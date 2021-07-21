监管部门回应电商平台必须加密客户信息：报道不实

站长之家（ChinaZ.com）7月21日 消息:据第一财经报道，针对“所有电商平台被要求加密客户信息”的传闻，相关监管部门回应称，报道不实。
上述部门表示，这是（电商平台）企业自己的行为，没有其他监管部门要求，这是他们为了防止用户信息泄露被诈骗分子利用，自身加强防范的举措。
此前，网上有传闻称，工信部要求为保护公民信息安全，从2021年8月1号起，所有电商平台（天猫、京东、淘宝、头条抖音、快手、拼多多等）均要求加密客户信息，从平台方、商户、快递公司等所有环节的商家，均无法获取到客户相关信息。
站长之家（ChinaZ.com）7月21日 消息:据第一财经报道，针对“所有电商平台被要求加密客户信息”的传闻，相关监管部门回应称，报道不实。
上述部门表示，这是（电商平台）企业自己的行为，没有其他监管部门要求，这是他们为了防止用户信息泄露被诈骗分子利用，自身加强防范的举措。
此前，网上有传闻称，工信部要求为保护公民信息安全，从2021年8月1号起，所有电商平台（天猫、京东、淘宝、头条抖音、快手、拼多多等）均要求加密客户信息，从平台方、商户、快递公司等所有环节的商家，均无法获取到客户相关信息。
几年前数据显示，魔兽世界用户在线时长，累计500亿小时，约合590万年，得追溯到远古时代。游戏化简直像神一样的存在。经营公司，做一个品牌，设置一场活动如果能嵌入游戏化机制，会得到不错的效果。
拼多多这家公司还真有点意思，搞产品取名字很喜欢搞ABB模式，不过这样的名字确实很好记，当然也很好传播。难道算命先生给算过，ABB的取名大法比较容易成功?比如当年拼好货和拼多多合并以后依然采用了拼多多的品牌，这不就成功了麽。
拼多多直接改销量会查，踏踏实实的把店铺做起来还是要做推广。派派窝联盟CPS是一种按成交计费的推广工具，是商家破零、积累基础销量的重要途径。派派窝联盟是由多多客或团长帮助推广商品，买家支付一定比例的佣金给对应的多多客或团长，通俗来说，就是有专门的一帮人通过自己的渠道来帮商家卖货，然后根据成交金额拿提成，不成交不计费。1、登录 派派窝联盟 官网(首次注册一个账号)2、登录后点击 计划管理-新建计划 计费模式选择CP
小米科技有限责任公司起诉拼多多关联公司上海寻梦信息技术有限公司，案由系商标权权属、侵权纠纷，案号（2021）沪0104民初11091号，经办法院为上海市徐汇区人民法院，一审开庭时间为8月13日。
拼单模式已经从电商平台“跨界”到了茶饮市场。据悉，消费者可以通过某一茶饮品牌上线的微信小程序进行拼单购买，拼单成功即可享受优惠。事实上，这个茶饮品牌，就是日前在广州落地了全球瑜伽主题首店的“原创无奶盖鲜果茶”PINTEA拼小茶。拼小茶微信小程序显示，目前全国范围内，拼小茶仅在广州市拥有2家门店。
“4000个TikTok账号，一机一号注册，权重高，已设置美女头像，可指定商业者模式或创作者模式。”诸如此类的TikTok账号售卖信息，在大批微信群中传播。
7月15日，据拼多多消息，聚焦进口商品交易的多多国际从2019年上线至今，总计销量达7300多万件，年交易额同比增长达5倍，覆盖了全球50多个国家和地区的商品，已成为拼多多的新增长点。在今年拼多多的618活动中，“售价519元的兰蔻小黑瓶上线1000件瞬间售罄，售价699元的30ml海蓝之谜面霜十分钟售出300瓶。”多多国际负责人介绍。今年“618”期间，地处武汉的拼多多商家李伟及其团队连日加班，仅“SK-II神仙水”一款单品，单日营业额
近一个月，就有永辉、家乐福、华联、fudi 多家入局，在此之前还有2019年开出首家店的 Costco，去年开出 X会员店的盒马，重拾会员制的麦德龙，为此麦德龙还挖走了山姆的多位高管，可见其复兴会员制之决心。
拼多多站外推广“派派窝联盟”派派窝联盟CPS是一种按成交计费的推广工具，是商家破零、积累基础销量的重要途径。派派窝联盟是由多多客或团长帮助推广商品，买家支付一定比例的佣金给对应的多多客或团长，通俗来说，就是有专门的一帮人通过自己的渠道来帮商家卖货，然后根据成交金额拿提成，不成交不计费。有开拼多多店铺就可以用派派窝联盟推广商品。1，登录 派派窝联盟 官网(首次注册一个账号)2，登录后点击 计划管理-新建计划 ?
