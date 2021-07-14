消息称字节跳动正开发高端版今日头条 聚焦精品内容

站长之家（ChinaZ.com）7月14日 消息:据晚点 LatePost报道，字节跳动正在开发一款高端版今日头条，聚焦精品内容，该项目由今日头条团队负责开发。
今日头条于2012年8月推出，是北京字节跳动科技有限公司开发的一款基于数据挖掘的推荐引擎产品，为用户推荐信息、提供连接人与信息的服务的产品。包括了头条搜索、头条号、微头条等产品。
2018年，今日头条还曾推出过今日头条极速版。不同的是，今日头条极速版仅限于浏览、评论，同时还可通过签到、做任务、观看视频或者浏览文章推广等获得金币。
站长之家（ChinaZ.com）7月14日 消息:据晚点 LatePost报道，字节跳动正在开发一款高端版今日头条，聚焦精品内容，该项目由今日头条团队负责开发。
今日头条于2012年8月推出，是北京字节跳动科技有限公司开发的一款基于数据挖掘的推荐引擎产品，为用户推荐信息、提供连接人与信息的服务的产品。包括了头条搜索、头条号、微头条等产品。
2018年，今日头条还曾推出过今日头条极速版。不同的是，今日头条极速版仅限于浏览、评论，同时还可通过签到、做任务、观看视频或者浏览文章推广等获得金币。
6 月 25 日起，今日头条携手马龙、朱婷、谌龙、巩立姣、陈艾森等 100 余位中国体育健儿，推出多档体育访谈节目，为用户提供丰富、专业的体育资讯内容供给。据悉，今日头条与 100 多位出征运动员展开深度合作，这些运动员覆盖乒乓球、羽毛球、田径、体操、游泳、射击、跳水、排球等多个体育领域，近日开播的《出征倒计时》，是由今日头条策划的全新体育访谈，该访谈集结 40 多位运动员参与录制，拍摄团队严格遵照防疫政策，走近集训
今天是7月1日建党节、突然想写篇文章记录一下。今天研究的对象、是头条搜索站长工具!自从头条出了搜索之后、站长工具相继推出，今天来研究一下他都有哪些功能!为什么要研究头条，感觉潜力无限!
日前，一字节跳动员工在社交平台爆料，字节跳动的打车软件跳动出行小组已成立，并且将在下周五上线H5版本应用，并通过抖音APP导流来实现推广。
字节跳动正计划重启社交产品飞聊，新飞聊主打即时性的音频社交。资料显示，飞聊是字节跳动旗下一款即时通讯及兴趣爱好社区社交产品。
【TechWeb】企查查APP显示，近日，北京字节跳动网络技术有限公司新增多项“小荷门诊 XIAOHE CLINIC”商标申请信息，国际分类涉及医药、金融物管、医疗器械等，目前商标状态均为“注册申请中”。
原来，李子柒已经悄悄成为了“字节系”。7月2日，字节跳动投资了李子柒的签约公司——微念品牌管理，持股1.48%。这是一家成立于2013年的MCN企业，专注于新消费领域，在字节入股之前，微念还接连获得了华映资本、辰海资本、新浪微博、华兴新经济基金、众源资本等的投资。
今日，字节跳动火山翻译团队宣布推出LightSeq训练加速引擎，并向全球开发者开源。
近日，深圳今日头条科技有限公司发生工商变更，公司注册资本由32亿元人民币增加至102亿元人民币，增幅218.75%。
今日，字节跳动公布2020年数据称，2020年，字节跳动实际收入达2366亿元，同比增长111%，经营亏损达147亿元。
太多人说，李子柒是幸运儿。事实上，李子柒的今天实属“步步为营”，全凭她一开始就选对了最适合的那条路。
7月1日，字节跳动被曝已将音乐升级为P1优先级业务，与游戏、教育业务平级。字节跳动产品与战略副总裁、原TikTok负责人朱骏（Alex）已在近期接手该业务，主导字节跳动海外音乐产品Resso。在其接手后，音乐业务将朝着内容社区的方向发展。
中金公司和东方财富证券联合宣布，鉴于虎扑拟调整上市计划，中金公司、东方财富证券、虎扑三方同意解除辅导协议，终止对虎扑首次公开发行股票并上市的辅导工作。此前，三方于2019年3月签订上市辅导协议。
凤凰网科技讯 6月16日下午消息，由于腾讯视频存在大量有关于热播电视剧《亮剑》的疑似侵权视频，字节跳动已与6月11日在重庆市第一中级法院起诉腾讯。要求法院判令腾讯删除侵权视频、发布声明消除影响，并赔偿经济损失1000万元。此外，字节跳动还向法院提交了行为保全申请，要求腾讯视频立即采取有效措施，避免侵犯《亮剑》著作权。起诉状显示，字节跳动在2019年6月10日起的五年内已经获得电视剧《亮剑》的信息网络传播权，并有权对
近日，深圳今日头条科技有限公司发生工商变更，公司注册资本由32亿元人民币增加至102亿元人民币，增幅218.75%。
近期，有媒体报道称，一字节跳动员工在社交平台爆料，字节跳动的打车软件跳动出行小组已成立，并且将在下周五上线H5版本应用，并通过抖音导流来实现推广。对此，字节跳动方面相关负责人向媒体回应称：这是谣言，没有打车项目。不过，虽然打车项目被否认，但是字节跳动官方将加深在汽车领域的布局已经基本明确，此前还曾有网友曝光过一个名为抖音汽车”的Logo，Logo以一辆汽车的图标为主体，下方带有抖音汽车”字样。同时，该logo与
近日，字节跳动推出了一个名为“抖音汽车”的Logo，该Logo以抖音Logo为色调，一辆汽车的图标为主体，下方带有“抖音汽车”字样。不久前，北京字节跳动网络技术有限公司获得了字节汽车商标的转让，目前商标状态为已注册。
近日，宁波星程锦绣科技有限公司申请注册“上班摸鱼”商标，国际分类涉9类 科学仪器，目前商标状态为“注册申请中”。
近日，李子柒签约公司杭州微念品牌管理有限公司发生工商变更，新增字节跳动关联公司北京量子跃动科技有限公司为股东。同时，公司注册资本由约704.05万人民币增加至约717.47万人民币。
凤凰网科技讯 6月24日消息，天眼查App显示，今日，北京微播视界科技有限公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司相关案件正式开庭，案由为不正当竞争纠纷。开庭公告详情显示，案件当事人为北京微播视界科技有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、腾讯数码（天津）有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司、深圳今日头条科技有限公司、北京字节跳动科技有限公司。案号为（2021）粤03民初1128号，审理法院为广东省深圳市中级人民法院，承?
