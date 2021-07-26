国货之光！多地景区支持穿鸿星尔克可免门票

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国货之光！多地景区支持穿鸿星尔克可免门票

2021-07-26 17:10 · 稿源：站长之家

近日，鸿星尔克因驰援河南5000万物资引发网友力挺。

线下实体店被疯狂扫货，直播间场场爆满，鸿星尔克宣布库存告急。

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今日，国内多家4A和3A景区宣布，将对穿鸿星尔克运动鞋的游客实行免票，住酒店还能八折。

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推出免票正常的景区对免费时长有不同规定，大多数为4天左右，少数可持续15天。

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