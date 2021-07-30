黄明端新任苏宁易购董事长；滴滴回应私有化传闻；华为发布P50系列 售价4488元起

黄明端新任苏宁易购董事长

昨日晚间，苏宁易购发布公告称，股东大会审议通过黄明端先生、冼汉迪先生、曹群女士和张康阳先生为公司第七届董事会为非独立董事。

苏宁称，今年以来公司遇到阶段性的挑战和困难，为保证公司稳定经营，实现健康发展，公司结合资金需求优先将资金用于投入公司日常经营上，公司拟终止实施本 次回购股份事项。

在会上，苏宁新任董事长黄明端表示，下一步发展将明确三大战略路径——做好零售服务商、做强供应链和做优经营质量。

7月12日，苏宁易购发布公告称，董事张近东向董事会提出辞去公司董事长、董事任职以及董事会战略委员会主任委员职务，同时张近东提名张康阳作为公司第七届董事会非独立董事候选人。

昨日早些时候，有媒体报道称，阿里系或将对苏宁易购“全面接管”，阿里将提名黄明端进入苏宁董事会并出任新一任董事长。

受此消息影响，苏宁易购股票涨停，报5.8元，总市值539.98亿元。

滴滴回应私有化传闻

昨日，针对私有化传闻，滴滴回应称，相关传闻不实，目前公司正积极全面配合网络安全审查。

昨日早些时候，有媒体报道称，遭遇网络安全审查监管后，滴滴持续与监管机构及关键投资者等进行沟通，提出收购要约在内的私有化交易等。

受此消息影响，昨日滴滴盘前大涨超40%。

按照网信办最新发布的《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》，掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。

7月16日，国家网信办会同公安部、国家安全部、自然资源部、交通运输部、税务总局、市场监管总局等部门联合进驻滴滴出行科技有限公司，开展网络安全审查。

华为发布P50系列 售价4488元起

昨日晚间，华为正式发布了P50系列手机。在发布会开始，华为消费者业务CEO余承东还表示，在美国的四轮制裁下，导致华为5G芯片只能当4G用。

据悉，华为P50系列将搭载HarmonyOS2，全系支持IP68防尘防水。华为P50 Pro将有两种版本可选，分别为麒麟90004G全网通版，以及骁龙8884G 全网通版。而P50仅有骁龙8884G版本。

屏幕方面，华为P50采用6.5寸2.5D平面OLED屏，分辨率2700x1224，90Hz刷新率，1440Hz刷新率，300Hz触控采样。P50Pro采用6.6寸3D曲面柔性OLED，分辨率2700x1228，120Hz刷新率。

续航方面，P50配备4200mAh电池，P50Pro则为4360mAh。全系支持66W有线超级快充，P50Pro还支持50W无线超级快充。

影像方面，P50采用5000万原色+1300万超广角+1200万长焦组合，支持80倍变焦，P50Pro采用5000万原色+4000万原色+1300万超广角+6400万长焦组合，支持200倍变焦。

值得一提的是，华为P50系列首次引入新时代影像技术XD Optics 计算光学，可以保留81%的图像信息。

售价方面，华为 P508GB+128GB 版本售价4488元、8GB+256GB 版本售价4988元;

华为 P50Pro 8GB+128GB 售价5988元、8GB+256GB 售价6488元、8GB+512GB 售价7488元、12+512GB 售价7988元、12+512GB 典藏版售价8488元



