iPhone卫星功能仅用于紧急通信 iPhone 13无缘

日前，有消息称iPhone 13或支持低轨道卫星通讯，可在没有信号的情况下拨打电话。
不过，据彭博社报道澄清表示，iPhone卫星功能仅用于紧急通信。
也就是允许用户在蜂窝网络未覆盖的地区向现场急救人员发送短信，报告事故。
另外，这一功能也不太可能在2021年就推出，iPhone 13可能无缘这一功能。
日前，有消息称iPhone 13或支持低轨道卫星通讯，可在没有信号的情况下拨打电话。
不过，据彭博社报道澄清表示，iPhone卫星功能仅用于紧急通信。
也就是允许用户在蜂窝网络未覆盖的地区向现场急救人员发送短信，报告事故。
另外，这一功能也不太可能在2021年就推出，iPhone 13可能无缘这一功能。
今日，分析师郭明錤预测，iPhone 13硬件规格可支持低轨道卫星通讯，使用者不在4G/5G覆盖范围内时，也能通过卫星通讯通话与传讯。
据天风证券郭明錤近日发布的报告表示，即将在9月份发布的iPhone13系列手机将会支持低轨道卫星通讯，也就是说，当iPhone13用户身处在4G、5G网络无法覆盖范围的时候，也能通过卫星进行通话和收发信息。
昨日有消息称，苹果iPhone13将支持低轨道卫星系统（LEO）连接功能。郭明錤在报告称，iPhone13将支持低轨道卫星系统，允许用户在没有4G和5G覆盖的情况下拨打电话和发送消息。
根据SellCell的一项新调查，多达44%的iPhone用户打算升级到iPhone13系列机型，调查还显示120Hz刷新率的显示屏是最受期待的新功能。
最近多个消息都暗示苹果会在9月份发布iPhone13系列旗舰手机。但对于消费者来说，今年iPhone13可能要迎来涨价，原因则是与芯片涨价有关。据DigiTimes报道，苹果计划提高iPhone13系列的价格，以弥补台积电芯片涨价带来的芯片生产成本。
传说中的苹果iPhone“十三香”要来了？对于广大果粉儿来说，苦等新机是否值得？一般来说，苹果新机发布，往往意味着旧机型会在官网“退位”或降价，在此之前旧机型销售也会进入一个低谷。但从投行报告来看，消费者对iPhone12 的购买热情没有丝毫减弱， 7 月份iPhone12 的整体销量并未出现明显下滑。多组数据显示，市场对iPhone12 的看好，离不开此前该系列机型的销售表现，仅 7 个月全球销量就突破一亿台足见其实力。反观新机iPhon
不出所料，手机市场又热闹起来了。这个8月，不到10天，小米、荣耀以及vivo高端子品牌iQOO，三家厂商都接连发布高端旗舰机，赶在9月iPhone13系列发布之前组织“围堵”。
疫情期间，不少人发现使用面部识别解锁iPhone手机变得麻烦，希望苹果可以重新将Touch ID引入到新iPhone上，尤其是现在很流行的屏下指纹技术。
据多方消息源爆料称，iPhone13系列将内置更大更强的MagSafe磁铁，通过降低发热量或者提升充电功率的方式来提升快充体验，在更大容量电池的加持下，进一步优化用户的续航体验。有分析师预测，iPhone13系列在无线充电方面的改进，有望引领无线充电在智能手机领域渗透率提升。而且可以预见，不止手机，手表、耳机或其他产品都会逐渐加入进来，满足人们对于无线充电更全面的需求。在关键技术上，苹果一直都坚持自己的道路:比如放弃了屏
如无意外，今年 9 月苹果的新旗舰iPhone13 系列（暂称）便将面世。供应链方面最近传出消息称，新iPhone已经进入量产阶段，且产能有望超过iPhone12 系列。同一时间内，代工厂也开始采取行动，积极增派员工。市场上的种种动态都充分显示了苹果对于新一代5G版iPhone的超高期望值。转转集团数据部的分析师认为，这与iPhone12 系列的市场销量尚可相关。不过，不少潜在5GiPhone用户已在iPhone12 阶段完成换机，苹果新机想要撬动剩余的iPh
