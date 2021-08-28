微信打击“黑嘴”财经自媒体帐号 规范内容发布

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 微信最新资讯 > 正文

微信打击“黑嘴”财经自媒体帐号 规范内容发布

2021-08-28 09:12 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月28日 消息:今日，微信官方发布了进一步规范财经自媒体帐号内容发布的公告称，即日起至2021年10月26日，微信公众平台开展整治违规采编发布财经类信息行为，净化网络环境。

据悉，微信将全面落实专项整治要求，严格按照互联网新闻信息服务许可等相关要求，依法依规发布财经类信息;坚持正确价值取向，切实履行好平台主体责任，对于充当“黑嘴”、敲诈勒索、社会反映强烈的财经自媒体帐号，一经发现，平台将在第一时间进行严肃查处并封禁关停。

微信 (2)

具体将重点清理以下8类违规问题:

1、胡评妄议、歪曲解读财经方针政策、宏观经济数据，恶意唱空金融市场、唱衰中国经济等;

2、毫无立场、不加判断地转载搬运境外歪曲解读财经领域热点的报道评论等;

3、散布“小道消息”，以所谓“揭秘”、“重磅”、“独家爆料”、“知情人士称”为名进行渲染炒作，甚至造谣传谣;

4、转载合规稿源财经新闻信息时，恶意篡改、断章取义、片面曲解等“标题党”行为;

5、充当金融“黑嘴”，恶意唱空或哄抬个股价格，炒作区域楼市波动，扰乱正常市场秩序;

6、炒作负面信息对相关利益主体进行威胁恐吓、敲诈勒索，谋取非法利益;

7、炒作社会恶性事件、负面极端事件，煽动悲情、焦虑、恐慌等情绪，借以推销所谓“财商课”、各类保险产品等;

8、未严格履行身份认证程序，冒用滥用财经主管部门工作人员或专家学者等名义开办财经专栏、帐号等。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 领峰环球聚焦财经前沿，助投资者掌握最新行情动态

    随着黄金交易越来越火爆，市面上的贵金属交易平台如雨后春笋般冒出来，如何选择好平台，是投资者的首要难题。在众多黄金交易平台中，领峰环球有不少人推荐，那么，领峰环球正规吗? 领峰业务受多国金融机构监管，包括英国金融行为监管局(FCA)、巴哈马证券监察委员会(SCB)、加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)等。另外，领峰环球定期依法接受监管机构及国际顶级会计事务所审核，确保投资经营公平公正、公开透明，保障投资者权益

    互联网投资

  • 靠旅游年入1000万，旅游自媒体有什么运营套路？

    很多人会因为一篇精彩的公众号文章，好玩有趣的攻略，风景优美的视频，从而选择旅游目的地。今天给大家分享一下，旅游类自媒体的运营模式。内容形式主要有图文或短视频两种。

    旅游 自媒体 公众号

  • B站禁止未认证个人和机构发布涉投资理财等财经领域内容

    今日，上海网信办表示，股市“黑嘴”利用网络平台发布虚假性、蛊惑性信息，养粉荐股后反向操作收割散户，导致个股暴涨暴跌，严重扰乱经济秩序和社会秩序，侵害网民合法权益。

    B站 投资 理财

  • 富途星牛计划交流会：多位财经大V分享创作秘籍，拿走不谢！

    关注投资的你，喜欢看什么样的财经内容?满足一时情绪、吸引眼球的标题党，可以了解来龙去脉的经济型整合文章，还是提升认知水平的硬核干货内容?想必每个人都有自己的答案。在富途牛牛圈这样的精准投资社区，UGC（用户生产内容）也日渐成为主流，很多用户和投资者都不自觉地成为内容创作者，分享自己对投资的观点和看法。那么什么样的内容才是好内容?好的内容如何产生?2021年7月22日，“富有引力——玩转牛牛圈”富途星牛计划北京交

