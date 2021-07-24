好未来回应股价大跌：暂未收到何正式通知，不对市场推测做出评论

由广东教育出版社主办的“未来已来：我们需要怎样的教育暨《盈得：与百位领航者探寻教育创新》”新书发布会在山东全国书博会举行。本书作者凤凰卫视《领航者》制片人兼主持人、深圳科创学院副院长于盈，与知名儿童阅读推广人、百班千人读写项目总导师周其星，直面当下教育热点话题，展开了热烈又有温度的对话。于盈因在凤凰卫视创办了《领航者》节目，采访了全球各领域 120 多位顶尖人士，深感在巨变的时代，领航者们对未来的教育