绝地求生9月1日更新维护公告 9.1吃鸡更新内容汇总

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绝地求生9月1日更新维护公告 9.1吃鸡更新内容汇总

2021-08-31 15:06 · 稿源：站长之家
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绝地求生的正式服在9月1日开启了更新维护，此次的更新维护时间在早上10点，很多玩家还不清楚更新什么，下面就来为大家分享一下。

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我们将在北京时间9月1日（星期三）10点开始正式服的不停机维护。

- 维护开始时间:9月1日（星期三）10点

- 维护内容:优化服务器

对于上述问题带来的不便，敬请谅解。请大家重启客户端获取更新。

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