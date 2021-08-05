吕小军网店销售暴涨 夺冠当天销售一日激增1600%

站长之家（ChinaZ.com）8月5日 消息:8月2日，奥运历史上年龄最大的举重冠军吕小军刷新奥运举重纪录。在夺冠后，国内外社交媒体上网友纷纷祝贺“军神”。
而在国内，不少网友涌入他的个人品牌luxiaojun天猫官方旗舰店购买同款，带动销售额激增1600%。
2017年，吕小军开始授权运营方在线上开店。一开始是一家名为“吕小军举重”的淘宝店，第二年又有了一家名为luxiaojun的天猫旗舰店。吕小军的走红一定程度上带火了国内的举重健身热潮，杠铃片、杠铃杆、深蹲架和各种护具在其网店均有在售。
站长之家（ChinaZ.com）8月5日 消息:8月2日，奥运历史上年龄最大的举重冠军吕小军刷新奥运举重纪录。在夺冠后，国内外社交媒体上网友纷纷祝贺“军神”。
而在国内，不少网友涌入他的个人品牌luxiaojun天猫官方旗舰店购买同款，带动销售额激增1600%。
2017年，吕小军开始授权运营方在线上开店。一开始是一家名为“吕小军举重”的淘宝店，第二年又有了一家名为luxiaojun的天猫旗舰店。吕小军的走红一定程度上带火了国内的举重健身热潮，杠铃片、杠铃杆、深蹲架和各种护具在其网店均有在售。
8月2日晚，中国举重“梦之队”的东京奥运赛程全部结束，8位运动员以7金1银收官， 单届夺金数量创造了历史最佳战绩。一向冷门的举重项目，这次却让国内外网友们看得热血沸腾。尤其是奥运历史上年龄最大的举重冠军吕小军，37岁的他创造了新的奥运会举重纪录，被外国网友“封神”，甚至比赛刚结束时，裁判也第一时间来找他索要签名。推特上，有外国网友评价:“在看吕小军比赛时，我们都是中国人。”
5年前，刚走下工厂流水线的陈钺肯定不会想到，自己在27岁时可以成为半年营收两千万的淘宝店主，在电商之乡义乌安家。从打散工到自己开店，陈钺改变命运的方法不是靠“拼爹”和走运，而是“学习”。
自鸿星尔克宣布向河南捐赠5000万元物资之后，引发了网友们支持国货的抢购热潮，火遍线上和线下实体店铺。
昨日，福建首家淘宝天猫商家运营中心落地泉州晋江滨江商务区总部大楼，未来福州、厦门也将相继开设服务，让海量工厂与商家一键式触达阿里数字生态的所有业务资源。
昨日，淘宝官方宣布，新增了“工厂合作店”类型，并升级调整《淘宝网“中国质造”市场管理规范》。此次规则变更于2021年7月8日进行公示通知，将于2021年7月15日正式生效。
近来，奥运会成为民众关注的热点。今年7月以来，奥林匹克天猫官方旗舰店访问人数激增，同比增长65倍。其中，纪念徽章等奥运文化元素浓郁的产品最受欢迎，中国队首金获得者杨倩的同款徽章上线后很快就已售罄。
今天晚上，东京奥运会将正式开幕，天猫、淘宝、聚划算等平台将用数字化的方式支持和服务东京奥运会。其中，天猫、淘宝、天猫国际、考拉、聚划算等组成“中国加油阵容”，通过不同的数字化内容，为出征东京的中国奥运健儿加油。
继腾讯、字节跳动、爱奇艺之后，又一个互联网巨头杀入餐饮领域，这次出手的是B站。天眼查App显示，7月26日，粉红汉堡关联公司上海曾士餐饮有限公司发生工商变更，新增上海哔哩哔哩科技有限公司（以下简称“B站”）为股东。同时公司注册资本由15万人民币增至约17.65万人民币，增幅约17.6%。
给河南捐款5000万物资后，鸿星尔克火了。这两天，起抖音直播间、各大平台的旗舰店以及线下门店遭疯抢，网友无视董事长吴荣照理性消费”的提醒，用实际行动演绎野性消费”。近日，有网友实拍鸿星尔克实体店现状，宛如打劫现场，连塑料模特都是光着身子的。7月24日，河南开封一网友实拍当地鸿星尔克实体店，视频显示，货架几乎已经被搬空，连塑料模特都被扒光。由于人太多，有的顾客干脆直接在外面换衣服。网友表示，这并非个例，其?
优衣库日本首家全球旗舰店将闭店。据《日本经济新闻》7月6日消息，优衣库将于8月1日关闭其位于日本大阪市心斋桥的旗舰店。
气势如虹的欧洲杯已过半数，相信广大球迷都已经经历了多个跌宕起伏的精彩赛事，而在这个过程中始终陪伴大家的除了啤酒花生，还有就是在一场场精彩赛事中出现的国产精品——海信新风空调了。除了作为国产精品亮相欧洲杯，让中国球迷倍感自豪之外，海信新风空调在欧洲杯营销当中的各种独特创意专题活动的展现也吸引了众多球迷及网友的眼球。其中，海信新风空调为广大球迷精心塑造的更健康舒适的观战空间“新风观赛厅”，得到了众多网
在社会经济快速增长之下，新生代用户消费升级，迎来了新零售业的一波风口，以用户为中心的场景化、多样化、个性化营销在年轻群体中越来越受欢迎。同时，随着电子雾化器在市场的普及和知名度的提升，电子雾化器的消费群体也越来越大，电子雾化器成为当今社会的一种潮流元素，年轻用户占主流的“蒸汽圈”被赋予了时尚、潮流、个性化的文化属性。作为电子雾化集合店领域的创新品牌，Hea-in海音以引领行业的时尚潮流态度，从店面场景设
当我们提起“抠”这个字眼，第一时间想到的是不是父母辈精打细算?货比三家、买东西讲价……这种事情都是上了年纪的人才会有的节俭行为。
生存还是死亡，这是当下所有专卖店主都需要直面的一个问题。据蓝洞新消费电子烟店主5-6 月销售业绩调查显示，53%的店主销量下跌超过50%，22%的店主甚至跌超80%。对于业绩腰斩的原因，87%的店主归结为行业开店太多内卷严重。值得关注的是，76%的店主认为闭店潮即将到来。其实补贴混战、疯狂开店的热闹场景并没有过去多久，而3 个月的光景就将此前和此后区分为两个不同的叙事光谱：上半年蒙眼狂奔的圈地运动和补贴乱战，终究在下半年
近日，NOMO相机关联公司北京灵光再现信息技术有限公司发生工商变更，原股东Blink Academy Technology Limited退出，新增浙江天猫技术有限公司为股东。
为了进一步减少商家在平台的经营成本，自2021年8月1日起，所有天猫平台（tmall.com）商家的信用卡手续费、花呗收款的服务费率将统一降低至0.6%。
如果说App广告中小雷最痛恨哪一种，那么开屏广告肯定是毫无疑问地第一，除了在应用初次打开的时候出现，就连切换到后台后再次打开都有一定概率需要重新看一遍，让人无比头疼。
近日，奈雪的茶被推上了舆论的风口浪尖，有记者卧底调查网红奶茶店奈雪的茶”，发现其多家分店存在蟑螂乱爬、水果腐烂、抹布不洗、标签不实等问题。但是，对于这些问题，奈雪的茶仅进行了一次不痛不痒的道歉，称将加消杀力度，并坚决否认使用了不新鲜的原料，称奈雪的茶每天需要使用大量新鲜水果，门店如果收到品质不好的水果，可以直接要求采购部退换，并不会计入门店成本。对于生产时间标签不实的报道，奈雪方面表示是门店伙伴的
近期，业内人士聊及跨境电商，绕不开的话题一定是亚马逊电商的“封店潮”。从今年五月份开始，网络上陆续有跨境商家、企业吐槽亚马逊正在进行的大举“封店”行为。而一份来自深圳市跨境电子商务协会的统计数据显示，近期在亚马逊平台上被封店的中国卖家超过了5万。
字节正在大力进军外卖市场。据Tech星球昨晚发布的消息，字节旗下抖音近期成立了针对外卖业务的团队，并于近期在抖音App内开展测试，外卖业务名为“心动外卖”，大概率会邀请抖音内的餐饮商家入驻。
在苹果周四宣布了基于本机 AI 处理的“儿童受虐材料”（简称 CSAM）特征图像检测系统之后，行业专家与隐私倡导机构已纷纷表达了担忧和反对意见。尽..
