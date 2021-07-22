微信：聊天时打出地址电话姓名就可支持搜寄快递

站长之家（ChinaZ.com）7月22日 消息:今日，微信宣布，只要在微信聊天中打出地址电话姓名，就能直接使用搜一搜搜索寄快递。
快递寄出后，后续可在微信对话框长按快递单号，或输入“#查快递”，随时了解快递行程信息。
值得一提的是，用户还可以拍下快递回执单的照片，在微信内长按并识别，快速获取快递信息。如果懒得敲字又懒得拍图还可以在“微信快递服务”绑定手机号，实时接收派件、入柜、签收等运单信息。
站长之家（ChinaZ.com）7月22日 消息:今日，微信宣布，只要在微信聊天中打出地址电话姓名，就能直接使用搜一搜搜索寄快递。
快递寄出后，后续可在微信对话框长按快递单号，或输入“#查快递”，随时了解快递行程信息。
值得一提的是，用户还可以拍下快递回执单的照片，在微信内长按并识别，快速获取快递信息。如果懒得敲字又懒得拍图还可以在“微信快递服务”绑定手机号，实时接收派件、入柜、签收等运单信息。
今天，中国消费者协会发布的“618”消费维权舆情分析报告显示，6月1日至6月20日监测期内共收集“消费维权”负面信息 576804 条，仅占“消费维权”信息总量的3.57%，同比显著下降。
对于经常收寄快递的网友来说，除了希望自己的快递能早日到货外，对于运输过程中快递的安全问题也格外关注。部分从事快递业务的工作人员为了追求速度，存在在分拣、装车等过程中，出现随手抛、扔、甩等暴力分拣的情况。今日，从企查查网站获悉，日前，顺丰科技有限公司公开了一项物品违规抛扔检测方法、装置、服务器及存储介质”发明专利。专利摘要显示，该发明实施例的物品违规抛扔检测方法通过对监控视频中的帧监控图像进行语义分
近日，天天快递有限公司被奉化市人民法院列为被执行人，执行标的47729元，案号(2021)浙0213执1479号，关联案件为合同纠纷。
7月9日，中通快递集团宣布出资1亿元设立“快递小哥关爱基金”。该基金将用来资助中通全网因疾病、意外伤害等原因导致生活困难的快递员及其家庭。
6月24日消息，上海的王先生对媒体爆料，自己交给顺丰运送的快递被运至垃圾场搅碎。王先生对记者表示，自己通过顺丰寄送12箱物品只收到8箱，4个箱子丢失，收到的包裹里面东西乱七八糟，箱子也不是原来打包的形态。王先生称这12箱物品除了私人物品，还有自己十几年来的日记本、绘画手稿、收藏的艺术品、设计图纸，过去十多年在北京生活积累的一切都在这12个箱子里了，而这些重要的东西基本都已找不到，仅有一些衣物和部分书本。经过?
7月3日，河北沧州。某快递站一快递盒突然爆炸，坐在一旁的男子吓得跳了起来。男子打开一看原来是邮寄的百香果，因天气太热而释放”。网友：百香果是个暴脾气！据了解，百香果是酸性的，很容易发酵出气体，尤其是夏季高温，导致气体释放加速，很容易冲破果壳爆炸。不但百香果，就是瓶装的百香果酱也会爆炸”。有许多网友都在网上分享过自己的悲惨遭遇，百香果爆炸后，果酱甚至能直接冲到天花板上，溅的到处都是，打扫起来十分困难。
6月25日，中消协发布618”消费维权舆情分析报告，监测期内，共收集快递、外卖配送类负面信息63043条，负面信息在6月2日出现峰值。消费者吐槽较多的配送类问题主要有：不送货上门、乡村取件加收快递费等问题。监测显示，乡村快递取件加收费用，这种现象并不是个例。外卖配送超时还态度恶劣事件网络舆情关注度较高。6月7日，广西贺州。有网友曝出到快递点取件时，要额外加收2元5元费用。张贴的海报显示，自6月1日起，多家快递取消乡?
