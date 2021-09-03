2021年9月3日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于土笋冻的，问题是“福建的特色传统小吃士笋冻制作原料其实是什么?”这个土笋冻一般只有闽南人最清楚，那么这个到底是怎么做的呢?下面就来为大家详细的介绍一下蚂蚁庄园最新答案。

福建的特色传统小吃士笋冻制作原料其实是什么 9月3日蚂蚁庄园最新答案

今天问题:福建的特色传统小吃士笋冻制作原料其实是什么？

A、滩涂上的黑土蚯

B、山中的竹笋

正确答案:滩涂上的黑土蚯

土笋冻（闽南语:thôo-sún-tàng，英语:sipunculid worm jelly），是泉州著名海鲜类小吃，起源并盛产于泉州市晋江安海镇。 制作土笋冻的原材料土笋即可口革囊星虫（学名Phascolosoma esculenta），是一种无脊椎动物星虫动物门的其中一种。

起源传说：

郑成功一说:传说土笋冻是郑成功在攻打台湾时，遇到粮草紧缺，他让士兵们到海边挖出土笋煮汤喝。在某次用膳时，端起还未加热而凝固的土笋汤来吃，发现凝结成冻的土笋冻比土笋汤还好吃。

戚继光一说:明朝嘉靖年间，戚继光在东南沿海倭寇，因粮食紧缺，便让士兵们捕捉涂滩上的弹涂鱼、螃蟹、贝壳等等作为粮草，而在捕捉时无意间抓到一种海蚯蚓，将其单独煮汤。当戚继光用膳的时候发现这海蚯蚓已经凝结成冻，品尝发觉十分好吃。

制作以及食用方式：

土笋冻的制作:是将生长在海滨涂滩的土笋挖出并将泥沙清洗干净，然后猛火熬煮两三分钟，接着熬煮好的土笋汤放置在小碗里并静置。使其自然冷却便可凝结成冻。

土笋冻于食用时加入大蒜、醋、酱油等调味。