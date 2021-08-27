CNNIC报告：我国网站数量达422万个 APP数量302万款

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CNNIC报告：我国网站数量达422万个 APP数量302万款

2021-08-27 11:00 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月27日 消息:今日，中国互联网络信息中心.CNNIC）今天发布了第48次《中国互联网络发展状况统计报告》，报告还公布了目前我国网站和APP数量。

网站数量

根据报告，截至2021年6月，我国网站数量为422万个，较2020年12月下降4.7%。其中，“.CN”下网站数量为261万个，较2020年12月下降11.5%。

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报告还显示，2021年上半年，政务服务“一网通办”与城市运行“一网统管”两张网加速构建，为电子政务提供有力支撑。截至2021年7月，我国正在运行的政府网站数为14537个，其中国务院部门及其内设、垂直管理机构政府网站数为889个，省级政府网站数1665个18。

APP数量

截至2021年6月，我国国内市场上监测到的 APP 数量为302万款，较2020年12月减少43万款，下降12.5%。

QQ截图20210827104729.jpg

其中，移动应用规模居前四位的 APP 分类占比达58.2%。其中，游戏类APP 数量继续领先，达72.9万款，占全部 APP 比重为24.1%。日常工具类、电子商务类和社交通讯类 APP 数量分别达46.5万、29.5万和27.1万款，分列移动应用规模第二至四位，占全部 APP 比重分别为15.4%、9.8%和9.0%。

注:网站:指域名注册者在中国境内的网站，网站数量不包含“.EDU.CN”下网站。

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