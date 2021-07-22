忙到没有时间洗澡！马斯克称大部分痛苦来自特斯拉

在昨日的比特币会议上，特斯拉CEO马斯克透露，自特斯拉成立以来，有三分之二的痛苦都来自特斯拉。
马斯克称，供应链问题、车顶脱落、车辆自燃等问题都让自己头疼。因为忙碌，还几度睡在工厂里，没有时间回家，甚至没有时间洗澡。
图片来自YouTube
在会上，马斯克还透露，其持有比特币、以太坊以及狗狗币等多种加密货币，特斯拉或将再次开放比特币购车服务。
在昨日的比特币会议上，特斯拉CEO马斯克透露，自特斯拉成立以来，有三分之二的痛苦都来自特斯拉。
马斯克称，供应链问题、车顶脱落、车辆自燃等问题都让自己头疼。因为忙碌，还几度睡在工厂里，没有时间回家，甚至没有时间洗澡。
图片来自YouTube
在会上，马斯克还透露，其持有比特币、以太坊以及狗狗币等多种加密货币，特斯拉或将再次开放比特币购车服务。
美国当地时间7月21日，马斯克表示，他个人拥有以太坊，狗狗币以及比特币。随着比特币挖矿使用可再生能源的比例增加，特斯拉之后可能恢复接受比特币作为支付手段。
据国外媒体报道，当地时间周三，特斯拉CEO埃隆马斯克（Elon Musk）表示，特斯拉可能再次开始接受比特币作为支付方式。
纳指涨0.92%，报收14631.95点凤凰网科技讯 北京时间7月22日消息，部分企业强劲的业绩提振了市场信心，星期三美股继续反弹。截至收盘，道指涨286.01点，涨幅为0.83%，报收34798点；标普500指数涨35.63点，涨幅为0.82%，报收4358.69点；纳指涨133.08点，涨幅为0.92%，报收14631.95点。美国主要科技巨头涨跌互现：美国主要科技巨头中国主要科技股全线上涨：中国主要科技股中概股股价上涨的其他中概股包括：上涨的其他中概股下跌的公司
【TechWeb】6月26日消息，据国外媒体报道，当地时间周五，看好比特币的推特首席执行官杰克多尔西（Jack Dorsey）和特斯拉首席执行官埃隆马斯克（Elon Musk）同意在下个月举办的一场活动上就比特币展开辩论。多尔西在推特上宣传了一项名为The B Word的活动，该活动是一项旨在更广泛地普及比特币和加密货币资产，并提高人们对比特币和加密资产认识的教育活动，该活动定于7月21日举行。该活动由加密货币创新委员会（Crypto Council fo
凤凰网科技讯 北京时间7月22日消息，特斯拉公司CEO埃隆马斯克(Elon Musk)对比特币的兴趣要比以前知道的更为浓厚。他在周三表示，旗下太空探索技术公司(SpaceX)也持有比特币，但是无计划出售。在周三由加密货币创新委员会举办的The B Word比特币峰会上，马斯克与方舟投资管理公司CEO凯西伍德(Cathie Wood)、Twitter CEO杰克多西(Jack Dorsey)讨论了比特币的前景。马斯克称，他个人持有比特币、以太坊以及狗狗币，特斯拉和SpaceX都只
马斯克当属目前科技圈、汽车圈最富名气的CEO、富豪之一了，他的发言常常引发关注。当地时间周一，马斯克在美国出庭，就特斯拉2016年收购太阳能公司SolarCity的交易辩护。原来股东们指责马斯克在这起交易中主导了董事会的决策，并在财务问题上误导股东，还因此支付了更多的钱。马斯克当庭回应表示，交易系特斯拉董事会特别委员会主导，他并未加入。据悉，SolarCity实际上是由马斯克的表兄弟林登和彼得里夫创立的，马斯克不仅持有股?