    富途

  • 2021全球媒体品牌价值50强榜单：微信跃居第三 虎牙首次上榜

    英国品牌评估机构“品牌金融”(BrandFinance)日前发布“2021全球媒体品牌价值50强”榜单，谷歌升至榜首，脸书退居第二，微信跃居第三，虎牙等首次上榜。

    虎牙 华纳 迪士尼

  • 什么？微信又悄悄更新了！

    在更新后的微信订阅号消息页面中，常读订阅号下方“直播中”模块的直播窗口可以折叠，以“X个订阅号”的形式展现。

    微信 微信更新 订阅号

  • 微信或支持刷手支付

    近日，微信支付正在内测全新支付功能“刷掌支付”。据悉，刷掌支付是由腾讯优图和微信支付合作推出的新支付方式，目前还处于内测阶段，用户可在刷脸支付设备上体验刷掌支付。

    微信 刷手支付 支付

  • 微信里可以开借条了

    今日，腾讯宣布腾讯电子签上线新功能“小借条”。打开微信小程序，搜索“腾讯电子签”选择“小借条”功能，确认身份信息后依次输入双方约定的各项信息，就可以生成一份规范借条发给对方确认签名。

    微信 腾讯电子签 微信借条

  • 第十届中国财经峰会CFS奖项揭晓，火眼云斩获两项大奖！

    7 月 28 日至 29 日，“第十届中国财经峰会暨 2021 全球可持续商业大会”在上海举行。火眼云荣获第十届中国财经峰会 2021 数字化转型推动力奖，火眼云创始人张陆鹏获评 2021 行业影响力人物奖。继各界奖项之后，火眼云再次迎来重量级奖项，用于表彰其在数字化转型及创新推动方面的杰出贡献。推动数字化转型发展，引领中国ABM产业生态中国财经峰会设立于 2012 年，探寻中国经济转型和发展的动力，如今已经成为中国经济领域最具影响?

    第十届中国财经峰会 火眼云

  • 海淀检察院对腾讯微信提起公益诉讼 微信团队回应

    8月7日消息，北京市海淀区人民检察院发布公告称，微信的青少年模式”不符合《未成年人保护法》，侵犯了未成年人合法权益，人民检察院可依法支持民事公益诉讼。公告表示，拟对微信提起民事公益诉讼的机关和社会组织可30日内将有关情况向海淀检察院进行书面反馈。腾讯微信团队表示，我们将认真自检自查微信青少年模式的功能，并且虚心接受用户建议以及诚恳应对民事公益诉讼。微信团队强调，我们很重视青少年的健康成长，微信将积极承

    微信 视频号 直播

  • 已删除的微信聊天记录怎么恢复？微信的“缓存区”数据很少人发现！

    已删除的微信聊天记录怎么恢复?从前车马很慢，一生只够爱一个人，现在科技越发的发达，我们的沟通成本越来越低，但是人与人之前的沟通却越来越少，有时候说不到两句，就像互删拉黑再也不联系，但是冷静下来之后，又觉得不至于，所以我们时常在删除和恢复之间较着劲，但是不是所有删除的东西都有个“最近删除”功能可以供你恢复，比如微信聊天记录。删除了微信聊天记录之后，我们可能通过自己的能力就真的恢复不了了，这时候应该怎?

    微信聊天记录

  • 微信官方提醒：收款码别借 可能被用来洗钱！

    在？帮下忙，借个收款码，用完给你发红包。”如果有人说借你的收款码套个现，还会支付你一定的报酬，这个忙你帮不帮？不 能 帮 ！微信官方提醒，轻易将收款码租借出去，可是暗藏了不小的风险，有可能会被黑产团队用来洗钱，甚至一不小心就会成为犯罪分子的帮凶！出租的收款码一旦落入黑产团伙的手中，很可能被用于线上赌博的赃款转移、网络诈骗中的引诱付款、违禁品的交易找你租借收款码的人，也许就是黑产团伙里的地推人员。微信?

