天猫新增票务行业特殊管理规范 违规发布门票等商品将被下架

站长之家（ChinaZ.com）9月3日 消息:今日，天猫平台称为了促进票务行业的发展，保障消费者的购物体验，平台拟新增《天猫票务行业特殊管理规范》。

该规范明确说明了票务类商品发布特殊要求及违规处理，如果商家违规发布门票类商品，天猫对商品将处以下架、删除处理，同时根据严重程度采取限制发布商品、店铺屏蔽等措施。

具体如下:

商家须按文化部等主管部门的要求，在演出/项目获得相关审批文件后方可对门票进行售卖（包括预售）。商家发布未获得营业性演出相应批准文件的门票、未经演出票务经营单位委托或授权的门票等违反法规要求的商品，或发布非可售门票(包括但不限于工作票、赠票)用于售卖，天猫可根据本规范对商品进行下架、删除处理，同时天猫将根据其行为的紧急、严重程度，采取限制发布商品、店铺屏蔽、监管账户、关闭订单、限制发货、采取支付宝账户管控措施等。

另外天猫对商家提出以下要求:

1.因不可抗力、情势变更等因素导致主办方变更或取消演出的，商家须主动与买家确认变更或退款事宜，不得收取任何手续费;

2.因主办方自身原因导致演出变更或取消的，商家须根据主办方通知为买家办理变更或退款。

本规范将于2021年9月3日正式公示，于2021年9月10日首次生效。