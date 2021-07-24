好未来回应股价大跌：暂未收到何正式通知，不对市场推测做出评论

站长之家（ChinaZ.com）7月24日 消息:昨晚，中概在线教育股集体暴跌，好未来下跌70.76%，高途下跌63.26%，新东方下跌54.22%。
消息面上，7月23日，有消息称“《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》的通知”发布。
对此，好未来教育集团发布公告称，今日注意到部分媒体发布了中国考虑针对课外学科辅导服务实施新监管政策的报道，该监管政策尚未发布，公司暂未收到来自监管部门任何正式通知。
站长之家（ChinaZ.com）7月24日 消息:昨晚，中概在线教育股集体暴跌，好未来下跌70.76%，高途下跌63.26%，新东方下跌54.22%。
消息面上，7月23日，有消息称“《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》的通知”发布。
对此，好未来教育集团发布公告称，今日注意到部分媒体发布了中国考虑针对课外学科辅导服务实施新监管政策的报道，该监管政策尚未发布，公司暂未收到来自监管部门任何正式通知。
中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。其中，意见要求，学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作、上市公司不得通过股票市场融资投资学科类培训机构，不得通过发行股份或支付现金等方式购买学科类培训机构资产。
一份网传教育部双减”文件，让港股中概教育股遭遇地震”。7月23日，新东方（HK9901）收跌40%，盘中股价一度腰斩，创下历史最大单日跌幅记录；新东方在线（HK1797）收跌28%、思考乐教育（HK1769）跌近29%，卓越教育集团(HK3978)跌21%。北京时间21点30分，美股开盘，新东方EDU最低成交价跌至2.45美元，较昨日收盘价最大跌幅超过了60%。好未来美股临时停牌，停牌前跌53.07%，报9.63美元每股。所谓双减”文件即《关于进一步减轻义务教?
港股新东方今日下午暴跌，跌幅一度扩大到50%。收盘新东方跌40.61%，报每股30.2港元，总市值蒸发近400亿港元。
作为国内教育培训机构中的明星，新东方最近几天股价暴跌60%，23日一天就蒸发近400亿市值，主要是受教育部最新的双减政策影响。新东方此前表示本公司亦未收到有关该等规例的正式通知，不过最新的通告中，新东方已经态度不一样了，表示本公司现正考虑采取适当的合规措施，预期该等措施将对与中国义务教育制度学科有关的校外辅导服务产生重大不利影响。新东方表示，本公司将就致力遵守《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外
近日，一份网传的教育部《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，引起了校外培训行业的巨大震动。截至7月23日收盘，新东方股价30.2港元，跌幅40.61%，蒸发近400亿港元市值，为历史最大单日跌幅，同时新东方美股也开跌超60%，高途、好未来美股开跌近60%。对此，新东方也在港交所发布公告：我们注意到，有部分英文及中文媒体报导称，中国监管机构正在考虑制定一套新规例，该等规例尚未公布，本公司亦未收到
7月23日，港股在线教育股集体大跌，其中新东方一度暴跌超50%，思考乐教育大跌27%，卓越教育集团大跌15%。新东方今日开盘51港元，截至收盘，新东方股价30.2港元，跌幅40.61%，蒸发近400亿港元市值，为历史最大单日跌幅。与此同时，美股盘前，教育股同样集体暴跌，好未来跌近50%，高途跌超50%，新东方美股跌超40%。消息面上，网传一份《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，其中提到，学科类培训机构一律
23日下午，新东方港股暴跌超50%，跌出历史单日最大跌幅;较开盘价几近腰斩，现报每股27.15港元，日内总市值蒸发超400亿港元。
中国消费者协会发布发布消费提示，提醒广大消费者，校外培训不是必选项。中消协提示，培训机构证照不齐或者任课教师缺乏资质等问题大量存在。教育部等4部门2018年开展的校外培训机构专项治理行动有关通报显示，截至5月在摸排到的近13万所校外培训机构中，证照不齐的占到六成以上。
被叫进领导办公室的前一秒，安安还在跟品牌方谈新一轮的合作。从房间出来，安安就成了准待业人士，工作没了。
“双减”重锤还未落地，学校层面的政策先来了。7月2日，北京市教委宣布，各区教委将组织面向小学一年级至五年级学生的托管服务，该服务主要提供学习场所，如开放图书馆、阅览室，有组织地开展体育活动等，但并不组织学科培训和集体授课，会适当收取费用。消息一出，“取消寒暑假”的话题立刻冲上了社交平台热榜。
突如其来的疫情让在线教育走进大众视野。在线教育指通过网络技术及终端设备，将教学过程从线下转移到线上的新型教学方式。相较于传统的面授，在线教育的形式更加多样，教学视频可以反复观摩，突破了教学过程时空的限制。网络技术的加持让分处两地的师生不再有距离，而终端设备及教学软件也成为关联两者的桥梁。教学中，大多数院校通过播放课件、教学视频的方式进行教学内容的展示，这部分教学内容往往需要调用Flash Player进行播放
2020 年是在线教育爆发性增长的一年，在疫情的催化下，在线教育成为了资本市场最炙手可热的赛道之一，经历了十年来最为高光的时刻，但这背后也伴随着乱象丛生。进入 2021 年，在线教育市场却迎来了严监管。在严监管之下，教育机构市值暴跌、裁员潮席卷而来、暂停融资、暂缓上市、投资退潮等状况不停复演。这让整个在线教育行业都为之警醒并陷入反思。一、行业乱象丛生，整顿、减负成主基调在线教育膨胀式的发展下，不少教育机构为?
