国货之光！多地景区支持穿鸿星尔克可免门票

近日，鸿星尔克因驰援河南5000万物资引发网友力挺。
线下实体店被疯狂扫货，直播间场场爆满，鸿星尔克宣布库存告急。
今日，国内多家4A和3A景区宣布，将对穿鸿星尔克运动鞋的游客实行免票，住酒店还能八折。
推出免票正常的景区对免费时长有不同规定，大多数为4天左右，少数可持续15天。
近日，鸿星尔克因驰援河南5000万物资引发网友力挺。
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鸿星尔克在向河南捐赠5000万物资后爆红网络，与鸿星尔克相关的微博话题登上热搜榜。据媒体报道，截至7月23日15时，鸿星尔克热搜榜话题已经达7亿阅读次数，超13.7万讨论。鸿星尔克官方捐款图文转发量、评论数也都超过20万。
7月22日晚，鸿星尔克终于再一次登顶，但不是销售业绩，而是微博热搜榜。在宣布向河南捐赠5000万元物资后，网友纷纷评论称，娘嘞，感觉你都要倒闭了，还捐了这么多”你好糊，我都替你着急啊，怕你倒闭。”很快，话题#鸿星尔克的微博评论好心酸#登上微博热搜榜第一名。没有存在感、快要倒闭了，这是过去很多年里鸿星尔克给大众留下的印象。喊着To be NO.1”的鸿星尔克是怎么沦落到今天这一地步的？令人心酸”的鸿星尔克网友帮充微博?
这几天，我们在见证历史:一个历史是教培行业被“团灭”;一个历史是鸿星尔克被用户买成国民品牌。据蝉妈妈的统计数据，在为河南捐助5000万物资，直播55个小时后，鸿星尔克的直播间营收终于破亿了，累计观看人次达1.6亿，人气峰值87.1万，单场直播涨粉丝高达565.7万。
7月23日凌晨1点，互联网大厂员工胡树仍在盯着手机看直播。第二天是工作日，妻子催他赶紧洗漱睡觉，胡树转头对妻子说:“我在冲鸿星尔克的直播间呢。”
7 月 21 日下午，国产品牌鸿星尔克宣布紧急捐赠 5000 万元物资，驰援河南灾区，紧接着在次日晚上,微博话题“鸿星尔克的微博好心酸”突然冲上热榜第一,网友也纷纷涌入鸿星尔克直播间,进行下单购物。根据蝉妈妈数据后台的实时监测,在直播了2天5个小时之后,鸿星尔克的直播间终于破亿。这场直播还未结束截至发稿时,鸿星尔克的直播间累计观看人次已达1.6亿次,人气峰值87.1万,已经创造了抖音直播的多项纪录。鸿星尔克成为品牌直播单场销?
7月21日，鸿星尔克宣布捐赠5000万元物资驰援河南灾区，让不少网友泪目。有网友调侃称，都以为要倒闭了，还默默的捐了这么多，悠着点。
7月21日，鸿星尔克向河南捐赠5000万元物资，随后相关话题迅速登上微博热搜榜第一。网友纷纷心疼鸿星尔克，感觉快倒闭了还捐这么多。随后鸿星尔克直播间被挤爆。根据飞瓜数据，鸿星尔克抖音官方直播间在线围观人数最多时达4.9万人，卖出7万件，销售额近千万。此外，鸿星尔克官方旗舰店在抖音站内直播带货榜，也冲到了榜单第一的位置。公开资料显示，鸿星尔克（厦门）失业有限公司成立于2000年6月。目前，公司达股东、实际控制人、最
7月21日，鸿星尔克宣布捐赠5000万元驰援河南，在一众互联网公司、明星、网红捐款霸屏热搜时，鸿星尔克微博下方却满是心酸又好笑的评论。
7月26日消息，小米集团董事长兼CEO雷军晒出了自己穿的鸿星尔克运动鞋。最近两天雷军连续在微博晒出自己穿的鸿星尔克运动鞋，鸿星尔克这几天称为网友关注的焦点。鸿星尔克突然火爆全网源于7月21日鸿星尔克向河南捐赠5000万元物资。一个平时几乎没什么存在感”的品牌却在这个危难之际捐赠5000万元物资，网友们大受感动的同时纷纷替鸿星尔克着急！就在网友的呼吁中，越来越多的人关注到了鸿星尔克，众多消费者闯进鸿星尔克直播间下单?
