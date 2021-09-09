王者荣耀9月9日更新维护公告 服务器优化升级

《王者荣耀》是由腾讯游戏天美工作室群开发并运行的一款运营在Android、iOS、NS平台上的MOBA类国产手游。该手游推出后受到了玩家的广泛追捧，其一举一动也牵动着广大玩家的心。9月4日晚，《王者荣耀》崩了”登上热播热搜榜。大量网友在《王者荣耀》官方微博下留言吐槽进不去。一位网友反映，《王者荣耀》匹配一直转圈，我以为我的电信网不好，换WiFi还是进不去，换移动数据还是进不去，热搜解答了我的疑惑 。《王者荣耀》官方微博?