据外媒报道，国际快递巨头联邦快递（FedEx）的子公司FedEx Express正在向印度初创公司Delhivery投资1亿美元，因为这家全球公司希望扩大其在南亚国家的业务。周五的投资是在这家总部位于古尔冈的初创公司（估值30亿美元）在未来几个季度的首次公开募股前获得2.77亿美元后不到两个月进行的。作为交易的一部分，这两家公司将达成一项长期商业协议。FedEx Express将专注于进出印度的国际进出口服务，而Delhivery将在联邦快递之外，在印
申通快递发布2021年半年度业绩预告，预计上半年净亏损1.4亿至1.6亿元，上年同期为盈利7067.78万元。
今日起，中国邮政正式启动全面提速，覆盖全国1000多个城市，将在全国多省市地区将实现运邮次日达。 据了解，中国邮政此次寄递全面提速，全国主要城市可享邮件次日达甚至次晨达的极速体验，6成以上特快专递实现次晨达;中国邮政已优化现有邮路400余条，增加300余条下行邮路，覆盖了2000余县域，实现1000+城市间寄递提速。
近期，数箱快递被顺丰送至垃圾站搅碎”事件受到关注。6月25日消息，上海的王先生对媒体爆料，自己通过顺丰寄送12箱物品只收到8箱，4个箱子丢失，收到的包裹里面东西乱七八糟，箱子也不是原来打包的形态。经过询问，顺丰才告诉王先生包裹被误送到了垃圾场”。在王先生看来，顺丰不仅把自己的东西运到了垃圾站，还耽误了抢救时机，而且在后续投诉和理赔也充满困难。该事件曝光后，顺丰配送站负责人对记者称目前已经联系当事人，正在?
昨日，国家邮政局市场监管司就违法收寄危险违禁物品对德邦物流股份有限公司进行监管约谈。约谈指出，近日德邦快递发生违法收寄危险违禁物品、危及社会公共安全问题影响恶劣。
今天，国家邮政局发布消息，近日，七部门联合发布《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》。《意见》提出，鼓励快递企业直接用工;对用工灵活、流动性大的基层快递网点，可统筹按照地区全口径城镇单位就业人员平均工资水平或营业额比例计算缴纳工伤保险费，优先参加工伤保险;推动企业为快递员购买人身意外保险。
据国家邮政局发布的消息，交通运输部、国家邮政局、国家发展改革委、人力资源社会保障部、商务部、市场监管总局、全国总工会联合印发了《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》（以下简称《意见》）。
国家邮政局发文表示，昨日，国家邮政局市场监管司就违法收寄危险违禁物品对德邦快递进行监管约谈。
今日，国家邮政局召开2021年第三季度例行新闻发布会，发布《2021年6月中国快递发展指数报告》，数据显示，6月中国快递发展指数为390.0，同比提高7.1%。
据中消协发布的2021年“618”消费维权舆情分析报告显示，在6月1日至6月20日共计20天监测期内，共收集“618”相关“消费维权”类信息16179110条，日均信息量81万余条。监测期间，“消费维权”信息呈曲线波动走势，6月1日和17日信息量超过100万条，6月1日最多，为1157107条。
近日，国美对原有的 “闪店送”业务进行升级，消费者在真快乐APP下单后，最快国美可为客户提供最快30分钟免费送达的同城配送;在附近门店无货的情况下，将从大仓调拨，24小时内完成配送，而上述所有环节将由国美快递小哥全程服务。
近日，腾讯与厦门联络易科技有限公司、广州登堂通信科技有限公司不正当竞争纠纷一案民事二审判决书公布。原告腾讯称，联络易公司、登堂公司作为软件行业的从业者，在明知微信软件具有极高用户量及知名度情况下，擅自研发侵权的联络易系统，
截至7月4日，2021年全国快递业务量突破500亿件，接近2018年全年水平。其中，发往农村地区的业务量增长迅速，占了三成。
7月23日，四相科技合肥总部正式开业。从成都到合肥，四相科技落户庐阳大数据产业园，标志着公司双引擎发展模式的正式形成。作为首批入驻庐阳大数据..