微软在各种操作系统（如Windows、Android和iOS）上的Office应用程序被其客户大量使用，这就是为什么该公司定期发布更新，以引入新功能并增强现有功..
继首台量产车下线之后，东风岚图FREE首批车即将迎来交付。8月7日，据媒体报道，东风岚图FREE首批车将于8月8日正式交付。此前，岚图FREE已于6月19日..
三星粉丝热切期待下周三即8月11日，一年中最大的Galaxy Unpacked 2021活动将举行。开场发布会预计将推出Galaxy Z Fold 3和Galaxy Z Flip 3可折叠智..
日本的索尼公司生产各种各样的电子产品。例如，该公司多年来一直活跃在音频领域。许多人对PlayStation游戏机也很熟悉，其中PlayStation 5是最新的..
8月7日消息，一加手机软件产品经理朱海舟发文指出，一加Buds Pro降噪耳机算得上安卓阵营的标杆，与苹果AirPods Pro对比差异不明显。朱海舟表示，一..
近日，市场调研机构SA发布报告称，realme成为全球最快实现一亿台销量的手机品牌，是国内上半年成长最快的品牌。今日，realme副总裁徐起发文称real..
在抖音4天涨粉超400万的大魔王张怡宁，昨晚进行了她的直播首秀，累计观看人数超1143万。而在张怡宁之前，已经有杨倩、孙一文等几十位运动员在本届..
苦等了3年，小米平板5终于在昨天正式公布，这款大家期待许久的平板设备将会在8月10日，与同样时隔多年重新回归的MIX 4同台发布。今天上午，小米官..
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经过为期月余的激烈对决，2021年LPL夏季赛常规赛即将落下帷幕，官方近日已经正式宣布，季后赛（首轮至决赛）将于8月12日正式开启。常规赛排名前10..
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基于 ATT、T-Mobile、US Cellular 和 Verizon 美国四大电信运营商提供的数据，美国联邦通信委员会（FCC）近日推出了一张新地图，展示了美国的手机..
北京时间8月7日消息，为了鼓励员工们接种新冠肺炎疫苗，亚马逊公司推出了接种疫苗抽大奖活动。如果一线员工能够证明他们已接种了新冠疫苗，那么他..
一直以来，苹果就在隐私方面存在很大争议，其牢牢的将客户信息把握系统之中，虽然第三方难以获得，但是苹果自身却很容易窃取信息。近日，苹果就再..
援引 CNBC 获得的初步计划，Google正在规划另一个硅谷园区，主要负责硬件开发。自 2018 年开始，Google已经在加州圣何塞北部的土地上花费了超过 3..
虽然Google的旗舰手机是搭载自研 Tensor 处理器的 Pixel 6 系列，不过近期Google将会推出一款性价比更高的手机-- Pixel 5a。现在外媒已经提前披露..
三星即将于 8 月 11 日的 Galaxy Unpacked 发布会上，揭晓包括 Galaxy Z Fold 3 和 Galaxy Z Flip 3 折叠屏智能机在内的一系列硬件新品。此前，网..
硬件厂商技嘉（Gigabyte）本周遭到勒索软件攻击。黑客威胁称如果公司不支付赎金，将公开 112GB 的公司内部数据。技嘉在公告中表示，公司于本周二晚..
昨天上午，小米官方正式宣布，将于8月10日发布小米平板5系列，这是该产品线时隔三年后的首次归来。今天上午，小米平板官微通过刚刚找回密码的微博..