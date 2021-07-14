消息称字节跳动正开发高端版今日头条 聚焦精品内容

站长之家（ChinaZ.com）7月14日 消息:据晚点 LatePost报道，字节跳动正在开发一款高端版今日头条，聚焦精品内容，该项目由今日头条团队负责开发。

今日头条于2012年8月推出，是北京字节跳动科技有限公司开发的一款基于数据挖掘的推荐引擎产品，为用户推荐信息、提供连接人与信息的服务的产品。包括了头条搜索、头条号、微头条等产品。

2018年，今日头条还曾推出过今日头条极速版。不同的是，今日头条极速版仅限于浏览、评论，同时还可通过签到、做任务、观看视频或者浏览文章推广等获得金币。