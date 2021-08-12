TikTok Shop正在英国测试 抖音海外版加速发展电商

站长之家（ChinaZ.com）8月12日 消息:随着社交媒体纷纷集成电子商务系统，抖音海外版TikTok也开始加速发展电商业务。
据彭博社报道，日前，TikTok正在英国测试TikTok Shop，通过与沃尔玛和Shopify合作，允许创作者和品牌通过该应用程序直接向用户销售他们的产品和服务。
早在今年5月，TikTok就开始着重打造直播功能，为后续的直播带货做好铺垫。
目前，TikTok Shop已在印度尼西亚和欧洲进行测试，仅对入驻商家收取5%的佣金，不额外收取支付手续费。
站长之家（ChinaZ.com）8月12日 消息:随着社交媒体纷纷集成电子商务系统，抖音海外版TikTok也开始加速发展电商业务。
据彭博社报道，日前，TikTok正在英国测试TikTok Shop，通过与沃尔玛和Shopify合作，允许创作者和品牌通过该应用程序直接向用户销售他们的产品和服务。
早在今年5月，TikTok就开始着重打造直播功能，为后续的直播带货做好铺垫。
目前，TikTok Shop已在印度尼西亚和欧洲进行测试，仅对入驻商家收取5%的佣金，不额外收取支付手续费。
2020年，对于字节跳动旗下TikTok和抖音来说，是不平凡的一年。尽管在下载量最大的印度市场被要求下架，TikTok和抖音在其他市场却保持高速增长。Sensor Tower 商店情报数据显示，TikTok和抖音在全球 App Store 和 Google Play 总下载量已经突破30亿次，成为首款非Facebook系达成此成就的应用。说明:数据不包括中国及其他地区第三方安卓渠道。
有媒体报道称，快手通知称，将于8月份关闭 TikTok 竞争对手 Zynn 应用。根据通知，Zynn在宣布关闭后的45天宽限期之后，将删除所有用户数据。
据外媒报道，TikTok今日早上宣布将扩展TikTok LIVE平台上面的功能，该平台目前允许创作者在回应观众评论和问题的同时直播给粉丝并接受虚拟礼物。现在，LIVE体验将为创作者提供一些新功能从而使其比如Instagram LIVE等平台更具竞争力。新功能包括跟他人一起直播、主持问答活动、得到改进的关键词过滤等等。针对观看者，TikTok则增加了新的发现和观看工具及其他变化。在今日宣布之前，该公司最近有通过社交媒体向创作者们透露了一些L
据报道，2020年统计数据显示，TikTok下载量超过Facebook，位列全球第一。这也是2018年此项调查进行以来，TikTok首次位列全球下载量榜首。
凤凰网科技讯 7月28日晚间消息，在短视频应用TikTok上，奥运健儿们随手拍摄参赛的台前幕后，通过短视频弥补了体育迷们未能到场的遗憾。目前，TikTok上本届奥运会相关话题浏览量已经过亿，#TokyoOlympics话题下视频播放量已达2.6亿。据了解，早在东京奥运会开幕前，参赛选手们就已经在TikTok上揭秘比赛之外的幕后点滴，例如选手们在床上蹦跳的视频最早在TikTok上走红。在一条视频中，阿根廷篮球队队员Fran Caffaro和Tayavek Gallizz
据国外媒体报道，TikTok新任首席执行官周受资准备豪掷8600万新币(约合4.1亿人民币)在新加坡购买一套洋房。
根据Sensor Tower的数据，抖音以及海外版的TikTok已成为第一个在 iOS和安卓两大系统，在全球范围内下载量达到30亿次的非Facebook 应用程序。
近日，美国航空公司（American Airline）与TikTok宣布一项合作，为乘客提供机上免费刷TikTok 短视频服务。
YouTube Shorts最初在少数几个国家推出，现在正向全球推广，其数量已超过100个。YouTube Shorts已经存在一段时间了，它是TikTok的直接竞争对手。你可以在这里录制同样的垂直风格的视频格式，其长度较短，旨在抓住用户的快速参与。这项服务目前仍处于测试阶段，但YouTube正在向100多个国家提供这项服务，而最初在包括美国和英国在内的约26个国家提供。TikTok已经存在了相当长的时间，许多社交媒体都在尝试模仿它的成功之处。现在You
荷兰数据保护局（DPA）已经决定对TikTok进行巨额罚款，因为它不符合某些规定的准则。该视频分享平台被发现违反了欧盟《一般数据保护条例》（GDPR）第12（1）条中的规定，因此被罚款75万欧元。TikTok被发现只向其荷兰用户提供了英文的应用程序的隐私和使用政策，而不是提供荷兰语版本。这违反了GDPR第12(1)条，该条要求公司以 "简明、透明、可理解和容易获取"的方式传达信息。荷兰DPA认为ByteDance公司 "未能充分解释该应用程序如何
公布2021年6月全球热门移动应用下载量Top 10，抖音及其海外版TikTok以超过6500万下载量蝉联全球移动应用（非游戏）下载榜冠军，在App Store和Google Play上的全球安装量已超过30亿次。
在发给外媒 The Verge 的一份声明中，TikTok 发言人确认正在测试名为“TikTok Stories”的新功能。该功能类似于 Instagram 或者 Snapchat 等应用中的故事功能。Stories 出现在滑动的侧边栏中，点击之后你可以看到你在 TikTok 上已关注用户发布的故事，这些故事在 24 小时之后就会消失。其他用户也能对你的故事作出反应和评论。就像在Instagram和其他平台上一样，你也能够点击用户的个人资料图片来加载故事。TikTok 将应用程序中的?
