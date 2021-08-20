腾讯申请微博商标被驳回

站长之家（ChinaZ.com）8月20日 消息:不久前，腾讯曾申请注册了多个“微博”商标，当时一度被认为，这或将是腾讯重启微博业务的信号。

不过就在近日，据天眼查App显示，腾讯科技（深圳）有限公司于2020年8月申请注册的多个“微博”商标状态变更为“驳回复审中”。

资料显示，腾讯微博成立于2010年4月1日，用户可以通过网页、手机、QQ客户端、QQ空间以及电子邮箱等途径使用腾讯微博。

去年9月，腾讯微博宣布由于业务调整，停止服务和运营。