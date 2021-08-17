民政部关停第五批 13 家非法社会组织网站及新媒体账号

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民政部关停第五批 13 家非法社会组织网站及新媒体账号

2021-08-17 15:08 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月17日消息:据「中国社会组织动态」政务微信消息，近日民政部、中央网信办、工业和信息化部深入贯彻落实党中央决策部署，持续发力，精准打击，依法关停了2021年第五批13家非法社会组织网站及其新媒体账号，清除了有关关联网页。

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自今年3月20日进一步打击整治非法社会组织专项行动以来，民政部会同有关部门，依据《中华人民共和国网络安全法》《互联网信息服务管理办法》等有关法律法规，对已取缔的非法社会组织的网站进行排查，分批次关停了43家仍在运营的非法社会组织网站及其开办的微信、微博等新媒体账号，进一步夯实了线下打击整治成果，巩固了线上线下治理闭环。

此次的关停涉及全国乡镇长联谊会、全国名人书画艺术界联合会、全国政府法律服务联盟、中国保健营养理事会、中国区块链应用研究中心等13家已被取缔的非法社会组织。

据介绍，全国社会组织的登记信息可通过中国社会组织政务服务平台（www.chinanpo.gov.cn）、中国社会组织动态政务微信(微信号:chinanpogov)等渠道在线查询。

2021年第五批被关停网站的13家非法社会组织名单：

1.全国乡镇长联谊会

2.全国名人书画艺术界联合会

3.全国政府法律服务联盟

4.全国高等学校国防教育联盟

5.全国健康养殖工作委员会

6.全国生态建设委员会健康安全战略委员会

7.中国保健营养理事会

8.中国区块链应用研究中心

9.中国恒天会跆拳道教育馆

10.中国功能农业发展联盟

11.中国富硒产业发展联盟

12.中国清洁行业服务企业国家等级资质评定中心

13.清洗行业技术能力鉴定指导中心

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