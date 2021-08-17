一张图看懂 | 2021年美国哪个州科技工作者薪酬最高？

站长之家（ChinaZ.com）:尽管全球疫情引发了经济动荡，美国的科技行业经历了快速增长。去年，美国科技岗位总数增加了6万个。

数据显示，美国科技工作者的平均工资比平均工资高出61%左右。其中一些科技工作者收入还会更高，这取决于他们居住的地方。

下面这张由business.org发布的图表使用了来自美国劳工统计局（BLS）的数据，突出显示了每个州的科技业平均年薪与其他职业的平均年薪的对比。

2021年美国各州科技工作者薪酬排行榜

据悉，华盛顿和加州的平均工资最高，主要是因为这些地区的工作密度高。

当谈到科技行业的薪酬与平均薪酬的差距时，阿拉巴马州位居榜首，该州科技行业的平均薪酬比该州其他行业高出85%。

哥伦比亚特区的科技业和其他行业行业的薪资差距最小。该地区的平均年薪为95，330美元，是美国其他职业中最高的，科技工作者的收入仍高出20%。

科技工作者薪水排名前10大都市区

在技术薪酬差异方面，排名前10位的都市中有两个位于华盛顿州，而三个位于加利福尼亚州。下图显示了该地区平均工资与科技工作平均工资之间差异最大的都市。

美国薪酬最高的技术岗位

当然，地点并不是影响薪水的唯一因素——工作类型也很重要。以下是按工作类型组织的美国技术人员工资:

这项分析着眼于计算机科学和数学领域的工作，精算师是平均收入最高的专业人士。精算师更倾向于数学和金融方面，与科技相关的更常见高薪岗位还有:软件开发人员、计算机网络架构师、信息安全分析师、数据科学家、计算机程序员、网络开发人员、计算机系统分析师等等。

站长之家注:图标数据来自visualcapitalist。