iPhone卫星功能仅用于紧急通信 iPhone 13无缘

报道称，作为补偿成本增加的一种方式，苹果公司正着眼于上调即将推出的iPhone 13系列的售价，以「减轻成本上升对其盈利能力的影响」。苹果今年为iPhone13准备了一些相当大的改进，包括专门为专业摄影师和摄像师设计的功能。在即将上市的高端机型上，据传苹果将增加对ProRes视频和人像模式视频的支持。苹果可能将这两项功能视为提高其最高档iPhone手机价格的理由。