7月26日消息，鸿星尔克天猫官方旗舰店在其店铺发布公告，表示今天的直播带货暂停。鸿星尔克天猫官方旗舰店表示，近期因粉丝朋友的热情购买，我们现有的发货人力跟不上大家的发货服务需求，现在我们把精力投入到处理订单、发货等售后服务中，直播间暂停直播。公开报道显示，自鸿星尔克宣布捐赠5000万物资驰援河南”以来，相关话题不断发酵，频繁登上热搜以来，鸿星尔克天猫旗舰店成为网友首选目的地，疯狂扫货，店铺大部分商品断货?
7月23日，“鸿星尔克立志成为百年品牌”“鸿星尔克微博评论好心酸”相关话题持续登上热搜。在微博话题下，网友纷纷心疼鸿星尔克，“快倒闭了还向河南宅区捐赠5000万”，“连微博会员都舍不得开，还捐这么多钱。”
上周，鸿星尔克因为向河南灾区捐款5000万而一夜爆红，理由是鸿星尔克自身尚处于亏损中却仍然慷慨解囊“倾小家为大家”。鸿星尔克总裁吴荣照给出了回应，表示鸿星尔克处于转型时期，“虽然非常艰难，但还没有像网友调侃的那样“濒临破产”。
自鸿星尔克宣布向河南捐赠5000万元物资之后，引发了网友们支持国货的抢购热潮，火遍线上和线下实体店铺。
近日鸿星尔克因驰援河南5000万物资引发网友力挺。7月26日消息，据媒体报道，贵州安顺一名顾客为了支持鸿星尔克，专门在理发店剪了一个鸿星尔克的发型。而且这位网友边剪头发边在直播间抢鸿星尔克的衣服，称这样的企业文化我们推崇，所以要支持一把国货”。理发师说，对于鸿星尔克捐赠河南灾区的做法，大家打心底里佩服，自己店里也在买他们家的衣服。在鸿星尔克引发全网关注后，网民自发为鸿星尔克官方微博充值会员。截至今天，鸿?
昨日晚间，鸿星尔克发布库存告急公告称，由于大家的热情，导致现有发货能力跟不上，将加急处理并尽快发货。
由于向河南捐赠5000万元物资，鸿星尔克近日热度不止。7月26日，小米CEO雷军在微博晒出自己身穿鸿星尔克运动鞋晨练的照片也引发关注。
7月23日销售额同比暴增52倍，国货品牌鸿星尔克成功“火出圈”，相关话题持续登上热搜，有的还冲上榜单第一，网友们在其直播间喊话“要野性消费”。<br/>
一位“老戏骨”因为带货，被直播间里的评论骂哭了。故事的主角是资深演员、近年来出演了多部影视剧的“老爸专业户”张晨光。在其6月18日进行的一场直播中，部分网友在评论区质问“为什么不好好拍戏，学网红带货”“缺钱吗”。最让张晨光伤心的，是有评论指责他“晚节不保”。
给河南捐款5000万物资后，鸿星尔克火了。这两天，起抖音直播间、各大平台的旗舰店以及线下门店遭疯抢，网友无视董事长吴荣照理性消费”的提醒，用实际行动演绎野性消费”。7月25日，鸿星尔克在抖音发布发货以及库存告急公告称，大家的热情与野性消费”把我们的系统搞懵”了，导致订单延迟数据不准，并且我们现有的发货能力跟不上大家的发货服务需求，但是我们将会加急处理并尽快发货。要货着急的朋友们请慎重下单，或者已拍的朋友?
今天，小米CEO雷军在社交平台晒出自己身穿鸿星尔克运动鞋晨练的照片。此前，雷军在晨练时放出一双穿安踏运动鞋的照片，有网友评论在下面评论：为啥不买鸿星尔克？
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