拼多多目前有两种月卡形式。一种为尝鲜月卡，需要做任务才可以解锁福利。价格为2.4元/3个月。每个月合计0.8元。另外一种为常规省钱月卡， 付钱即可享受权益。价格为26.7元/3个月，每个月合计8.8元
最近，在国外有一款社交 App 特别火，火到让 Facebook 都感受到了威胁 —— 不惜背上“抄袭”的骂名，上线了一个和这款 App 类似的功能 「Neighborhoods」与之抗衡。
拼多多店铺引流工具派派窝联盟是一种按成交计费的推广工具，是商家破零、积累基础销量的重要途径。派派窝联盟帮助推广商品，买家支付一定比例的佣金给对应的多多客或团长，通俗来说，就是有专门的一帮人通过自己的渠道来帮商家卖货，然后根据成交金额拿提成，不成交不计费，效果好，有开拼多多店铺的不妨可以试一下。1、登录 派派窝联盟 官网(首次注册一个账号)2、登录后点击 计划管理-新建计划 计费模式选择CPS3、添加商品建议登?
国内电商行业经过二十多年的发展，已经进入到了一个比较成熟的阶段。新进入者想要获得好的发展，需要拥有创新的技术或者是新的商业模式。2021 年 4 月，在抖音电商首届生态大会上，抖音电商总裁康泽宇提出了一个新的概念——兴趣电商，并且将抖音电商定义为兴趣电商。对此，抖音电商对其内涵的阐释是：“兴趣电商是一种基于用户对美好生活的向往，主动帮助消费者发现潜在购物兴趣，提升生活品质的电商。”抖音电商所提倡的兴趣电商
国内电商行业经过二十多年的发展，已经进入到了一个比较成熟的阶段。新进入者想要获得好的发展，需要拥有创新的技术或者是新的商业模式。2021 年 4 月，在抖音电商首届生态大会上，抖音电商总裁康泽宇提出了一个新的概念——兴趣电商，并且将抖音电商定义为兴趣电商。对此，抖音电商对其内涵的阐释是：“兴趣电商是一种基于用户对美好生活的向往，主动帮助消费者发现潜在购物兴趣，提升生活品质的电商。”抖音电商所提倡的兴趣电商
东北难做直播电商。有秀场但无电商，有主播但难留人。关于东北面临的困境，此前业内也做过分析，“Tech星球”曾发文《盛产“老铁”的东北，没有直播带货神话》，通过采访多位直播电商从业者，详细报道了东北直播电商存在的困境。
近日，杭州涵意电子商务有限公司发生工商变更，新增股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、上海幻电信息科技有限公司等，分别持股7.53%、0.5%。
自从抖音电商成立以来，不少人都在猜测抖音电商的定位，是直播电商还是内容电商？ 2021 年 4 月，抖音电商首届生态大会举行，在会上抖音电商总裁康泽宇给出了抖音电商的定位——兴趣电商。抖音电商给出的官方释义为：兴趣电商即一种基于人们对美好生活的向往，满足用户潜在购物兴趣，提升消费者生活品质的电商。其核心是主动帮助用户发现他潜在的需求，然后实现与商家商品的精准匹配。应该如何理解呢？虽然抖音电商不是内容电商也?
