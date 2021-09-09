王者荣耀9月9日更新维护公告 服务器优化升级

分享文章
撤稿纠错
首页 > 部落 > 关键词 > 王者荣耀最新资讯 > 正文

王者荣耀9月9日更新维护公告 服务器优化升级

2021-09-09 16:38 · 稿源：站长之家

王者荣耀在9月9日开启了更新维护，此次的更新内容主要是服务器优化升级，下面就来为大家详细的介绍一下本次的更新内容。

image.png

亲爱的召唤师:

      我们计划在2021年9月9日16:45-17:45对全服进行不停机更新。

【更新时间】9月9日16:45-17:45

【更新方式】不停机更新

由于此次为不停机更新，维护完毕后即可正常进入【维护期间会有短暂入口维护的情况】;

维护时已经登入游戏的召唤师不受任何影响。

【更新范围】全服

【更新内容】

服务器优化升级

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 王者荣耀王者密令活动详情 王者密令送荣耀积分活动一览

    王者荣耀在最近开启了王者密令积分的活动，很多玩家还不清楚这个活动有什么内容，下面就来为大家详细的介绍一下。

    王者荣耀

  • 王者荣耀小孩能玩吗？能！王者荣耀防沉迷系统帮助家长管理孩子玩游戏的时间

    很多家长由于不了解王者荣耀这款游戏，所以不免会疑问:“我家孩子还未成年，那王者荣耀小孩能玩吗?”事实上关于这个问题答案是:能!但是一定要注意孩子玩游戏的时间。对此，王者荣耀特推出了防沉迷系统，轻松帮助家长们管理孩子玩游戏的时间。第一步:在微信中找到“成长守护”平台并关注;第二步:找到“管孩子玩游戏”入口;第三步:绑定孩子的游戏账号（注意:开始进入绑定和管理孩子游戏账号的环节，请家长朋友根据实际情况选择对应步

    王者荣耀 王者荣耀防沉迷系统

  • 对元宇宙这块“肥肉” 腾讯派出了王者荣耀

    凤凰网科技讯9月9日消息，天眼查App显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“王者元宇宙”“天美元宇宙”商标，国际分类含社会服务、通讯服务，当前商标状态均为申请中。Facebook高调介入元宇宙。又一次，VR站在风口上。扎克伯格说元宇宙是公司的未来愿景，并且打算投入数十亿美元来站上这个领域的前沿。值得一提的是，今年以来“元宇宙”大火，其商标已被多家公司及自然人抢注，国际分类含网站服务、教育娱乐等，此类商标?

    元宇宙 腾讯 王者荣耀

  • 王者荣耀8月24日维护到几点 8.24王者荣耀维护延期公告

    王者荣耀在8月24日开启了更新维护，此次的更新内容不是很多，不过官方计划在2021年8月24日8:30-9:30对全服进行不停机更新将延期进行，延期更新时间请关注后续官方公告。

    王者荣耀

  • 王者荣耀》崩了 官方回应：问题已经处理完成 正逐步恢复

    9月4日消息，《王者荣耀》崩溃登上微博热搜榜。有博主表示，未成年人只能每周五周六周日晚8-9点登录游戏1个小时，憋了一周的青少年一同涌入王者，导致服务器崩溃。此前在8月31日，《王者荣耀》官方针对青少年调整了游戏规则，限制未成年人游戏时间。具体来说，未成年用户仅可在周五、周六、周日和法定节假日的20时至21时进行游戏。对于上述事件，官方也是回应称，老亚瑟收到反馈，部分玩家出现排位赛、巅峰赛进入异常的问题，该问?

    游戏 王者荣耀 微博

  • “《王者荣耀》崩了”上热搜！网友：死活进不去

    《王者荣耀》是由腾讯游戏天美工作室群开发并运行的一款运营在Android、iOS、NS平台上的MOBA类国产手游。该手游推出后受到了玩家的广泛追捧，其一举一动也牵动着广大玩家的心。9月4日晚，《王者荣耀》崩了”登上热播热搜榜。大量网友在《王者荣耀》官方微博下留言吐槽进不去。一位网友反映，《王者荣耀》匹配一直转圈，我以为我的电信网不好，换WiFi还是进不去，换移动数据还是进不去，热搜解答了我的疑惑 。《王者荣耀》官方微博?

