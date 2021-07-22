忙到没有时间洗澡！马斯克称大部分痛苦来自特斯拉

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忙到没有时间洗澡！马斯克称大部分痛苦来自特斯拉

2021-07-22 14:36 · 稿源：站长之家

在昨日的比特币会议上，特斯拉CEO马斯克透露，自特斯拉成立以来，有三分之二的痛苦都来自特斯拉。

马斯克称，供应链问题、车顶脱落、车辆自燃等问题都让自己头疼。因为忙碌，还几度睡在工厂里，没有时间回家，甚至没有时间洗澡。

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图片来自YouTube

在会上，马斯克还透露，其持有比特币、以太坊以及狗狗币等多种加密货币，特斯拉或将再次开放比特币购车服务。

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