【TechWeb】7月9日消息，据悉，刚刚字节跳动发布公告，宣布将于2021年8月1日起取消隔周周日工作的安排。字节跳动表示，8月开始有需求的团队和个人，可以通过系统提交加班申请。此前，快手宣布从7月1日起取消大小周，员工按需加班，公司按照相关规定向员工支付加班工资。很长一段时间，大小周已经成为有互联网行业特色的休息方式，是指一个星期单休，再下个星期双休，如此循环。
最新中国酒吧设计公司排行榜，是从历年酒吧设计榜单、国内外设计奖项及各大酒吧设计论坛网站中近3000家娱乐设计企业评选而来的，从作品的甄选到实..
2021年的夏天已经悄无声息地闯进了我们的日常生活中，动不动就是30℃以上的高温天气，作为一名“怕热星人”，空调对于笔者来说就是不可或缺的夏日..
2021年7月，青海大学附属医院科研项目《SKM生发液治疗男性脂溢性脱发疗效观察》正式结题，并发表于国家级医学学术期刊《医药卫生》2021年第5期。项..
7月16日，讯飞输入法新版在小米应用商店首发上线，推出了一套离线输入方式，包括完全离线的拼音、语音以及手写输入，无疑能够更好地保护好用户数据..
随着暑假的到来，很多家长一定留意到了这条信息:5月21日，中央全面深化改革委员会会议审议通过了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外..
根据最新报道显示，贾跃亭倾力打造的Faraday Future（FF）今天宣布，将于2021年9月21日在洛杉矶总部举办投资者日活动。此次会议上最重要的一项内容..
【TechWeb】7月16日消息，近日，朝夕光年总裁严授在一次内部演讲中披露了业务的全球化进展，强调朝夕光年大部分的业务面向全球，海外流水占了全球..
今天，微博CEO王高飞发文表示，最近喝了好几次驻京办楼下的咖啡，觉得比星巴克好喝多了，加了椰汁，还有黑糖珍珠，非常接地气。今天才发现是瑞幸，..
【TechWeb】7月16日消息，据国外媒体报道，根据 Canalys 的最新报告，按2021年第二季度的全球出货量计算，小米手机销量首次超越了苹果，首次晋升全..
【TechWeb】7月16日消息，小米集团在港交所发布公告称，公司董事长雷军近期已向小米基金会、雷军基金会合计捐赠约6.16亿股公司B类股份。其中向根据..
【TechWeb】7月16日消息，据国外媒体报道，美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，电动汽车制造商特斯拉的首席会计官瓦伊巴夫·塔内亚（Vaibhav T..
【TechWeb】7月16日消息，格力电器对外发布公告称，截至7月14日，公司第三期回购计划已通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份7019...
尽管挖矿热度降了下来，显卡价格正处于跌势，但防不住其它元件涨价。先说机械硬盘。由于泰国自7月12日实施了封城”等疫情防控措施，报道称希捷和西..
【TechWeb】企查查APP显示，7月13日，腾讯科技（深圳）有限公司获“社交应用中社交功能解锁方法及装置”专利授权，公告号CN109286554B。企查查专利..
凤凰网科技讯 7月16日消息，今日，小米集团在港交所发布公告称，小米集团董事长雷军将总计约6.16亿B类股份，捐赠给小米基金会和雷军基金会。根据7..
凤凰网科技讯 7月16日消息，据天眼查App显示，近日，最高人民法院公开广东美的制冷设备有限公司、珠海格力电器股份有限公司侵害实用新型专利权纠纷..
7月15日，福布斯中国发布2021福布斯中国最佳CEO榜”，共计50位CEO登上榜单，其中小米CEO雷军赫然位列第一，十分醒目。紧接着，小米知名市调机构Ca..
AMD不给力的时候，Intel牙膏挤了一年又一年。现在形势逆转，AMD也慢悠悠了。Zen3架构的新一代发烧级锐龙线程撕裂者5000系列，代号Chagall”，发布..
【TechWeb】7月16日消息，据国外媒体报道，当地时间周四，自动驾驶汽车初创公司Aurora表示，它已同意通过与特殊收购目的公司（SPAC）Reinvent Tec..
7月16日消息，今日，四川地震局召开发布会，正式宣布地震预警小程序上线。四川将可收到地震预警消息推送。四川的小伙伴可以在支付宝搜索地震预警”..