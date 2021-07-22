人类高质量男性是什么梗 抖音高质量男性是什么意思出处在哪

最近在抖音和各大视频平台上火起来一梗——人类高质量男性，这个梗可以说是非常有趣，不过一些朋友还不清楚人类高质量男性到底是什么梗，下面就来为大家科普一下人类高质量男性这个梗。

人类高质量男性这个梗源于一位叫徐勤根的INS视频，最开始这位叫徐勤根的人在自己的INS上发表了一个网络求偶的视频，他表示自己是人类的高质量男性，不仅懂英文而且钱还多，可以满足女性的各方面需求，夸了很多自己的优点，希望有意向的女性朋友可以加他详谈。

本来一个简简单单的求偶视频应该不会突然大火，但是在徐勤根的求偶视频中却是非常的搞笑，他的独特风骚造型让人眼前一亮，油头粉面就算了，还很自信的摆出一副自以为帅气的pose。此外，很可能是因为长期呆在国外，已经习惯了英语的环境，汉语介绍自己的时候说的磕磕绊绊的，这个样子让人忍俊不禁。

加上徐勤根说自己是人类高质量男性，“人类”这个词就显得非常的刻意，这就让很多网友调侃他的身体被夺舍了，有很大的嫌疑被外星人控制了。

不过笑归笑，仔细一看徐勤根其实还并不算丑，如果正常打扮的话应该还是不错的，后面被一些网友扒出徐勤根的个人信息，目前不知真假，有评论表示徐勤根185，29岁，有礼貌涵养，清华本科毕业，牛津普林普顿双硕士，金融学高总，月入七位数，家住汤臣一品两套，开劳斯莱斯，宾利，拥有私人飞机。你笑大哥化妆土，大哥笑你生活苦，另外，他这个眼镜几万。

目前在抖音有一个账号叫canxu2020和一个B站叫徐先生1991的账号，虽然是有上传徐勤根的视频，很多人也认为是本人开的抖音号和B站号，但是本人在INS上发表声明，表示自己目前只有INS、知乎、微博以及小红书的账号。

所以抖音上和B站上的账号是假的，被人冒充了，不过未来很可能会开通本人的账号。