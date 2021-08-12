TikTok Shop正在英国测试 抖音海外版加速发展电商

站长之家（ChinaZ.com）8月12日 消息:随着社交媒体纷纷集成电子商务系统，抖音海外版TikTok也开始加速发展电商业务。

据彭博社报道，日前，TikTok正在英国测试TikTok Shop，通过与沃尔玛和Shopify合作，允许创作者和品牌通过该应用程序直接向用户销售他们的产品和服务。

早在今年5月，TikTok就开始着重打造直播功能，为后续的直播带货做好铺垫。

目前，TikTok Shop已在印度尼西亚和欧洲进行测试，仅对入驻商家收取5%的佣金，不额外收取支付手续费。