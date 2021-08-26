小米发布2021年二季度财报；宁德时代上半年净利44.8亿元；蜜雪冰城回应赴港IPO传闻

有报道称，新式茶饮连锁品牌蜜雪冰城正考虑最早2022年在香港进行首次公开募股(IPO)，同时不排除在内地上市的可能。据称，蜜雪冰城已与顾问就IPO事宜进行了初步讨论，计划筹集2-5亿美元。对此有媒体向蜜雪冰城求证，其品牌部直接否认了上述说法，表示完全没有，目前确实没有明确上市计划”。蜜雪冰城的一位工作人员表示：问了公司一圈人，我们也不清楚这个信息是从哪来的。”蜜雪冰城1997年诞生于河南郑州大学周边，凭借接地气的套?