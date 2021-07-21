监管部门回应电商平台必须加密客户信息：报道不实

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 电商最新资讯 > 正文

监管部门回应电商平台必须加密客户信息：报道不实

2021-07-21 15:55 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月21日 消息:据第一财经报道，针对“所有电商平台被要求加密客户信息”的传闻，相关监管部门回应称，报道不实。

上述部门表示，这是（电商平台）企业自己的行为，没有其他监管部门要求，这是他们为了防止用户信息泄露被诈骗分子利用，自身加强防范的举措。

谣言，辟谣

此前，网上有传闻称，工信部要求为保护公民信息安全，从2021年8月1号起，所有电商平台（天猫、京东、淘宝、头条抖音、快手、拼多多等）均要求加密客户信息，从平台方、商户、快递公司等所有环节的商家，均无法获取到客户相关信息。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 淘宝拼多多是怎么靠“果园”小游戏让你“上瘾”的？

    ​几年前数据显示，魔兽世界用户在线时长，累计500亿小时，约合590万年，得追溯到远古时代。游戏化简直像神一样的存在。经营公司，做一个品牌，设置一场活动如果能嵌入游戏化机制，会得到不错的效果。

    淘宝 拼多多 果园游戏

  • 群买买，拼多多的社交电商野心有多大？

    拼多多这家公司还真有点意思，搞产品取名字很喜欢搞ABB模式，不过这样的名字确实很好记，当然也很好传播。难道算命先生给算过，ABB的取名大法比较容易成功?比如当年拼好货和拼多多合并以后依然采用了拼多多的品牌，这不就成功了麽。

    群买买 拼多多 社交电商

  • 拼多多怎么改销量，拼多多改销量10万+的最新办法靠谱吗

    拼多多直接改销量会查，踏踏实实的把店铺做起来还是要做推广。派派窝联盟CPS是一种按成交计费的推广工具，是商家破零、积累基础销量的重要途径。派派窝联盟是由多多客或团长帮助推广商品，买家支付一定比例的佣金给对应的多多客或团长，通俗来说，就是有专门的一帮人通过自己的渠道来帮商家卖货，然后根据成交金额拿提成，不成交不计费。1、登录 派派窝联盟 官网(首次注册一个账号)2、登录后点击 计划管理-新建计划 计费模式选择CP

    拼多多

  • 小米因商标权权属起诉拼多多

    小米科技有限责任公司起诉拼多多关联公司上海寻梦信息技术有限公司，案由系商标权权属、侵权纠纷，案号（2021）沪0104民初11091号，经办法院为上海市徐汇区人民法院，一审开庭时间为8月13日。

    小米 拼多多 商标权

  • 名创优品跨界做了个茶饮届的拼多多

    拼单模式已经从电商平台“跨界”到了茶饮市场。据悉，消费者可以通过某一茶饮品牌上线的微信小程序进行拼单购买，拼单成功即可享受优惠。事实上，这个茶饮品牌，就是日前在广州落地了全球瑜伽主题首店的“原创无奶盖鲜果茶”PINTEA拼小茶。拼小茶微信小程序显示，目前全国范围内，拼小茶仅在广州市拥有2家门店。

    名创优品 拼多多 奶茶

  • 微信淘宝拼多多都在卖！飙到25万天价！地下账号交易咋这么疯狂？

    “4000个TikTok账号，一机一号注册，权重高，已设置美女头像，可指定商业者模式或创作者模式。”诸如此类的TikTok账号售卖信息，在大批微信群中传播。

    微信 淘宝 拼多多

  • 年交易额同比增5倍 拼多多跨境电商业务增速明显

    7月15日，据拼多多消息，聚焦进口商品交易的多多国际从2019年上线至今，总计销量达7300多万件，年交易额同比增长达5倍，覆盖了全球50多个国家和地区的商品，已成为拼多多的新增长点。在今年拼多多的618活动中，“售价519元的兰蔻小黑瓶上线1000件瞬间售罄，售价699元的30ml海蓝之谜面霜十分钟售出300瓶。”多多国际负责人介绍。今年“618”期间，地处武汉的拼多多商家李伟及其团队连日加班，仅“SK-II神仙水”一款单品，单日营业额

    商品 拼多多 百亿补贴

  • 拼多多还香？这家“买票”才能进的超市有多神奇

    近一个月，就有永辉、家乐福、华联、fudi 多家入局，在此之前还有2019年开出首家店的 Costco，去年开出 X会员店的盒马，重拾会员制的麦德龙，为此麦德龙还挖走了山姆的多位高管，可见其复兴会员制之决心。

    山姆会员 拼多多 会员制

  • 拼多多放心推是什么有必要开通吗？效果怎么样？如何收费

    拼多多站外推广“派派窝联盟”派派窝联盟CPS是一种按成交计费的推广工具，是商家破零、积累基础销量的重要途径。派派窝联盟是由多多客或团长帮助推广商品，买家支付一定比例的佣金给对应的多多客或团长，通俗来说，就是有专门的一帮人通过自己的渠道来帮商家卖货，然后根据成交金额拿提成，不成交不计费。有开拼多多店铺就可以用派派窝联盟推广商品。1，登录 派派窝联盟 官网(首次注册一个账号)2，登录后点击 计划管理-新建计划 ?

