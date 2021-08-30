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第九城市宣布上线NFT交易平台NFTSTAR

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热点：第九城市宣布上线NFT交易平台NFTSTAR

2021-08-30 11:26 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月30日 消息:今日，互联网企业第九城市宣布正式进入NFT业务领域，由旗下设于新加坡的全资子公司NFTSTAR Singapore Pte. Ltd.推出NFT交易及社区平台NFTSTAR ，预计在今年第四季度正式上线运营。

九城董事局主席朱骏表示，NFT市场在全球范围正快速增长，NFTSTAR的业务发展具有巨大的潜力。在NFT及数字货币双核业务的驱动下，九城的全球化战略已经形成，更广阔的市场将为公司带来更高速的增长。

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据介绍，NFTSTAR是一个提供用户购买、交易、互动活动的NFT社区平台，平台将以全球明星授权IP所开发铸造的NFT收藏品为主要交易内容。用户可以在平台上购买不同等级的盲盒，获取明星的限量NFT收藏品，每一个NFT收藏品都在区块链上具有独一的标记，由用户取得该收藏品的唯一拥有权。用户还可以在平台的交易市场中互相交易NFT收藏品。NFTSTAR将接受信用卡等通用的支付方式，以便于全球用户参与交易。

同时，NFTSTAR社区将覆盖各领域的明星，包括但不限于体育、娱乐、艺术、行业名人等。

NFT （非同质化数字权益证明），在区块链技术支持下可作为数字艺术品、活动门票等数字商品的链上权利凭证。每个NFT都映射着特定区块链上的唯一序列号，不可篡改、不可分割，也不能互相替代。

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    阿里巴巴 腾讯 NFT

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    美国总统拜登上台以来持续发布经济刺激计划，加之美联储长期执行低利率政策，导致目前美国出现了前所未有的通胀压力。居高不下的通胀率推升了黄金价格，使得众多投资者将目光投向了黄金投资，作为传统的避险产品，黄金终于迎来了属于它的高光时刻。 每一个投资产品都具备着不一样的特性，黄金价格也受到国际政治事件、各国央行政策、各国经济数据等因素的影响，投资者需要透彻地了解黄金的基本面和交易技巧，这样才能更好地把握超

    数字化交易平台

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    币安 天使嫣然基金会

  • Webb韦伯-专业优质的数字资产交易平台

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    数字资产
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