    王者荣耀 微博 手游

  • VG落地厦门 将建设王者荣耀比赛场馆

    今天下午，VG官宣主场城市落地厦门，VG电子竞技王者荣耀分部正式更名“厦门VG”。后续队伍也将进行比赛场馆的建设及改造。

    VG 王者荣耀 厦门

  • 未成年王者荣耀能玩几个小时？有经验的家长这样说

    众所周知，当下《王者荣耀》最流行的一款手游，很多人都把王者荣耀作为放松的娱乐方式，但是因为由于未成年人自控能力比较弱，对新鲜事物好奇心重，所以掌握不好玩游戏的时间尺度，有家长就会比较着急，想知道未成年王者荣耀能玩几个小时。对此王者荣耀推出的防沉迷系统，将孩子的游戏时长交给家长把控，方便家长管理。如何操作设置呢？主要有以下简单几步。第一步：在微信中找到“成长守护平台”并关注；第二步：找到“管孩子玩游

    王者荣耀

  • 小学生威力巨大，王者荣耀服务器竟撑不了一秒……

    9月4日晚，”王者荣耀崩了“突然登上微博热搜，当晚9点58分，“王者荣耀”官方微博发文称，部分玩家出现排位赛、巅峰赛进入异常的问题，该问题目前已经处理完成，逐步恢复。玩家数量太多导致服务器崩溃，对于任何一款网游来说，这都是一件非常正常的事情，何况王者荣耀还是国内玩家数量最多的手游之一。但这个崩溃巧就巧在时间点上。

    王者荣耀 热搜 王者荣耀崩了

  • 王者荣耀qg控分事件处罚公告 QG控分事件是怎么回事

    王者荣耀在8月8日开启的世界冠军杯的一场QGhappy对阵南京Hero久竞的比赛中，QGhappy存在消极比赛行为，对此官方进行了处罚。

    王者荣耀

  • 王者荣耀回应服务器崩了：已处理逐步恢复 将陆续补发相应赔偿

    王者荣耀崩了登上热搜。有网友反映称，王者荣耀APP一直无法进行游戏匹配，或是在游戏中途出现转圈现象，无法继续进行游戏。

    王者荣耀 王者荣耀崩了 服务器

  • 王者荣耀回应服务器崩了：已处理完成 将陆续补发相应赔偿

    【TechWeb】9月5日消息，昨日晚间，“王者荣耀服务器崩了”一度冲上微博热搜榜第一名。针对王者荣耀服务器崩溃致使玩家登陆异常、游戏体验不佳一事，王者荣耀回应外界称，已收到外界反馈，部分玩家出现排位赛、巅峰赛进入异常的问题，该问题目前已经处理完成，逐步恢复。针对因服务器影响而丢失对局的胜利方，王者荣耀官方将陆续补发相应补偿，王者荣耀对给玩家带来的影响感到非常抱歉。近期，国家新闻出版署下发《关于进一步严格?

    游戏 王者荣耀 微博

  • 王者荣耀》崩了！博主：憋了一周的青少年大量涌入致服务器崩溃

    9月4日消息，《王者荣耀》崩溃登上微博热搜榜。有博主表示，未成年人只能每周五周六周日晚8-9点登录游戏1个小时，憋了一周的青少年一同涌入王者，导致服务器崩溃。此前在8月31日，《王者荣耀》官方针对青少年调整了游戏规则，限制未成年人游戏时间。具体来说，未成年用户仅可在周五、周六、周日和法定节假日的20时至21时进行游戏。此外，《王者荣耀》针对未成年人游戏充值也进行了限制。据悉，未满12周岁的用户无法进行游戏充值；1

    游戏 王者荣耀 微博

  • 王者荣耀》世冠打假赛被罚100万！QG俱乐部道歉

    《王者荣耀》是目前国内热度最高的手游之一，并且已经在收入榜、下载榜霸榜多年，成为一款国民级”手游。除了深受普通玩家们喜爱之外，《王者荣耀》的电竞赛事也非常受人关注，其中最受关注的赛事之一就是《王者荣耀》世界冠军杯比赛。作为一场电竞赛事，其严格程度不亚于任何的传统运动项目赛事，但是却有战队在这样的比赛中违背体育竞技精神，并造成恶略影响，此事近日在网络上引发热议，被质疑打假赛。根据KPL王者荣耀职业联赛?

