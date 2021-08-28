微信打击“黑嘴”财经自媒体帐号 规范内容发布

站长之家（ChinaZ.com）8月28日 消息:今日，微信官方发布了进一步规范财经类自媒体帐号内容发布的公告称，即日起至2021年10月26日，微信公众平台开展整治违规采编发布财经类信息行为，净化网络环境。
据悉，微信将全面落实专项整治要求，严格按照互联网新闻信息服务许可等相关要求，依法依规发布财经类信息;坚持正确价值取向，切实履行好平台主体责任，对于充当“黑嘴”、敲诈勒索、社会反映强烈的财经自媒体帐号，一经发现，平台将在第一时间进行严肃查处并封禁关停。
具体将重点清理以下8类违规问题:
1、胡评妄议、歪曲解读财经方针政策、宏观经济数据，恶意唱空金融市场、唱衰中国经济等;
2、毫无立场、不加判断地转载搬运境外歪曲解读财经领域热点的报道评论等;
3、散布“小道消息”，以所谓“揭秘”、“重磅”、“独家爆料”、“知情人士称”为名进行渲染炒作，甚至造谣传谣;
4、转载合规稿源财经新闻信息时，恶意篡改、断章取义、片面曲解等“标题党”行为;
5、充当金融“黑嘴”，恶意唱空或哄抬个股价格，炒作区域楼市波动，扰乱正常市场秩序;
6、炒作负面信息对相关利益主体进行威胁恐吓、敲诈勒索，谋取非法利益;
7、炒作社会恶性事件、负面极端事件，煽动悲情、焦虑、恐慌等情绪，借以推销所谓“财商课”、各类保险产品等;
8、未严格履行身份认证程序，冒用滥用财经主管部门工作人员或专家学者等名义开办财经专栏、帐号等。