互联网职业教育被市场催生，肩负教育的重任，改变人才培养的现状迫在眉睫。现如今在改变传统职业教育的路上已经有了不少先行者，针对传统职业教育存在的问题，在线教育不断创新突破，完美的解决了传统教育的某些难题。若将教育比喻为单独的轨道，那么企业也是一条单独的轨道，而因为互联网加入，两条平行的单行线之间，加入了一根枕木，两条单独轨道变成了直线职业教育的远航之轨。 嗨学创始人也正是看到了在线职业教育对于现代?
7 月 7 日，好未来轻舟品牌正式亮相，其旗下整合了轻舟考研帮、轻舟考满分、轻舟留学三大子品牌，致力于打造专注于年轻人的一站式提升平台。发布会上，轻舟考研帮同时发布 “同舟计划”，该计划致力于链接用户与考研服务机构，解决供需不平衡等问题。好未来集团执行总裁万怡挺博士表示，多年来，好未来始终非常重视利用自身在教育领域的多年积累，积极助力终身学习。“我们很高兴地看到，越来越多年轻人立下鸿鹄之志，希望通过读研
5G催生了短视频的快速发展，短视频甚至已经成为了继文字、图片之后的新一代社交语言，呈现出传播速度快、范围广、碎片化等特点。《 2020 中国网络视听发展研究报告》数据显示，中国网民平均每天看短视频的时间超过 110 分钟；同时，有超过80%用户期望通过短视频学习到知识、技能，泛知识短视频正吸引越来越多的用户在线学习和消费。 目前许多中小型教育培训机构比较喜欢使用第三方技术服务商，但落到实处未必方便。嗨学一直秉承“
由广东教育出版社主办的“未来已来：我们需要怎样的教育暨《盈得：与百位领航者探寻教育创新》”新书发布会在山东全国书博会举行。本书作者凤凰卫视《领航者》制片人兼主持人、深圳科创学院副院长于盈，与知名儿童阅读推广人、百班千人读写项目总导师周其星，直面当下教育热点话题，展开了热烈又有温度的对话。于盈因在凤凰卫视创办了《领航者》节目，采访了全球各领域 120 多位顶尖人士，深感在巨变的时代，领航者们对未来的教育
技术的革新给在线教育行业带来巨大变化。“人工智能+教育”成为近年来在线教育行业的关键词。人脸识别技术、AI班主任等智能技术、个性化推荐、云计算以及大数据分析、VR等均逐步运用到在线教育的场景中，不断提升教学效率。线上线下融合。传统在线教育线上与线下的教学相对独立，线上线下没有一个完整的衔接，知识传授也就存在漏洞。随着在线教育的不断发展成熟，未来的教育模式将呈现出线上线下融合的模式，教学环境将更加完整。?
日前，京东方发布业绩预告，2021年上半年净利润大增1018%，单季度利润再创新高。京东方预计，2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润125亿元-127亿元，同比大幅增长1001%-1018%。2021年上半年极为亮眼的业绩表现背后，是京东方在市场份额、前瞻技术及创新转型方面持续发力，不断突破的成果展现。京东方表示，2021年上半年，京东方显示产品出货量和市占率持续稳居全球第一。目前，全球每四个智能终端就有一块显示屏来自京东方?
