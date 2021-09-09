马化腾、刘炽平发布全员信：共同富裕专项计划首期500亿元资金今年99公益日开始落地

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马化腾、刘炽平发布全员信：共同富裕专项计划首期500亿元资金今年99公益日开始落地

2021-09-09 11:13 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月9日消息:今天腾讯控股董事会主席兼CEO马化腾，腾讯公司执行董事、总裁刘炽平发布了以 99 公益日活动为主题的全员信，表示此前投入“共同富裕专项计划”的 500 亿元资金的首期，将从今年的 99 公益日开始落地。

马化腾

今年的 99 公益日从 3 天扩展为 10 天，还在配捐机制、产品体系、企业联动和公益基础建设等多个维度优化升级，总激励金额提升至 10 亿元，并加强对社会价值议题方向公益项目的帮扶。

以下是腾讯全员信全文：

各位同事，大家好！

又是一年 99 公益日。七年前，我们秉承“让每一个微小的善行都更有力量”的初心，将互联网力量融入公益，推动公益更加高效、透明和公平，迈出了以科技力量参与解决社会问题的一小步。

七年来，在上万家公益机构、数千家企业和数亿网友的共同参与和支持下， 99 公益日已经成为中国参与人数最多、影响力最广的公益日，影响力甚至辐射海外受众，成为跨文化沟通的一座桥梁。其中涌现出大量教育助学、乡村振兴、疾病救助领域的优质项目，成为我们联合社会各界力量帮助弱势群体、增进社会公平的小小试验田。其背后依托的腾讯公益平台，已成为我们践行“科技向善”、履行社会责任的重要平台。

当前，我国已经历史性解决了绝对贫困问题，共同富裕正在成为新时代的命题。我们回望来时路，庆幸 99 公益日生逢其时，帮助我们一点一滴的积攒起“把好事做好”的能力，并凝聚起一批志同道合的公益伙伴。

99 公益日是公益的嘉年华，也是一年一度的公益高光时刻，而公益人日常的每一天，并没有节日的光环，只有默默助力公益的付出与坚持。数年耕耘，躬身一线，我们一头扎进公益项目的共建与共创，不仅反哺社会的能力得到了锻炼与提升，对企业与社会的关系也有了更深的体悟。我们越来越意识到，如果一个企业的发展和其对社会所作出的贡献之间，没有合理的比例，将失去继续发展的动力和源泉。

大河有水小河满，大河无水小河干。企业的发展，与时代同频共振，与家国命运相通。我们深知，腾讯是改革开放的参与者和建设者，更是这个时代的幸运儿。富而思源、富而思进、富而思报，永远与社会关切和人民期待站在一起、助力解决社会共同关注的问题，是感恩这个时代最好的方式。

起步于公益，又不止步于公益，是我们对于社会责任事业的长期承诺，也是腾讯能够持续发展的根基所在。今年以来，公司在增进社会福祉、助力共同富裕方面持续探索，继 4 月投入 500 亿元启动“可持续社会价值创新”战略后， 8 月 18 日我们再度追加 500 亿元资金，启动“共同富裕专项计划”，我们希望深入结合自身的数字和科技能力，在更多的民生领域提供助力，而这笔资金的首期就将从今年的 99 公益日开始落地。

在此背景下，今年的 99 公益日也迎来了全面升级，不仅从 3 天扩展为 10 天，还在配捐机制、产品体系、企业联动和公益基础建设等多个维度优化升级，总激励金额提升至 10 亿元，并加强对社会价值议题方向公益项目的帮扶。 9 月 5 日中华慈善日中， 99 公益日还增设“共同富裕”主题日，腾讯基金会共配捐1. 6 亿元帮助到灾后重建、乡村振兴、弱势人群等相关项目，重点覆盖涉及中西部、山区农村等多个欠发达地区。

今年，我们共同经历了很多。我们见证脱贫攻坚历史使命的达成，感受抗击疫情下的万众一心，祝福宇航员们奔向宇宙的星辰大海，而我们，希望以力所能及的力量，做好每一件微小而有意义的好事。

就像今年的 99 公益日，公司全业务深度参与，围绕共同富裕、未成年人保护、教育助学、生命救助、银发科技、碳中和等公益议题推出主题日活动；面向内部的“小红花员工公益周”同样全新升级，约 10 万鹅厂人自动集结，以各种方式助力公益项目，献出自己的爱心。作为公司“共同富裕专项计划”的一项，公司和员工一块送出了 10000 个“家乡同心包”，给家乡的困难家庭送去温暖和希望。许多从乡村走出来的鹅厂员工，志愿组成“云端上的驻村工作队”，为家乡振兴献策献力，让我们看到了大家对家国共同的热爱和对时代命题的热烈回应。

取之于社会，回馈于社会，是腾讯一直以来的价值理念，“做好人，行好事”是每一个鹅厂人的自我要求。无论是我们内部自发的志愿者文化，还是公司刚有盈利就涉足公益事业的早期实践，都足以证明，腾讯有向善的自驱力，有扶弱济困的优良基因，在主动自发的长期公益实践中，“可持续社会价值创新”战略已经融入公司的组织力和行动力，最终汇总成一份“科技向善”的时代答卷。

感谢各位同事，和我们一起坚守初心、自我驱动，共同把涓滴爱心汇成公益之河，也把腾讯创造社会价值的根基扎得更深更稳。感谢你们的赤诚和勇敢，让我们继续一块做好事，一块把好事做好，让公益精神薪火相传生生不息，不负这个时代的期待，也不负自己心底的热爱。

Pony，Martin及全体总办

2021 年 9 月 9 日

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