    微信 电信

  • 微信恢复新用户注册

    腾讯即日起恢复微信新用户和公众号新用户的注册。

    微信 用户注册

  • 基于微信客服的「智齿微客」产品正式上线！智齿×企业微信8月11日联合发布

    基于微信的客户联络、私域运营，当属今年最热。「微信客服」的上线，让这一趋势更加白热化。基于微信客服，智齿科技x企业微信的融合新产品——智齿微客，正式上线！智齿微客，是客户联络领域，首款落地微信客服的融合产品。它将帮助企业建立最便捷的客户联络窗口，实现更短的私域路径。2021 年8 月11 日，智齿科技与企业微信举办联合发布会，宣布产品正式亮相。企业微信生态总监Sediya表示：微信客服可以实现商家在微信生态各个场?

    微信客服

  • 领跑居家安全，创米科技荣膺CFS第十届财经峰会2021杰出品牌形象奖

    数字经济时代已呼啸而来。企业作为创新的主体，如何进一步提升创新能力，打造数字经济新优势?面对新命题，CFS第十届财经峰会暨2021可持续商业大会于7月28-29日在上海举行，主题为“增长”。创米科技和来自商界、政界、学界等领域的代表齐聚峰会，分享发展新机遇，探寻新的增长动能和发展新路径。峰会现场，组委会公布了“2021杰出品牌形象奖”重要榜单，创米科技荣膺在列，与海信厨卫、联想图像、暴龙眼镜、三一集团等知名企业一起

    创米科技

  • 快手电商燃动之夜携手央视财经直播带货 3小时成交超3000万

    7月29日，快手电商联合央视财经共同发起“燃动之夜”直播带货活动，央视Boys撒贝宁、朱广权，游泳世界冠军“洪荒少女”傅园慧以及快手主播蛋蛋，共同带来国产超值好物和海量1元购福利，在轻松活泼的氛围里直播活动以超3000万销售额完美收官，超过5980万人收看了本场直播，互动数量突破1200万。这是央视财经首次与快手电商合作带货直播，也是傅园慧的首次直播带货。活动在撒贝宁和朱广权吹着小喇叭中欢乐开启，并在央视财经客户端及

    快手电商

  • 让我们深入讨论一下微信视频号的现状

    在所有主流短视频（含中视频）平台当中，微信视频号是我见过市场意见最不一致、乐观和悲观双方立场差距最大的，没有之一。简而言之: 乐观者认为，视频号已经成为了一个非常主流的视频平台，而且还在不断扩张。它不仅是腾讯手里最新的一张好牌，也是当前互联网视频领域最重要的新趋势，值得所有人认真研究。

    微信 视频号 短视频

  • 企业微信更新了！别人再也抢不走你的客户！

    8月18日，企业微信再次发布版本更新，升级企业微信至3.1.12版本即可体验。本次版本更新中，基于客户群的功能有了较大的开放与更新，客户联系、OA办公功能也有部分更新。

    企业微信 微信更新 企业客户

  • 升级完成！腾讯恢复微信新用户注册

    7月27日，腾讯微信团队发布消息称，根据相关法律法规，正在进行安全技术升级，期间暂停微信个人账号及公众号帐号新用户注册。升级预计8月初完成，升级完成后将恢复注册。经测试，目前微信已经恢复新用户注册。值得注意的是，7月21日，微信安全中心微信公众号发布消息，微信平台一直致力于为用户提供绿色、健康的生态环境。根据国家网信办清朗暑期未成年人网络环境整治”专项工作的统一部署，进一步优化用户网络体验，维护青少年身?

    微信 公众号 腾讯

  • 微信：不要轻易出借收款码 或被黑产团伙用于洗钱

    就在刚刚，微信官方提醒用户，遇到“借收款码套现，支付报酬”的情况，千万不要轻易将收款码租借出去，可是暗藏了不小的风险，甚至一不小心就会成为犯罪分子的帮凶。

    微信 黑产 微信支付
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM