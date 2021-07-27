消息称三星收到苹果公司约 1.2 亿块 iPad OLED 面板订单

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消息称三星收到苹果公司约 1.2 亿块 iPad OLED 面板订单

2021-07-27 17:15 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月27日消息:据wccftech报道援引《韩国时报》报道，苹果在iPhone上逐渐从LCD转向OLED，看起来同样的转变最终也会发生在iPad上，尽管这种转变可能会从miniLED开始。

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图片来自 Apple

据报道，三星有望获得苹果这些订单中的大部分，据熟悉此事的消息人士称，这家韩国巨头已经收到1.2亿块iPad OLED面板订单。苹果已与三星和LG签订合同，为新的iPad型号提供OLED面板，随着京东方努力提升 OLED 屏幕的质量，未来该公司将与三星和 LG 争抢 iPhone / iPad 组件供应订单。

「关于谁将成为主要供应商的问题，三星显示器将保持领先地位，因为它已经确定为未来的iPad提供1.2亿块OLED面板。但苹果倾向于LG Display，因为LG赢得了苹果的订单，为下一代iPad提供5000万块OLED板，比LG Display之前获得的数量多了一倍多。」

按照计划，苹果公司或于2023年推出首款 OLED iPad 平板电脑。但在另一份报告中，又有说法称苹果将提前一年推出。而让苹果选择从 mini-LED 转投自发光的 OLED 面板的原因之一，据说是为了尽量减少 mini-LED 背光的晕染效应。

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