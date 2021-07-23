反击专利流氓 三星向美国申诉要求判断Solas OLED专利无效

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反击专利流氓 三星向美国申诉要求判断Solas OLED专利无效

2021-07-23 16:55 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月23日 消息:三星电子最近向美国专利上诉委员会 （PTAB） 提起了针对Solas OLED专利无效的申请。这一做法是回应这家Solas OLED今年3月向美国德克萨斯州东区法院提起的专利侵权诉讼。

三星2

Solas OLED声称三星电子侵犯了其专利（专利号:8526767），该专利涉及识别复杂触摸手势组合或多点触摸组合的技术或设备。例如，该专利涵盖使用两根手指放大和缩小智能设备屏幕。

Solas OLED 对三星电子提起诉讼，声称三星电子在未经Solas OLED许可的情况下制造和销售使用其2013年专利的产品。另一方面，三星电子辩称，触摸传感器和手势识别技术之前已经开发出来。三星表示，2009年以“多触点和单触点输入”的名义注册的一项美国专利已经转换了多点触控手势识别技术。

三星电子声称，Solas OLE 的专利只是已知技术的可预测组合，坚持要求PTAB判定对方专利无效。

Solas OLED多年来一直与三星电子和三星显示器发生专利纠纷。Solas OLED于2019年5月向美国德克萨斯州东区法院提起诉讼，称三星电子和三星显示侵犯了与智能手机OLED面板相关的三项专利，其中一项是触控技术专利，两项是驱动电路专利。

关于诉讼，美国法院裁定三星在2021年初支付710亿韩元（3.98亿元人民币）的赔偿金，判定其侵犯了三项专利中的两项。在裁决的刺激下，Solas OLED正在升级攻势。判决两周后，它又对三星电子和三星显示器提起了专利侵权诉讼。

不过形势正在朝利于三星这边发展。PTAB裁定Solas OLED的三项专利（9256311、6072450、7446338）都只是现有技术的组合。如果 PTAB 也决定取消 Solas OLED 的8526767专利，三星有望赢得上诉审判。

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