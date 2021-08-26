小米发布2021年二季度财报；宁德时代上半年净利44.8亿元；蜜雪冰城回应赴港IPO传闻

小米发布2021年二季度财报
昨日，小米公布了2021年第二季度财报，财报显示，该季度小米总营收877.9亿元，同比增长64%。净利润82.7亿元，同比增长83.9%。上半年，小米营收1647亿元，同比增长59.5%;净利润160.6亿元，同比增长141.3。
其中，二季度，小米智能手机收入达591亿元，同比增长86.8%;全球智能手机出货量达到5290万部，同比增长86.8%。全球智能手机出货量排名首次晋升第二位，市占率达到16.7%;在中国大陆，智能手机出货量排名第三，市占率达到16.8%。
此外，IoT与生活消费产品业务收入207亿元，同比增长35.9%。互联网服务收入达70亿元，同比增长19.1%。广告业务45亿元，同比增长46.2%。游戏收入9亿元，同比下降10.7%。其他增值服务收入达16亿元，同比下降10.3%。
用户数方面，2021年6月，MIUI月活跃用户数4.54亿，同比增长32.1%。连接IoT设备达到3.75亿台。“小爱同学”月活跃用户数达到1.02亿。
宁德时代上半年净利44.8亿元
昨日晚间，宁德时代公布半年报称，上半年实现营收440.75亿元，同比增134.07%;净利润44.8亿元，同比增长131.45%。其中，动力电池系统销售收入为304.51亿元，同比增长125.94%;储能系统销售收入46.93亿元，同比增长727.36%;锂电池材料销售收入为49.86亿元，同比增长303.89%。
此外，财报还称，高瓴资本减持近800万股，持股由2.27%降至1.92%。
蜜雪冰城回应赴港IPO传闻
昨日，有消息称，新茶饮品牌蜜雪冰城考虑最早于2022年在香港上市，或融资2-5亿美元。
对此，蜜雪冰城回应称，目前没有明确上市计划。
今年1月，蜜雪冰城完成20亿元的首轮融资，龙珠资本、高瓴资本联合领投。融资完成后，蜜雪冰城估值约200亿元。
此外，还有消息称，蜜雪冰城计划在A股上市，预计年内完成上市流程。