电商是互联网长期不变的主题，几乎你看到所有的创业项目最终都要靠电商来进行变现。尤其是公众号、快手、抖音、小红书等内容平台上的博主，还有像经期、睡眠、运动相关的工具。
如果说App广告中小雷最痛恨哪一种，那么开屏广告肯定是毫无疑问地第一，除了在应用初次打开的时候出现，就连切换到后台后再次打开都有一定概率需要重新看一遍，让人无比头疼。
SHEIN，这家成立13年，在南京起家，《福布斯》称其最新估值达470亿美元的的跨境快时尚电商，并没有获得和庞大体量相匹配的知名度。以至于等到 SHEIN 的估值、日活等亮眼数据流出后，这家隐秘的巨头才在商业报道里突然「崛起」。
7 月22- 23 日，主题为“创造价值，共生共赢”的 2021 京东家电专卖店星火计划合作伙伴大会在武汉国际博览中心隆重召开。在本次大会的展会现场，包..
2020 年，幼儿教育培训市场再次呈现火爆，众多投资人都在跃跃欲试，看好这块市场，教育行业目前之所以成为最有前景的投资行业，主要是国内的少儿培..
今天，东京奥运会就要正式开幕了!相信很多人都对此期待满满，小编同样怀揣着激动的心情!那么，问题来了， 2020 东京奥运会在哪看?东京奥运会在哪..
直播带货在近期电商大促的车轮战中呈现出一个趋势:平台逐渐加大对品牌店播及腰部主播的扶持，直播带货上半场的基调——“全网最低价”逐渐消失，..
电视，是一个家庭的必需品吗？当越来越多年轻人把大部分的空余时间注意力放在手机上，当一些年轻家庭装修时开始抛弃电视，选择去客厅化的设计，不..
自国家关于“推动成渝地区双城经济圈建设”的战略推出以来，伴随着一系列配套政策陆续颁布，成渝地区已成为西部高质量发展的重要增长极。近日，58..
伴随数字经济实体经济融合、线上线下市场协同发展，如今的家电业正在全渠道模式下全力前行。在存量市场的大环境下，京东家电专卖店作为京东电器全..
7 月 22 日- 25 日，由国家商务部、科技部、中国贸促会和辽宁省政府主办的 2021 中国国际数字和软件服务交易会(简称“数交会”)在大连隆重召开。本..
春秋时期，伯牙极善抚琴，作“高山流水之音”，人莫能识其意。隐士钟子期听到琴音之后感慨：“峨峨兮若泰山，洋洋兮若江河。”高山流水觅知音，自..
一场席卷全球的新冠疫情正在影响着人们的工作、生活习惯，远程办公、远程教育等需求大大增加。来自中国互联网络信息中心发布的《第47 次中国互联网..
7月23日，港股在线教育股集体大跌，其中新东方一度暴跌超50%，思考乐教育大跌27%，卓越教育集团大跌15%。新东方今日开盘51港元，截至收盘，新东方..
Motherboard 报道称，包括《华盛顿邮报》和《纽约杂志》在内的多家大牌新闻网站，近日都遭遇了色情信息的污染。调查发现，此事归咎于某公司购买了..
23日下午，新东方港股暴跌超50%，跌出历史单日最大跌幅;较开盘价几近腰斩，现报每股27.15港元，日内总市值蒸发超400亿港元。..
奥运开始了，除了官方渠道之外，我们还可以在视频号直播间观看普通人视角下的日本奥运会。此前，在视频号直播间，就有创作者亲手接过奥运火炬。..
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7月20日，漳平玖玖文化传媒有限公司成立，注册资本10万元人民币，法定代表人为简自豪（Uzi），经营范围包括文艺创作；互联网数据服务；数字文化创..
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7月23日消息，小米公关部王化发文表示，近段时间关于我司造车的部分信息已经越传越离谱，一会儿落地北京了、一会儿落地上海了，还刻意的强调武汉没..
据外媒报道，一辆特斯拉Model3已被添加到纽约市警察局（ NYPD）的公路巡逻车队中。纽约市警察局为其车队购买了一辆双电机全轮驱动长续航版Model3。..