荣耀第一款折叠屏手机很可能叫做Magic Fold，最近有关这款手机的爆料消息不断出现，其中包括屏幕的信息也陆续被爆料，传闻Magic Fold将会由京东方供货。
美缝剂是一种装饰性与实用性都很突出的装修辅料，在铺贴瓷砖和地砖时都会用到它。美缝剂作为填缝剂的升级版，既拥有填缝剂的所有优点，又避开了填缝剂的缺点，美缝剂提升了地砖瓷砖最终呈现效果的完整性和完美度，所以在市场的需求量也越来越大。那么目前市面上有哪些是一线品牌美缝剂呢?小编今天为大家科普一下。首先，一线品牌一定是知名度高、公司实力强、产品口碑好的品牌。比如德高、立邦、东方雨虹等等。以东方雨虹为例，东?
随着互联网经济的到来，当代年轻人有了更多表达自我的机会，他们通过所喜爱的、独具个性与文化价值的潮流商品展示着自己的潮流姿态，同时对品质的..
728 世界肝炎日在即，肝病的预防和治疗再次成为焦点。阿里健康 7 月 26 日宣布，在此前“医+药+保”一体化的百万医疗险基础上，针对保肝护肝人群推..
近日，小编收到很多关于域名申请注册方面的咨询，因此决定做一期域名注册的专题，下方整理了大家问得比较多的问题，现在就让小编一一为您解答吧：..
佳兆业集团正式发布《2021佳兆业乡村振兴白皮书》，梳理了佳兆业乡村振兴的特色贡献。作为一家时代企业，佳兆业时刻不忘自己的使命，肩负着社会责..
微财科技在多年发展中一直以科技创新为企业赋能，将金融科技研发作为企业构架升级及多元化发展的基础。并一直在企业发展中不断自我创新，从大数据..
据国外媒体报道，近日，Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在接受采访时阐述了他的愿景，即希望在未来5年内将Facebook从一个社交媒体..
本月IPTV用户日活率51%，较上月有小幅上涨；本月直播、点播、其他场景分别上涨4min、6min、3min；本月不同省份到达率和粘性有较大差异。欧洲杯关注..
7月23日，第23届中国建博会（广州）落下帷幕，来自全国各地的品牌同台竞技，再一次展现了建筑家装领域的百花争艳。503㎡超大太空科技风格展馆、新..
7月22日宣布预订政策开始，全球限量300台的 FF91未来主义者联盟版在7月25日早上已全部售罄，优先预订金额为5万元。据了解，FF91「未来主义者联盟」..
问道手游7月26日开启了新一轮的每周探案任务，今天的是青竹客栈，还是比较简单的，很多玩家还不清楚怎么做，下面就来为大家分享一下问道手游7月..
三星电子于今日宣布与亚洲知名的娱乐媒体集团CJ ENM建立新的合作伙伴关系，CJ ENM是奥斯卡获奖影片《寄生虫》的发行公司，两家公司希望建立一个虚..
华为新一代影像旗舰P50系列已经定于7月29日正式发布。目前来看，除了P50之外，还将有新一代旗舰智慧屏、Sound X智能音箱等产品将一并登台亮相。今..
今天，OPPO宣布OPPO Reno6 Pro+名侦探柯南限定版将于7月28日登场。OPPO Reno6 Pro+柯南限定版基于OPPO Reno6系列超大杯打造，它拥有和OPPO Reno6 ..
法拉第未来（Faraday Future）旗下全球限量300台的FF91未来主义者联盟版已于7月25日全部售罄。据悉，FF91未来主义者联盟版，于7月22日宣布预订政策..
借琅琅上口的“卧是嫩叠”（山东方言:我是你爹）“求怕累”(山东方言:穷怕了)等口头禅，抖音主播“铁山靠”火了。在抖音，他仅发布了10个视频，却..
今日，魅族科技通过官方微博宣布，全新的魅族企业服务正式上线官网，该服务具备专业的深度定制能力，可为企业打造高度自定义和极为安全的智能设备..
目前，Windows 11可以在预览体验计划中体验到早期版本，预计在最晚10月份推出正式版。Windows 11带来了更现代化的界面、重新设计的通知中心和开始..
本月早些时候，比利时 KU Leven 大学研究人员对 SpaceX 的星链终端进行了新的拆解。结果发现，SpaceX 不仅对接收器天线部分进行了升级，还使用了入..
养老问题是每个人，每个家庭都需要面对的大事，尤其是在人们生活水平不断提升、健康意识觉醒、以及人口老龄化骤增的大背景下，养老问题越来越被人..
当前市场行情下，比特币的价格波动相对较大，尽管全球市场的不确定性依然有很多，但购买比特币的群体将其作为价值存储工具的逻辑似乎依然坚挺。现..