，直到有一天肖从朋友那里打听到钱大妈菜吧项目，生活似乎迎来了..
郑州暴雨和疫情之后，由几百名货车司机编织成的配送网络撑起了千万户郑州市民家里的“柴米油盐”。从暴雨救灾，到口罩酒精疫情防护，再到七夕玫瑰..
在最近，英雄联盟的官方发布了2021年全球总决赛的详细赛制赛程，很多玩家还不清楚具体的赛程是什么，下面就来为大家详细的介绍一下。..
近日，专研国人肌肤的抗老护肤品牌UNISKIN优时颜与中科欣扬宣布达成战略合作。基于本次战略合作，优时颜将携手中科欣扬，深入对最前沿活性成分的探..
9 月 9 日，由厦门国际银行股份有限公司、厦门市地方金融协会主办的首届“厦门国际银行杯”厦门金融科技创新创业大赛颁奖典礼于厦门成功举办。该项..
电商发展至今，618、818、双 11 已成为品牌商家常态化的营销节点。而每一次电商大促，都是对平台品牌商家综合营销运营能力的考核。在数据化运营时..
9 月2 日，由北京两化融合服务联盟(以下简称：联盟)指导，联盟CIO工作委员会主办，联盟副理事长单位北京人大金仓信息技术股份有限公司(以下简称：..
直播带货主播“双寡头”格局有所松动，“一姐一哥”薇娅李佳琦的直播带货地位，正在被其他后起之秀撼动。..
在过去的一年中我们看到大量的企业和个人开发者涌入，这在一定程度上丰富了鸿蒙生态，部分补全了鸿蒙生态版图。鸿蒙生态是一个抽象而庞大的概念，..
随着互联网的快速发展，人们的生活进入了数字化时代。当下，人们的生活节奏越来越快，很难拿出大把的时间追剧，同时，注意力聚焦的时间也越来越短..
前不久，招联金融为了深入落实中国银保监会关于开展银行业保险业“内控合规管理建设年”活动的要求，深入开展了“内控合规管理建设年”活动。通过..
微粒贷是国内首家互联网银行微众银行推出的一款小额信贷产品，自 2015 年上线以来就颇受年轻人喜欢。随着微粒贷的大火，一些不法分子就假借微粒贷..
深谙环境与建筑的共生之道，居于此，目之所及皆自然。最美妙的事情，就是当你漫步其中，能够感受到平和与安适。——世界奢华酒店之父 Adrian Zech..
据了解，ColorOS12代号内部「达芬奇」，将支持「跨屏互联」功能，包括靠近即连、跨设备文件传输、剪贴板共享、拍照截图同步和消息同步等功能。据悉..
纽约一名 IT 主管利用公司资源挖掘比特币，可能会面临长达 15 年的刑期。该男子名为 Christopher Naples，在位于纽约 Riverhead 的 Suffolk Count..