在全球APP下载量上，美国互联网巨头Facbook的APP一直位列第一，现在已经被抖音海外版TikTok超越，这还是三年来的首次。日经新闻报道称，在2020年全球APP下载量的统计中，上一次位列第四的TikTok在2020年高居第一，这还是2018年开始统计以来的第一次。此前的第一是Facebook Messenger，2020年滑落到第五，不过Facebook APP依然位列第二，Whatsapp位列第三，第四是Instagram。再往后就是Sanpchat、Telegram、Likee、Pinterest及Twitt
本周二，苹果在 TikTok 上发布了一段宣传 iPad 和 Apple Pencil 的短视频。在这段短视频中邀请了著名女明星 Olivia Rodrigo 出演，她使用 iPad、Apple Pencil 和图形编辑应用 Procreate 来绘制动画面部，以配合 Rodrigo 的单曲《Brutal》。同一天，Olivia Rodrigo 也在个人社交媒体账号上发布了这段视频。在苹果的 TikTok 平台账号上，此前已经邀请了数字艺术家和影响者Braedon OBrien、Designical 和 Fiona Viaje（fiona_art）来?
几天前，法国安全研究人员 Gilles Lionel 披露了一种新式 NTLM 中继攻击。若得逞，黑客将接管域控制器或其它 Windows 服务器。随着 PetitPotam 概念验证代码的披露，这也成为了困扰企业网络管理员的一个新安全问题。具体说来是，该漏洞利用了微软加密文件系统远程协议（简称 EFSRPC），以强制设备（包括域控制器）向恶意的远程 NTLM 中继进行身份验证。基于此，攻击者便可窃取哈希证书，并获得假定设备的实际身份与特权。庆幸的是?
上周五，Automattic宣布Pocket Casts将加入WordPress的母公司。Pocket Casts是一款功能齐全的播客收听应用程序，已经存在多年作为Automatic的一部分，Pocket Casts将继续为您提供欣赏喜爱的播客（或查找新内容）所需的功能。我们将探索与WordPress.com和Pocket Cast建立深度集成，使播客的分发和收听更容易。我们很高兴能够继续为用户提供多种方式来讲述和参与重要的故事。在automatic下，Pocket Casts似乎将继续独立运行。联合创?
千呼万唤始出来!「全新UI视觉」、「全场景交互体验」的数据分析平台——Stratifyd 于今日正式升级啦!无论您是数据发烧友还是开发人员，丰富的可视化效果、强化的分析功能和人性化的流程设计都会让您眼前一亮。 Stratifyd 新版本具体有哪些新变化呢?下面小编来给您划重点。 一、新UI，新视野 无论是时尚圈，还是科技界，设计永远都在追求最潮流、最前沿。近年来科技界正在盛行一种“以简致胜”的风格。这种“简”不仅代表使用上的简
联想今日宣布了新一代入门级台式工作站产品线，为 ThinkStation P350 家族带来了标准塔式、小型（SSF）、以及微型（Tiny）的丰富选项。三条衍生产品线均在技术层面迎来了重大升级，通过引入对 PCIe 4.0 的支持，其能够更快地访问尖端存储装置、以及增强的专业图形加速卡。无论你身处工程、建筑、金融，还是 STEM、高等教育 / 医疗行业，新一代 ThinkStation P350 台式工作站产品线都可充分满足灵活、多变、以及 ISV 认证等要求。其
上周，一个名为 @3dfxofficial 的未认证账号，在 Twitter 放出了将于本周四发布大新闻的预告，许多人猜测3dfx Interactive 即将在20年后重返 GPU 市场。今天，该账号又披露了后续消息，宣称其已被旧金山投资公司 Jansen Products 给收购，并将于本周大举卷土重来。作为曾经的 GPU 霸主，熟悉显卡市场发展的朋友们，一定不会对3dfx Interactive 的 Voodoo 系列感到陌生。遗憾的是，在瞬息万变的科技行业，3dfx Interactive 因未能及
早在今年 3 月份，就有消息称微软有意关闭适用于企业和教育市场的 Microsoft Store，因为当时公司宣布从 4 月 14 日开始，用户将不被允许购买付费应用程序。现在，微软官方正式确认适用于企业和教育市场的 Microsoft Store 在 Windows 11 上不再获得支持。在 2022 年上半年开始对于托管设备，客户将能够使用 Microsoft Intune 或其统一终端管理（UEM）解决方案找到并将应用程序部署到其管理的设备上。对于非托管设备，可以通过 Win
【编者按】有人分析美国的外卖体验为啥不如中国香?其一，中国人口密度高，外卖员可以将多个订单送到同一个地点，也不用浪费时间为电动车找停车位..