    王者荣耀 体育 阵容

  • 官宣！8个电竞项目入选杭州亚运会：《英雄联盟》《王者荣耀》在列

    昨日，有消息称，《英雄联盟》等多款游戏入选亚运会，虽然有声音指出该消息为不实消息，但还是引起了不少玩家的热议。不过，今日一则消息，实锤了该消息的准确性。今日，亚洲奥林匹克理事会（OCA）官网公布8款入选2022年第19届亚运会的电竞比赛项目，分别为：《王者荣耀》（国际版）《炉石传说》《梦三国2》《DOTA2》《FIFA》《和平精英》《英雄联盟》和《街霸5》。值得一提的是，这是电竞首次作为正式竞赛项目进入亚运会，标志着?

    电竞 英雄联盟 游戏

  • 王者荣耀9月3日更新维护公告 修复卡顿的问题

    王者荣耀在9月3日开启了体验服的停机更新维护，此次的更新内容主要是修复了部分机型在资源更新或下载玩法过后偶现卡顿的问题，下面就来为大家分享一下更新维护公告。

    王者荣耀

  • 王者荣耀新赛季预下载功能上线公告 预下载功能详细说明

    王者荣耀新赛季预下载功能开启了，预下载还可以获得很多奖励，很多玩家还不清楚这个预下载是什么，下面就来为大家详细的介绍一下。

    王者荣耀

  • 王者荣耀》七夕节皮肤上线 同款苏绣成衣亮相：中国刺绣的巅峰

    金风玉露一相逢，便胜却人间无数。一年一度的七夕节就要来了，《王者荣耀》推出了王昭君乞巧织情传说皮肤，将于2021年8月13日0:00上架商城。首周价格：1350点券（首周结束后价格为1688点券）。乞巧织情皮肤采用现代服饰轮廓，注入加载中式旗袍元素。从七夕节日中汲取灵感，牵牛花的浪漫蓝粉色基调，结合乞巧刺绣习俗，展现出王昭君作为设计师对新时代下的东方美学理念的理解。于此同时，《王者荣耀》携手苏州姚建萍刺绣艺术馆的姚?

    王者荣耀

  • 王者荣耀》S25赛季皮肤官宣：苏烈千军破阵 免费得

    《王者荣耀》S25新赛季要来了，主题是落子无悔”。S24赛季中，隐于一切阴谋背后，掌控着雷霆之力的主谋身份已浮出水面而在S25赛季，万国盛会降临，司空大人率领虞衡司修建的多处宝相花塔即将盛开，它们的盛开带来的不止是举世景仰，更让偌大的长安城陷入了前所未有的危机！现在，《王者荣耀》官方放出了S25新赛季皮肤：苏烈的千军破阵皮肤。赛季之旅系统中赛季历练历练值”达到100即可免费获得。新皮肤设计灵感整体配色选取了鸿胪?

    王者荣耀

  • 王者荣耀》职业联赛：KPL选手须年满18周岁方可参赛

    9月1日，KPL王者荣耀职业联赛官微发布《关于KPL和K甲选手年龄限制的调整通知》。通知提到，为响应最新政策要求，根据文件精神，针对选手参赛、转会等规则做出如下调整：1、KPL和K甲选手必须年满18周岁方可参赛。2、新增KPL和K甲候补名单，2021年KPL秋季赛和K甲秋季赛周期内将满18周岁的选手可由所在俱乐部提交进入候补名单，选手在满18周岁后俱乐部可向联盟申请参赛，经联盟审核同意后进入正式名单方可参赛。此外，KPL和K甲选秀所?

    游戏 王者荣耀 阵容

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM