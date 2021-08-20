腾讯申请微博商标被驳回

站长之家（ChinaZ.com）8月20日 消息:不久前，腾讯曾申请注册了多个“微博”商标，当时一度被认为，这或将是腾讯重启微博业务的信号。
不过就在近日，据天眼查App显示，腾讯科技（深圳）有限公司于2020年8月申请注册的多个“微博”商标状态变更为“驳回复审中”。
资料显示，腾讯微博成立于2010年4月1日，用户可以通过网页、手机、QQ客户端、QQ空间以及电子邮箱等途径使用腾讯微博。
去年9月，腾讯微博宣布由于业务调整，停止服务和运营。
站长之家（ChinaZ.com）8月20日 消息:不久前，腾讯曾申请注册了多个“微博”商标，当时一度被认为，这或将是腾讯重启微博业务的信号。
不过就在近日，据天眼查App显示，腾讯科技（深圳）有限公司于2020年8月申请注册的多个“微博”商标状态变更为“驳回复审中”。
资料显示，腾讯微博成立于2010年4月1日，用户可以通过网页、手机、QQ客户端、QQ空间以及电子邮箱等途径使用腾讯微博。
去年9月，腾讯微博宣布由于业务调整，停止服务和运营。
天眼查显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司于2020年8月申请注册的多个微博”商标状态变更为驳回复审中”，商标国际分类包括通讯服务、教育娱乐、网站服务等。值得一提的是，今年7月，腾讯再次申请注册微博”商标，当前该商标状态为等待实质审查”。腾讯微博于2010年4月1日开启小规模内测，同年5月开放用户邀请注册，比新浪微博晚了大半年。不过得益于QQ社交链，腾讯微博起势很快，仅10个月注册用户突破一亿大关，比新浪微博要早?
7月5日，腾讯游戏上线了“零点巡航”功能，该功能对夜间游戏超过一定时长、实名为成年人的帐号进行人脸重点筛查。凡是拒绝或未通过人脸验证的，将被当成未成年人，纳入腾讯游戏健康系统的防沉迷监管并踢下线。
7月22日晚间，微博CEO王高飞吐槽腾讯游戏零点巡航功能。据悉，腾讯开发此功能旨在针对性解决未成年人冒用成年人身份在夜间偷玩游戏的问题。具体来说，腾讯会对夜间游戏超过一定时长、实名为成年人的帐号，将进行人脸重点筛查。凡是拒绝或未通过人脸验证的，将被当成未成年人，纳入腾讯游戏健康系统的防沉迷监管并踢下线。该功能上线后被微博CEO王高飞吐槽为破功能”，王高飞称自家娃玩了10分钟就被踢出来了”。对此，腾讯成长守护?
7月31日，警方通报吴亦凡涉嫌强奸罪当晚，部分平台网友出现了极端言论，如为偶像劫狱”探监”，甚至有粉丝组织救援群”，进行所谓集体营救”活动，触及法律底线。对此，各大互联网平台纷纷发布整治饭圈乱象公告，重点打击诱导未成年人无底线追星、极端言论等行为。微博方面公告称，通报吴亦凡涉案信息以来，引发全网高度关注，微博立即对相关信息进行了排查治理，关闭错误导向超话108个，解散违规群组789个，坚决遏制非理性行为，?
今年315晚会上，人脸识别滥用被广泛关注，甚至许多人对此表示十分反感、抗拒，在未经得同意情况下被窃取了人脸信息，也让这一技术备受质疑。对此，今天（7月28日）最高人民法院发布司法解释，对人脸识别进行规范。其中提到处理未成年人人脸信息 须征得监护人的单独同意”，微博CEO@来去之间 在第一时间转发并@腾讯成长守护平台，似乎在点名腾讯方面因遵守这项制度。对此，腾讯成长守护平台官微也在第一时间进行了回应，官方表示其?
微博最近新出了一个功能——微博情绪，很多朋友还不清楚这个微博情绪到底在哪查看，下面就来为大家分享一下。
昨日，微博宣布上线“个人主页限制互动警示模块”功能。具体来说，若某一账号被多名（≥3名）博主删除评论并拉黑，则该账号将在个人主页显示“该用户被X名博主限制互动”
今天，微博话题郭采洁抽中自己签名照”引网友热议。据悉，前段时间腾讯音乐浪潮榜官方微博举行了一次抽奖活动，活动奖品是郭采洁亲笔签名照”。今天腾讯音乐浪潮榜公布了微博抽奖结果，幸运儿是郭采洁。对于这样的抽奖结果，网友纷纷留言：郭采洁：拿来吧你”、恭喜郭采洁获得郭采洁签名照一张”。也有网友对微博抽奖平台的操作感到疑惑。值得注意的是，这不是郭采洁第一次中奖。之前郭采洁也曾参与过微博抽奖活动，而且成为了那次
昨日，微博宣布，为营造健康兴趣讨论氛围，共建和谐社区，超话社区下线“积分助力”机制。据悉，在超话社区，用户可以通过做任务获得积分，并为喜欢的偶像打榜。
刚刚有网友发现微博热搜点进去无法显示内容，凤凰网科技实测发现，截止发稿点击任意一个热搜，都无法显示相关内容。
据悉在饭圈的世界中，一位粉丝要成为所谓的“大粉”、“粉头”，要么是为偶像花钱，要么就是有能力组织“轮博女工”做数据。在拨开萦绕饭圈周围的这层迷雾，微博将“明星势力榜榜单中的名次代表偶像知名度”，包装成一种“观念”来促使粉丝消费，无疑也成为了饭圈经济的核心，甚至“轮博不一定有用，但是不轮一定糊”更是成为饭圈粉丝普遍的看法，而这也是微博作为社会化媒体潜移默化的一个结果。
8 月18 日，腾讯正式对外发布2021 年第二季度财报，腾讯“金融科技及企业服务”Q2 收入419 亿元，同比增长40%。财报显示，本季度，腾讯进一步打通了企业微信、腾讯会议及腾讯文档等通信与效率办公SaaS工具，以支持企业客户内部及其与外部用户有更好的协作。当前，作为企业降本增效的重要手段，SaaS服务在助力企业数字化转型进程中扮演着至关重要的租用，而疫情也一定程度上催生了企业对SaaS需求的爆发式增长。《2021 中国SaaS市场?
周二新华社旗下《经济参考报》发文将电子游戏比作“精神鸦片”，致使国内游戏股大跌。其中腾讯单日跌去6.11%，当日收盘价为446港元，逼近年内低点。事实上今年2月腾讯股价达到历史高点的773.4港元后持续下跌，目前较高点已经下跌了超过40%。
微博社区管理官方微博发布公告称，为倡导粉丝理智追星，履行企业主体责任，微博决定下线“明星势力榜”。
今天，微博上线了新表情“苦涩”，引发了一波“苦涩”潮。在相关微博的评论区，网友们排队发起了“苦涩”表情。
据中国互联网信息中心官网，腾讯公司今年陆续开通解析了“QQ.中国”与“腾讯.中国”两个域名。其中，“QQ.中国”解析到腾讯网，“腾讯.中国”解析到腾讯官网，这意味着网名以后访问腾讯官方只需输入中文即可访问，无需切换英文输入域名。
近日，腾讯陆续开通解析了“QQ.中国”和“腾讯.中国”两个域名，其中“QQ.中国”解析到腾讯网，“腾讯.中国”解析到腾讯官网。用户在浏览器地址栏中输入“QQ.中国”和“腾讯.中国”，便可快速访问。
腾讯对因为微信青少年模式不符合相关规定问被北京海淀区人民检察院起诉一事回应称，会认真自检自查，虚心接受建议。8月6日晚，北京市海淀区人民检察院发布对腾讯公司提起民事公益诉讼的公告。公告称，本院在履行职责中发现，深圳市腾讯计算机系统有限公司的微信产品青少年模式”不符合《中华人民共和国未成年人保护法》相关规定，侵犯未成年人合法权益，涉及公共利益。据了解，微信青少年模式”于2020年10月上线，用户可以在我-设?
日前，@平安北京朝阳 官方发布消息表示：2021年8月16日，北京市朝阳区人民检察院经依法审查，对犯罪嫌疑人吴某犯，以涉嫌强奸罪批准逮捕。作为前娱乐圈的顶流，从原本的风光无限，到如今的锒铛入狱，只不过在一瞬间，也让众人更加敬畏法律的尊严。看到吴亦凡被批捕后，整个事件的关键人物，都美竹，也在第一时间点赞了官媒的消息，并且直接来到了粉丝群，感谢朝阳公安，感谢所有的网友。而且，都美竹清空相关微博，准备迎接新的开?
6月以来的“清朗·饭圈乱象整治”行动终于迎来了一个实质性的大动作，就在今天下午（8月6日），微博宣布下线自己最重要的娱乐榜单之一——“明星势力榜”。
凤凰网科技讯 8月22日消息，网传十荟团员工在社交平台报料称，自己被公司突然遣散、被威胁签主动离职、不按劳动法进行赔偿。截至发稿，十荟团尚未..
电梯遇险，对于成年人来说尚且心有余悸，何况仅有5岁的小女孩。据媒体报道，日前在湖北天门，5岁女童独乘电梯时遇困。不同于我们想象中小孩遇到险..
日前的架构日活动上，Intel放出大量干货，尤其是公布了Alder Lake 12代酷睿的技术、架构细节，大小核的设计终于揭开当然官方称之为性能核、能效核..
据中新闻今天下午报道，8 月 22 日，林文钦家属向中新网提供了蔚来涉嫌帮助毁灭伪造证据案件的警方受理回执。林文钦案代理律师林丽鸿也表示:“家属..
7月6日，华为举行新品发布会，正式发布华为MatePad 11平板电脑，售价2499元起。今日，据数码博主@菊厂影业Fans 爆料，新版华为MatePad 11即将上市..
三星新型折叠手机的预购已经在美国、英国和欧洲开始，下周将在印度开始。上周的民意调查显示，许多人将点击"预订"按钮，这将使销售的第一周成为一..
岁月如梭，悄然间，Windows XP系统迎来了20周年纪念。据悉，Windows XP发布于2001年8月24日，先行面向OEM制造商提供，随后面向普通消费者，并于当..
今天下午，顺丰控股发布公告，2021年上半年营业收入883. 44 亿元，同比增长24.2%；净利润7. 6 亿元，同比减少79.8%；基本每股收益0. 17 元。..
12代酷睿的秘密越来越少，随着发布时间的临近，相关型号的出镜”频率也越来越高。经查，PugetBenchmark官网出现了一台搭载酷睿i9-12900K处理器的平..
小米的用户群中有很多人抱怨小米最近的一些手机及其接近传感器。而且该公司似乎已经听取了意见，并制定了解决这些问题的计划问题的确切根源尚未确..
【TechWeb】8月22日消息，8月14日，美一好公司创始人林文钦驾驶蔚来ES8启用自动驾驶功能（NOP领航状态）后发生车祸离世一事，引发网络对于“车企过..
在8月20日举行的特斯拉AI日上，特斯拉展示了两样新品，包括Dojo超级计算机D1芯片，以及特斯拉机器人。特斯拉CEO埃隆马斯克表示，这个人形机器人计..
【TechWeb】8月22日消息，在特斯拉AI日上，特斯拉发布仿生机器人TeslaBot，目前这款机器人还在研发阶段，CEO埃隆?马斯克表示，将在明年推出原型机..
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虽然《原神》也有PC端，但移动端才是主流，可惜的是手游的分辨率也就是720p级别的，画质差强人意。即将推出的《原神》2.1版会升级1080p画质，华为..
8月20日，中国电信在上海证券交易所上市，发行价格为4.53元/股，收盘报收于6.11元/股，开盘首日股价收涨34.88%，全天成交总额201.06亿元，居当日A..
行车记录仪最重要的功能，除了录制清晰之外，还要有自动紧急保存功能，毕竟配备记录仪，就是为了在出现事故时，还原当时的紧急情况。要是这样的紧..
前不久，大量米粉反馈称，收到MIUI内测开发组的通知，以未完成上周内测考核”为由，取消该项目内测资格。针对大量用户被踢出MIUI内测一事，小米社..
作为一年一度涵盖游戏、动漫、互联网影视等数字娱乐多领域的行业峰会，每年的ChinaJoy都可以吸引不少人的眼光。2021年7月30日，西部数据公司再次携..
8 月 18 日，深交所创业板发行上市审核信息公开网站显示，比亚迪半导体的审核状态变更为“中止审核”，原因是因律师北京市天元律师事务所被中国证..