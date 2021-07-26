国货之光！多地景区支持穿鸿星尔克可免门票

7月22日晚，鸿星尔克终于再一次登顶，但不是销售业绩，而是微博热搜榜。在宣布向河南捐赠5000万元物资后，网友纷纷评论称，娘嘞，感觉你都要倒闭了，还捐了这么多”你好糊，我都替你着急啊，怕你倒闭。”很快，话题#鸿星尔克的微博评论好心酸#登上微博热搜榜第一名。没有存在感、快要倒闭了，这是过去很多年里鸿星尔克给大众留下的印象。喊着To be NO.1”的鸿星尔克是怎么沦落到今天这一地步的？令人心酸”的鸿星尔克网友帮充微博?