据数码科技爆料者乔恩·普罗瑟 （Jon Prosser） 称，苹果目前正在测试新的Face ID硬件，该硬件可以让用户在戴着口罩或有色眼镜的情况下解锁iPhone。
最新消息显示，苹果将于9月发布的iPhone 13系列发售价将与iPhone 12保持一致，约为699美元（5499元）起。据悉，这是iPhone推出以来，首次不涨价。分析师认为，这很大原因来源于市场压力和对手的低价策略。
苹果将改变其相机模块的生产工艺。该报告解释说，苹果通常从其供应商处购买预装配的摄像头模块，然后组装成智能手机。
iPhone13的高刷屏幕，定了!近日，供应链机构TheElec最新报告显示，LG与三星已分别开始生产用于iPhone13、13 mini、13 Pro和13 ProMax的OLED屏幕。据悉，三星为Pro线生产的屏幕为LTPOTFT OLED面板，将支持120Hz屏幕高刷新率。期待已久的iPhone高刷时代即将开启，而消费者却是喜忧参半——iPhone的电池，能撑起120Hz吗?体验与续航“难两全”?纵观近几年苹果发布的iPhone机型，电池续航成为一大痛点。首次支持5G的iPhone12全系列电池?
第一场的发布会将会在9月举行，预计将带来新的 iPhone、Apple Watch 以及 AirPods 等人们最期待的硬件产品;第二场发布会的内容则可能是新的 iPad 以及苹果服务的相关更新;第三场活动将专注于苹果自研芯片Mac。
日前，苹果爆料一哥郭明錤也带来了关于iPhone 13的最新报告，其中透露该机或将支持低轨道卫星通讯（LEO），能实现直连卫星进行通话。据介绍，iPhone 13会在硬件上支持低轨道卫星通讯，如果苹果激活软件功能，则当iPhone 13使用者不在4G、5G覆盖范围时，也能通过卫星进行通话和收发信息。郭明錤指出，iPhone 13的卫星通讯或可通过运营商空中开启，也就是说并不需要购买实体卡，直接在手机上就能操作。这个功能也在网络上得到大量关?
在近期发布的市场研报中，知名苹果分析师郭明錤预测 iPhone13系列将配备定制的高通通讯模组，可以实现“低地球轨道卫星通信”。郭老师的预测似乎是基于高通和卫星公司 Globalstar 的合作。对于 iPhone13在传统的 Wi-Fi 和蜂窝网络服务不可用的时候使用卫星通讯，一些移动分析师和通信专家对此提出异议。例如 ，PCMag 分析师 Sascha Segan 特别表示，与卫星公司 Globalstar 合作制造的新高通芯片并不意味着下一代 iPhone 将能够与卫
据天风国际分析师郭明錤发布最新研报称，iPhone13 硬件规格可支援低轨道卫星通讯。若Apple开启卫星通讯软件功能，则可让使用者即便不在4G/5G覆盖范围内也能通话与传讯。就技术与服务覆盖率来看，最有可能与Apple合作的低轨道卫星服务业者为Globalstar。
据国外媒体报道，分析师和研究机构普遍预计，苹果今年将推出的iPhone 13系列智能手机，将重回9月份发布，不会像去年的iPhone 12系列一样推迟到10月份。
报道称，作为补偿成本增加的一种方式，苹果公司正着眼于上调即将推出的iPhone 13系列的售价，以「减轻成本上升对其盈利能力的影响」。苹果今年为iPhone13准备了一些相当大的改进，包括专门为专业摄影师和摄像师设计的功能。在即将上市的高端机型上，据传苹果将增加对ProRes视频和人像模式视频的支持。苹果可能将这两项功能视为提高其最高档iPhone手机价格的理由。
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