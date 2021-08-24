微博整治饭圈谩骂互撕等乱象：赵丽颖工作室被禁言15天

站长之家（ChinaZ.com）8月24日 消息:自今年6月中央网信办决定开展“清朗·‘饭圈’乱象整治专项行动”之后，微博也加强了对饭圈乱象的整治。

继赵丽颖粉群遭大规模禁言，赵丽颖工作室微博也被禁言15天。微博管理员官方发布公称告，对艺人赵丽颖所在工作室的微博@赵丽颖工作室予以禁言15天处理。

微博官方指出，近日，赵丽颖明星粉丝群体在网络上拉踩引战、宣扬抵制，拒绝经纪公司正向引导，恶意组织召集网民发动围攻、寻衅滋事。

微博重申，对于饭圈互撕行为坚决采取零容忍”态度，特别是在今年清朗”系列专项行动期间，重拳治理饭圈谩骂互撕、挑动对立、刷量控评、网络暴力等不良行为和现象。

截至目前，微博对涉及明星赵丽颖一方的新增清理内容633条，处置用户175个，永久禁言140个。涉及明星王某某一方的新增清理内容679条，处置用户75个，永久禁言60个，其他账号为周期禁言。因其管理失位，造成发声引导不及时，站方决定对明星赵某某工作室采取禁言15天的处罚措施。

微博强调，坚决不允许营销号发布煽风点火、引战的内容，而上述事件发生在站方多次约谈经纪公司及MCN机构之后，更反映出相关公司对传达规则和内容的严重漠视，对此站方将依照《微博社区公约》持续对失责各方作出严厉处罚。

除此之外，赵丽颖粉群也被大规模禁言，其中包括有259万粉丝的“赵丽颖全球粉丝后援会”，234万粉丝的“赵丽颖微吧”，拥有200万粉丝的赵丽颖超话粉丝大咖“胖颖飞刀”等。