    拼多多

  • 低至8毛/月拼多多会员，如何让你不停“买买买”？

    拼多多目前有两种月卡形式。一种为尝鲜月卡，需要做任务才可以解锁福利。价格为2.4元/3个月。每个月合计0.8元。另外一种为常规省钱月卡， 付钱即可享受权益。价格为26.7元/3个月，每个月合计8.8元

    拼多多 拼多多会员 月卡

  • 拼多多”式拉新火遍海外，ta凭什么让Facebook都抄作业？

    最近，在国外有一款社交 App 特别火，火到让 Facebook 都感受到了威胁 —— 不惜背上“抄袭”的骂名，上线了一个和这款 App 类似的功能 「Neighborhoods」与之抗衡。

    拼多多 Facebook 特斯拉

  • 拼多多白底图是什么、怎么做？卖家一键生成商品白底图的步骤

    拼多多店铺引流工具派派窝联盟是一种按成交计费的推广工具，是商家破零、积累基础销量的重要途径。派派窝联盟帮助推广商品，买家支付一定比例的佣金给对应的多多客或团长，通俗来说，就是有专门的一帮人通过自己的渠道来帮商家卖货，然后根据成交金额拿提成，不成交不计费，效果好，有开拼多多店铺的不妨可以试一下。1、登录 派派窝联盟 官网(首次注册一个账号)2、登录后点击 计划管理-新建计划 计费模式选择CPS3、添加商品建议登?

    拼多多 拼多多白底图

  • 定位兴趣电商，抖音电商立足兴趣电商推出“FACT”模型助力商家发展

    国内电商行业经过二十多年的发展，已经进入到了一个比较成熟的阶段。新进入者想要获得好的发展，需要拥有创新的技术或者是新的商业模式。2021 年 4 月，在抖音电商首届生态大会上，抖音电商总裁康泽宇提出了一个新的概念——兴趣电商，并且将抖音电商定义为兴趣电商。对此，抖音电商对其内涵的阐释是：“兴趣电商是一种基于用户对美好生活的向往，主动帮助消费者发现潜在购物兴趣，提升生活品质的电商。”抖音电商所提倡的兴趣电商

    兴趣电商 抖音电商

  • 兴趣电商新趋势，引领抖音电商获得更好发展

    国内电商行业经过二十多年的发展，已经进入到了一个比较成熟的阶段。新进入者想要获得好的发展，需要拥有创新的技术或者是新的商业模式。2021 年 4 月，在抖音电商首届生态大会上，抖音电商总裁康泽宇提出了一个新的概念——兴趣电商，并且将抖音电商定义为兴趣电商。对此，抖音电商对其内涵的阐释是：“兴趣电商是一种基于用户对美好生活的向往，主动帮助消费者发现潜在购物兴趣，提升生活品质的电商。”抖音电商所提倡的兴趣电商

    兴趣电商 抖音电商

  • 电商直播只能去南方？一家东北直播基地的电商野心

    东北难做直播电商。有秀场但无电商，有主播但难留人。关于东北面临的困境，此前业内也做过分析，“Tech星球”曾发文《盛产“老铁”的东北，没有直播带货神话》，通过采访多位直播电商从业者，详细报道了东北直播电商存在的困境。

    直播 直播电商 电商

  • 阿里、B站投资涵意电商，后者为立足于互联网经济的电商公司

    近日，杭州涵意电子商务有限公司发生工商变更，新增股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、上海幻电信息科技有限公司等，分别持股7.53%、0.5%。

    阿里 电信 资本

  • 兴趣电商新机遇，抖音电商多项扶持为商家带来更多新增量

    自从抖音电商成立以来，不少人都在猜测抖音电商的定位，是直播电商还是内容电商？ 2021 年 4 月，抖音电商首届生态大会举行，在会上抖音电商总裁康泽宇给出了抖音电商的定位——兴趣电商。抖音电商给出的官方释义为：兴趣电商即一种基于人们对美好生活的向往，满足用户潜在购物兴趣，提升消费者生活品质的电商。其核心是主动帮助用户发现他潜在的需求，然后实现与商家商品的精准匹配。应该如何理解呢？虽然抖音电商不是内容电商也?

    兴趣电商 抖音电商

  • 12种电商模式，最后一个机会最大！

    电商是互联网长期不变的主题，几乎你看到所有的创业项目最终都要靠电商来进行变现。尤其是公众号、快手、抖音、小红书等内容平台上的博主，还有像经期、睡眠、运动相关的工具。

    电商 创业 拼团

  • 用了10年淘宝，从没这么爽过

    如果说App广告中小雷最痛恨哪一种，那么开屏广告肯定是毫无疑问地第一，除了在应用初次打开的时候出现，就连切换到后台后再次打开都有一定概率需要重新看一遍，让人无比头疼。

    淘宝 开机广告 APP

  • 隐秘电商巨头 SHEIN，可以被复制吗？

    SHEIN，这家成立13年，在南京起家，《福布斯》称其最新估值达470亿美元的的跨境快时尚电商，并没有获得和庞大体量相匹配的知名度。以至于等到 SHEIN 的估值、日活等亮眼数据流出后，这家隐秘的巨头才在商业报道里突然「崛起」。

    电商巨头 SHEIN 时尚电商
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 拼多多百亿补贴节 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM