iPhone卫星功能仅用于紧急通信 iPhone 13无缘

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iPhone卫星功能仅用于紧急通信 iPhone 13无缘

2021-08-31 10:30 · 稿源：站长之家

日前，有消息称iPhone 13或支持低轨道卫星通讯，可在没有信号的情况下拨打电话。

不过，据彭博社报道澄清表示，iPhone卫星功能仅用于紧急通信。

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也就是允许用户在蜂窝网络未覆盖的地区向现场急救人员发送短信，报告事故。

另外，这一功能也不太可能在2021年就推出，iPhone 13可能无缘这一功能。

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