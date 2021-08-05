吕小军网店销售暴涨 夺冠当天销售一日激增1600%

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吕小军网店销售暴涨 夺冠当天销售一日激增1600%

2021-08-05 17:38 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月5日 消息:8月2日，奥运历史上年龄最大的举重冠军吕小军刷新奥运举重纪录。在夺冠后，国内外社交媒体上网友纷纷祝贺“军神”。

而在国内，不少网友涌入他的个人品牌luxiaojun天猫官方旗舰店购买同款，带动销售额激增1600%。

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2017年，吕小军开始授权运营方在线上开店。一开始是一家名为“吕小军举重”的淘宝店，第二年又有了一家名为luxiaojun的天猫旗舰店。吕小军的走红一定程度上带火了国内的举重健身热潮，杠铃片、杠铃杆、深蹲架和各种护具在其网店均有在售。

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