据国外媒体报道，当地时间周一，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在法庭上为特斯拉2016年收购SolarCity的交易作证时表示，如果他不担任特斯拉的CEO，该公司就会完蛋。
作为全球第一大网红，马斯克时常因为自己的发言，登上舆论热搜。当地时间周一，马斯克在美国出庭，就特斯拉2016年收购太阳能公司SolarCity的交易辩护。原来股东们指责马斯克在这起交易中主导了董事会的决策，并在财务问题上误导股东，还因此支付了更多的钱。马斯克当庭回应表示，交易系特斯拉董事会特别委员会主导，他并未加入。此外，马斯克在为自己在特斯拉收购光伏发电公司SolarCity的交易辩护。当原告律师质问马斯克为什么在之
特斯拉CEO马斯克在 7 月 22 日凌晨的直播中透露，自己拥有比特币、以太坊和狗狗币三种加密货币，他还透露特斯拉和SpaceX也拥有比特币。马斯克没有透露特斯拉和SpaceX分别拥有多少的比特币。同时对于他个人而言，比特币持有量比以太坊和狗狗币都要多。
特斯拉首席执行官埃隆马斯克已同意参加一场比特币在线狐疑，这是一个由推特创始人杰克多西（Jack Dorsey）主持的关于比特币的在线会议，马斯克还可能在这次的会议中发言。
凤凰网科技讯 北京时间7月13日消息，特斯拉公司CEO埃隆马斯克(Elon Musk)周一出庭作证，为特斯拉在2016年收购太阳能发电公司SolarCity的交易进行辩护。马斯克在法庭上坚称，特斯拉由董事会控制，但是如果他不担任CEO，公司就完了。他表示，自己曾经非常努力地尝试不做特斯拉CEO，但是他不得不担任CEO，否则坦率地说特斯拉就会完蛋。特斯拉股东在诉讼中指控马斯克主导了董事会对于这桩交易的讨论，推动特斯拉为收购SolarCity支付了?
特斯拉降价一直是车友、网友们讨论的热门话题，日前，标准续航版Model Y（磷酸铁锂）在国内上市，27.6万的价格堪称残暴，官网因此数度瘫痪、排产也延后到了9月份。按理说，三电技术、品牌知名度排在新能源前列的特斯拉，不应主力依靠价格战来冲击市场。在本周一出庭就收购SolarCity为自己辩护时，马斯克无意间爆料了特斯拉降价背后的真相。他说自己富有幽默感，相当于为特斯拉免费宣传。马斯克补充，人们感到快乐、感到消遣，便不?
凤凰网科技讯 7月12日消息，在7月10日特斯拉在美国部分地区开始推送Beta v9版本的FSD（全自动驾驶系统）。有车主在社交媒体分享视频并发文表示，自己的特斯拉可以识别并判断其他车辆的尾灯。对此有网友提问马斯克，能否识别救护车和警车等特殊车辆的灯光并作出反应呢？马斯克回答称：“将在不久之后采取行动”（Action will follow recognition soon thereafter.）马斯克回应视频中车辆使用的是Beta V9版本的FSD，此前特斯拉CEO马?
特斯拉Model 3重获《消费者报告》、IIHS安全推荐后，特斯拉CEO：马斯克随后在 IHHS 推特下留言称特斯拉获得了标准中最高评分，我们每个项目都获得最佳分数！
据国外媒体报道，美国当地时间周五，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克发推宣布，特斯拉全自动驾驶（FSD）套件测试版V9的发布时间再推迟一周，表示在发布beta 9之前需要解决一些出现的问题。
特斯拉CEO马斯克对比特币的态度已经被人熟知，作为美国最具影响力的科技KOL，他的一言一行甚至能影响比特币价格走势。日前比特币跌破3万美元，马斯克今天就表态考虑重新接受比特币，后者价格因此大涨，重回3.2万美元了。马斯克在The B Word大会上表示，特斯拉很可能重新接受比特币支付。马斯克称，目前看来比特币正在转向可再生能源，一旦比特币挖矿所使用的可再生能源比例达到或超过50%，特斯拉将恢复接受比特币。关于特斯拉使用?
图注：马斯克凤凰网科技讯 北京时间7月22日消息，亿万富翁埃隆马斯克(Elon Musk)周三表示，在他经受过的“个人和职业痛苦”中，三分之二来自运营特斯拉。他在出席比特币峰会The B Word时称，自从特斯拉在2003年创建以来，他向这家电动汽车公司倾注了“毕生精力”(life energy)。作为特斯拉的掌舵人，马斯克遇到了一系列困难，例如疫情造成的供应链问题、Model Y车顶脱落、全新Model S Plaid自燃起火等。“(运营特斯拉)超难，”马斯
特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）发布推文称，公司将在今年晚些时候向其他电动汽车开放其超级充电站网络。随着时间的推移，特斯拉超级充电站将向所有国家开放。
据国外媒体报道，特斯拉创始人、CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）已经购买了其竞争对手、亿万富翁理查德·布兰森（Richard Branson）旗下维珍银河的太空旅行船票。
量产的特斯拉埃隆·马斯克确认特斯拉Cybertruck电动皮卡将提供后轮转向系统将几乎与展示的一模一样。特斯拉的首席执行官埃隆·马斯克最近在Twitter上回答了关于特斯拉Cybertruck更新的问题，总共暗示了三件事：首先，最终的生产版本将几乎与第一个生产版本所展示的一模一样，后者在加利福尼亚、德克萨斯和纽约多次看到，这意味着在尺寸上没有变化，只是在细节上稍作改进。第二件事是，特斯拉的电动皮卡Cybertruck将提供后轮转向特?