“口腔健康卫生，重在日常维护”，现如今，随着思想观念的进步，使得人们对口腔健康的认知也变得更为深刻，对于口腔卫生的日常维护也就更加的重视..
今年初，知名演员刘涛成为丹麦有机奶粉品牌宝贝与我的代言人。在演艺生涯中，刘涛以过人演技塑造过不少经典角色;在生活中，追求品质，崇尚有机生活..
自从 #鸿星尔克向河南捐赠5000w物资 的话题登上热搜，网友开始纷纷心疼红星尔克后，大批网友开始涌入鸿星尔克品牌旗下的抖音直播间的热度暴增，接..
近日，由商务部、科技部、中国贸促会和辽宁省政府主办的“2021中国国际数字和软件服务交易会”（以下简称“数交会”）正式拉开序幕，会上公布了“..
7月22日，政府数字化转型交流会在海口举行，来自四川、山东、宁夏、江苏、贵州、海南等地大数据管理机构相关负责人齐聚椰城，交流学习各地在大数据..
提到云南菜，大部分人都会想到这家拥有12年历史的餐厅——云海肴。云海肴致力于为顾客提供特色而地道的云南风味，其菜品风味清淡淳朴、鲜嫩回甜、..
error权威数据显示，2020年我国家居家装行业总产值已达到4.6万亿元，在消费者家居生活理念持续升级的带动下，家居家装行业正迎来新一轮繁荣。作为..
罗曼·罗兰说，世界上只有一种真正的英雄主义，那就是看清生活的真相之后，依然热爱生活。每一个逆行和命运抗争的的人，都值得被奖励一朵“小红花..
盛夏时节，各大体育赛事接踵而至，也让人们的运动热情和气温一样日渐高涨。在此“全民运动”之际，华为WATCH3系列及WATCH GT2系列推出一系列运动主..
创业5年，少海汇一直处于高速成长中，已经连续两年入选全球独角兽500强，2020年少海汇核心成员企业年产值达到245亿。7月23日，“生态进化5.0”202..
医疗保险制度是居民医疗保健视野的有效筹资机制，是构建社会保险制度的一种比较进步的制度。为保障参保在保人员享有基本的医疗服务并有效控制医疗..
身为一名数码博主，川哥以前一直给大家挑选一些性价比非常高的数码产品，包括手机、耳机等等。这些年，网络电视兴起，电视盒子使用人群也不断增加..
最新中国酒吧设计公司排行榜，是从历年酒吧设计榜单、国内外设计奖项及各大酒吧设计论坛网站中近3000家娱乐设计企业评选而来的，从作品的甄选到实..
扫地机器人是智能家用电器的一种，能凭借一定的人工智能 ，自动在房间内完成地板清理工作。许多没有用过扫地机器人的朋友应该都会有疑问:扫地机器..
7月22日，由《亚洲银行家》主办的2021中国未来金融峰会暨中国奖项计划颁奖礼在京成功举办，会上揭晓了2021年度中国奖项榜单。萨摩耶数科凭借其在信..
过去的2020年，被戏称为“偶像塌房元年”。如今2021年才刚过半，偶像们已经塌成一片了。曾经的顶流“吴亦凡”，更是塌房塌成了社会事件。..
7月22日，爱奇艺体育宣布拿下2021-2025四个赛季英超全部赛事中国大陆及中国澳门地区独家新媒体转播权后，在虎扑社区，不少网友发布了类似帖子。出..
在面向 Windows Insider 项目成员正式发布之前，Windows 11 的系统镜像就已经在网络上偷跑。而偷跑的镜像链接也成为了黑客眼中的攻击武器。援引卡..
7月24日，市场监管总局公告称，1月，该局根据举报，对腾讯2016年7月收购中国音乐集团股权涉嫌违法实施经营者集中行为立案调查。调查表明，腾讯这一..