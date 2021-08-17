民政部关停第五批 13 家非法社会组织网站及新媒体账号

区块链行业的爆发增长离不开技术的飞速进步，并且区块链的持续向前推动也为自身赢得了更多落地出圈的机会，在 2021 年的上半年中NFT作为区块链行业的头号「金字招牌」敲开了普罗大众对于区块链的成见与壁垒，以其独特的性质和新颖的玩法让大众对区块链晦涩难懂的概念变得简单，降低了入场的门槛。在传统主流IP的加持下，包括体育、影视和音乐等优质原创作品的积累，为NFT的供方提供了丰富的可交易资产。以加密资产为交易媒介，带来