监管部门回应电商平台必须加密客户信息：报道不实

国内电商行业经过二十多年的发展，已经进入到了一个比较成熟的阶段。新进入者想要获得好的发展，需要拥有创新的技术或者是新的商业模式。2021 年 4 月，在抖音电商首届生态大会上，抖音电商总裁康泽宇提出了一个新的概念——兴趣电商，并且将抖音电商定义为兴趣电商。对此，抖音电商对其内涵的阐释是：“兴趣电商是一种基于用户对美好生活的向往，主动帮助消费者发现潜在购物兴趣，提升生活品质的电商。”抖音电商所提倡的兴趣电商