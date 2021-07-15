DOTA2勇者拔剑之路活动地址 勇者拔剑之路活动入口

DOTA2在最近开启了勇者拔剑之路的活动，这个活动是可以获得一些外设的周边道具的，很多玩家还不清楚到底有哪些奖励可以获得，下面就来为大家分享一下。

活动时间:2021年7月13日~天陨旦活动下线

排行榜时间:2021年7月13日-8月31日

活动地址:

https://act.dota2.com.cn/international/2021/divinerapier

活动内容:

通过完成任务，升级英雄，闯关迷宫开启宝箱。将有机会获得肉山雕像、DOTA2主题麻将、英雄至宝、刀塔Plus、精美外设周边等系列好礼。

活动规则:

任务说明

● 玩家需在DOTA2游戏设置中确认勾选“公开比赛数据”，才可以完成DOTA2游戏相关任务。仅有完美世界电竞APP主账号登录活动方可完成新人任务2。

● 有效的比赛类型:全英雄选择、全英雄随机、随机征召、队长模式、队长征召、技能征召、单一征召、加速模式、天陨旦模式。

● 每日任务中，完成/胜利2场加速模式或天陨旦模式比赛才算完成1次相关任务。

● 所有任务仅基于DOTA2国服和蒸汽平台游戏数据。

● 后来参与活动的玩家也能获得首登活动前7天（最多到活动开始日期）完成的每日任务的奖励(含勇士令状奖励加成)。

● 每日任务于次日4:00刷新，每周任务于每周一4:00刷新。

奖品说明

● 抽奖、排行榜等获得的奖品（活动点数道具除外）可在首页的“我的奖品”中查看。

● 系统将于2021年8月31日23点59分锁定排行榜，并于次日根据排名发放排名奖励。

● 所有实物奖品的收货信息填写截止于活动结束后的8个工作日，逾期未填信息将自动视为放弃。

● 实体奖品将于收货信息填写截止日期后的的21日内发放。

其他说明

● 如在活动过程中遇到任何问题，请联系完美世界官方客服。点击联系客服。

● 若核实存在恶意利用系统漏洞、使用脚本外挂、刷单或退款等行为，账号将被取消活动资格。

● ※ 本活动的最终解释权归完美世界所有 ※