过去的2020年，被戏称为“偶像塌房元年”。如今2021年才刚过半，偶像们已经塌成一片了。曾经的顶流“吴亦凡”，更是塌房塌成了社会事件。..
7月22日，爱奇艺体育宣布拿下2021-2025四个赛季英超全部赛事中国大陆及中国澳门地区独家新媒体转播权后，在虎扑社区，不少网友发布了类似帖子。出..
在面向 Windows Insider 项目成员正式发布之前，Windows 11 的系统镜像就已经在网络上偷跑。而偷跑的镜像链接也成为了黑客眼中的攻击武器。援引卡..
7月24日，市场监管总局公告称，1月，该局根据举报，对腾讯2016年7月收购中国音乐集团股权涉嫌违法实施经营者集中行为立案调查。调查表明，腾讯这一..
凤凰网科技讯 7月24日消息，今日，@网易云音乐 在社交媒体发布公告称，坚决支持国家市场监督管理总局处罚决定，网易云音乐承诺将积极履行平台责任..
日前，荣耀官方公布了荣耀平板V7 Pro首支预热视频，该产品有望将与荣耀Magic 3系列一同在8月12日亮相。根据爆料显示，荣耀平板V7 Pro将会全球首发..
7月24日，腾讯官方发布公告称，今日，腾讯收到国家市场监督管理总局作出的关于腾讯控股有限公司收购中国音乐集团股权违法实施经营者集中案《行政处..
【TechWeb】7月24日消息，据国家市场监督管理总局官方网站最新消息，2021年1月，市场监管总局根据举报，对腾讯控股有限公司2016年7月收购中国音乐..
多年来，各大音乐平台的版权之争令用户苦不堪言，比如拥有周杰伦独家版权的腾讯音乐，其他任何平台都无法下载、试听周杰伦的歌曲。对此，此前就有..
今天外媒收到消息称，苹果正在测试一款带有iPhone 11同款A13仿生芯片和神经引擎的显示器。外媒推测，在显示器内置芯片可以帮助Mac提供高分辨率的支..
据此前消息，高通将会在今年12月左右正式发布骁龙895”处理器，在此前骁龙888的基础上再次全方位提升，成为安卓最前旗舰芯片。按照以往惯例，三星..
开发者声称，采用新锐梵高”架构的Steam掌机应对近几年来的游戏毫无问题，最大的考验来自去年发行的新作，迄今尚未发现Steam平台有任何一款游戏拿..
在周五公布的一份文档中，苹果详细介绍了该公司在机器学习技术上的最新发展，比如为 iOS 15 引入了基于半身照的人物识别功能，即便照片中并未清晰..
Twitter 在其最新的透明度报告中披露：2020 年 7 - 12 月间，只有 2.3% 的活跃账户启用了至少一种双因素身份验证（简称 2FA）方法。在基于账号和密..
相比较之前的 2 个 Beta 版本，日前发布的 Android 12 Beta 3 引入了大量的变化和改进。虽然Google在博客中详细罗列了 Beta 3 中面向用户的重大变..
在 WWDC 2021 开发者大会期间，苹果为 Apple Music 订户推出了一项免费更新，带来了对无损音频流（Lossless Audio）和基于杜比全景声（Dolby Atom..
据中国汽车工业协会统计分析，2021年上半年，销量排名前十位的SUV品牌依次是：哈弗H6、CS75、本田CRV、博越、RAV4、炫威XRV、X3、缤智、皓影和Q5。..
为庆祝东京奥运会开幕，今天的 Google 涂鸦是一款名为“冠军岛运动会”的复古 RPG 游戏。在游戏中玩家将扮演一个名叫 Lucky 的小花猫，在七个运动..
7月22日晚，鸿星尔克终于再一次登顶，但不是销售业绩，而是微博热搜榜。在宣布向河南捐赠5000万元物资后，网友纷纷评论称，娘嘞，感觉你都要倒闭了..
尽管早在 2014 年就已在 App Store 上架，但在最近的更新中，苹果公司似乎已经改变了他们对于 iDOS 2 模拟器的想法。作为一款流行的仿真应用程序，..