家电行业的创新发展离不开平台与厂商的共同努力，在13周年庆到来之际，京东家电携手美的、海尔、格力、LG、TCL、海信、飞利浦等国内外厂商以“新品..
造型新奇、功能各异的新兴智能家电不断改变着我们传统的生活模式。厨房小白也能轻松做出丰盛大餐，不用动手地板也能光亮如新，厨房不再有油烟，冰..
近日，由开放原子开源基金会与 Linux 基金会亚太区联合开源中国共同举办的“全球开源技术峰会 GOTC2021”圆满落幕，来自腾讯云的开源技术专家带来..
很多消费者都愿意选购蓝牙耳机取代有线耳机，蓝牙耳机市场占有率越来越高。不少朋友在选购蓝牙耳机之前都会问苹果数码，蓝牙耳机什么牌子的好用?..
再次出现的疫情又打破了不少人的出行计划，“不外出、不聚众”的居家娱乐也再次成为当下休闲的安全首选。即将到来的七夕节，在家陪Ta看院线大片、..
这几年投影技术日渐成熟，智能投影仪不管是外观设计还是内在性能都有了显著提升，很大程度上会取代传统电视，成为客厅的霸主。不过很多消费者对投..
市面上优质的软件没几个，割韭菜的倒是一抓一大把，搞得大家看个电视剧还得来回折腾，非常麻烦。TV端的观影软件随时可能失效，再加上这类软件的需..
近期，全国新冠疫情形势再次严峻，多地出现新增病例，成千上万的医护人员第一时间投身于新冠疫情防控工作中。为感谢抗疫工作者不畏艰险地辛勤付出..
# 品牌保护就是防止品牌侵权的行为#品牌保护是防止造假、模仿或其他不良行为的人或企业在未经授权的情况下使用你的知识产权、你的品牌名称、品牌标..
荣耀Magic3系列全球发布会于昨日成功举行，全新时尚轻商务智能运动手表荣耀手表GS3也正式亮相。作为一款黑科技智能产品，荣耀手表GS3为我们展示了..
七夕佳节，是中国传统节日中最浪漫、最唯美的节日。在这个传统佳节到来的时刻，谁不想保持最好的状态，给爱人满意的表现呢?孔子说:“食色，性也”..
十年前大家还在用老式的电视机，而老式电视机，功能比较传统，基本上就是看电视。不过，现在智能网络机顶盒的普及让智能电视的功能逐渐变得丰富。..
技嘉今天早些时候发布了一份关于其GP-P850GM和GP-P750GM电源（PSU）型号缺陷的官方声明。这些电源被TechPowerUp和Gamers Nexus（GN）等硬件评测网..
面对日益增多的针对开源软件的攻击，大公司正在介入，用免费的服务和工具帮助开发者提高网络安全。Google为开发者发布了一个新的工具，该工具可以..
据《The Hacker News》报道，一种出现在DNSaaS（DNS即服务）的一类新漏洞可被黑客用来获取企业网络的敏感信息。基础设施安全公司Wiz的Ami Luttwak..
一位安全研究人员，刚刚找到了一种利用 Mimikatz，从微软 Windows 365 Cloud PC 服务中转储用户未加密的明文 Microsoft Azure 凭据的方法。据悉，..
凤凰网科技讯 8月14日消息，今日有网友反映支付宝崩了，话题很快引起大量关注登上热搜。凤凰网科技经过测试，目前支付宝系统已经恢复正常，但截至..
今年7月以来，境外输入引发本土聚集性疫情已先后波及多个省份，德尔塔变异株传播速度快、体内复制快、转阴时间长，疫情传播风险进一步增大。针对当..
前几天，中国代表团队员回国时，有网友发现苏炳添手里提着一个疑似装有电饭煲的箱子，这一幕引发网友关注。居家好男人，苏炳添比赛完回国还手提电..